Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске готовят к открытию курсы богословия для монашествующих

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился в епархиальном управлении с членами межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих Русской Православной Церкви.

    Во встрече приняли участие заместитель главы комиссии наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт (Безукладников), казначея Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря Москвы монахиня Анувия (Виноградова), а также насельница этой обители монахиня Феонилла (Харченко).

    Делегация комиссии прибыла с тем, чтобы обсудить возможность организации в Архангельской епархии курсов обязательной базовой подготовки в области богословия для монашествующих. Гости посетили Антониево-Сийский и Артемиево-Веркольский монастыри, а также Сурский Иоанновский женский монастырь в Суре и Иоанно-Богословскую женскую обитель в Ершовке.

    Митрополит Корнилий тепло поприветствовал представителей межведомственной комиссии и заверил в том, что монашествующие Архангельской епархии готовы принять участие в образовательных мероприятиях.

    Архимандрит Феофилакт выразил главе митрополии признательность за встречу и за внимание к вопросам духовного просвещения монашествующих.

    «В том, что мы открываем курсы, нет ничего удивительного, — отметил отец архимандрит. — Такие же курсы организовывали и до революции. Монастыри во все времена были рассадниками не только благочестия, но и образованности, при обителях работали церковные школы. Если посмотрите житие святителя Стефана Великопермского или преподобного Сергия Радонежского, то увидите, что они изучали греческий, в монастырях в то время изучали этот язык, чтобы понимать богослужение и иметь доступ к духовной литературе. То же относится к Греции — известно, что после опустошения турками, там возрождали изучение Слова Божия и святых отцов, благодаря этому поднимался дух монашествующих».

    По словам отца Феофилакта, большинство монастырей в современной России возродились или открылись в последние 30 лет, поэтому повышение богословского уровня монашествующих — насущная необходимость.

    Руководителем курсов в Архангельской епархии назначен игумен Варлаам (Дульский), глава отдела по монастырям и монашеству. В ходе встречи он отметил, что обители епархии имеют всё необходимое для организации образовательных мероприятий, и насельники, которым необходимо принять участие в курсах, готовы в ближайшее время приступить к работе.

    Также во встрече принял участие игумен Феодосий (Нестеров), наместник Антониево-Сийского монастыря.

    Отметим, что работа курсов будет выстроена в соответствии с документом «Церковный стандарт курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих Русской Православной Церкви», утвержденным решением Священного Синода от 28 декабря 2017 года. 

(по материалам Архангельской епархии)

10 февраль 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


Архангельская область. Зуд переноса
Город, который нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (123)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20