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Архангелогородцы назвали новогодний подарок своей мечты

Самый желанный подарок на Новый год — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (20%). О путешествии мечтают 18% опрошенных. 7% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% — сертификат на обучение.

5% архангелогородцев мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 3% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2%. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

 Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения.

 Респонденты старше 45 лет чаще более молодых мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (20 и 6% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы северяне до 34 лет (11 и 13% соответственно).

(фото с https://pro100hobbi.ru

22 декабрь 07:46 | : Будни

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