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В Сийском монастыре открылись богословские курсы

Курсы обязательной базовой подготовки в области богословия для монашествующих открылись в Антониево-Сийском монастыре.

    В текущем семестре слушатели будут изучать Священное Писание Нового Завета. Первый блок из курса лекций прочитал руководитель епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.

    «Слушатели познакомились с формированием канона Священного Писания Нового Завета, историей появления отдельных текстов и переводов новозаветных книг, началось подробное изучение евангельской истории», — прокомментировал событие отец Кирилл. —

    Отметим, что работа курсов в Архангельской епархии выстроена в соответствии с документом «Церковный стандарт курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих Русской Православной Церкви», утвержденным решением Священного Синода от 28 декабря 2017 года.

    Руководитель курсов — иеромонах Феофил (Волик), глава епархиального отдела по монастырям и монашеству.

(по материалам Архангельской епархии)


                             

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23 сентябрь 09:12 | : Будни / Верую

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