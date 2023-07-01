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Архангелогородцы назвали лучшие покупки 2023 года

Лучшими покупками в этом году северяне чаще всего считают гаджеты и бытовую технику.

Топ лучших покупок архангелогородцы в этом году возглавляют смартфоны и планшеты: об удачном приобретении новых электронных устройств рассказали 12% опрошенных. 10% порадовались новой бытовой технике, еще 10% — одежде и обуви, по 5% сообщили, что их лучшими покупками были туристические путёвки и деликатесы, а 4% довольны, что обзавелись спорттоварами. О приобретении недвижимости и мебели рассказали по 3% опрошенных.

Удачно купили автомобиль 2%. Столько же считают отличными приобретениями книги и обучающие курсы. Еще 13% назвали удачными покупками другие товары: в их числе инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и проч.

 Пока не было запоминающихся приобретений у каждого четвертого (24%).

 Женщины втрое чаще мужчин называют своей лучшей покупкой одежду и обувь (15% против 5% соответственно). Тех, кто вспоминает об удачной покупке чего-нибудь вкусного, больше среди мужчин (8% против 1%).

(фото с https://zianzori.ru

27 август 08:32 | : Будни

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