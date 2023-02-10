В Архангельске готовят к открытию курсы богословия для монашествующих

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился в епархиальном управлении с членами межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих Русской Православной Церкви.

Во встрече приняли участие заместитель главы комиссии наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт (Безукладников), казначея Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря Москвы монахиня Анувия (Виноградова), а также насельница этой обители монахиня Феонилла (Харченко).

Делегация комиссии прибыла с тем, чтобы обсудить возможность организации в Архангельской епархии курсов обязательной базовой подготовки в области богословия для монашествующих. Гости посетили Антониево-Сийский и Артемиево-Веркольский монастыри, а также Сурский Иоанновский женский монастырь в Суре и Иоанно-Богословскую женскую обитель в Ершовке.

Митрополит Корнилий тепло поприветствовал представителей межведомственной комиссии и заверил в том, что монашествующие Архангельской епархии готовы принять участие в образовательных мероприятиях.

Архимандрит Феофилакт выразил главе митрополии признательность за встречу и за внимание к вопросам духовного просвещения монашествующих.

«В том, что мы открываем курсы, нет ничего удивительного, — отметил отец архимандрит. — Такие же курсы организовывали и до революции. Монастыри во все времена были рассадниками не только благочестия, но и образованности, при обителях работали церковные школы. Если посмотрите житие святителя Стефана Великопермского или преподобного Сергия Радонежского, то увидите, что они изучали греческий, в монастырях в то время изучали этот язык, чтобы понимать богослужение и иметь доступ к духовной литературе. То же относится к Греции — известно, что после опустошения турками, там возрождали изучение Слова Божия и святых отцов, благодаря этому поднимался дух монашествующих».

По словам отца Феофилакта, большинство монастырей в современной России возродились или открылись в последние 30 лет, поэтому повышение богословского уровня монашествующих — насущная необходимость.

Руководителем курсов в Архангельской епархии назначен игумен Варлаам (Дульский), глава отдела по монастырям и монашеству. В ходе встречи он отметил, что обители епархии имеют всё необходимое для организации образовательных мероприятий, и насельники, которым необходимо принять участие в курсах, готовы в ближайшее время приступить к работе.

Также во встрече принял участие игумен Феодосий (Нестеров), наместник Антониево-Сийского монастыря.

Отметим, что работа курсов будет выстроена в соответствии с документом «Церковный стандарт курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих Русской Православной Церкви», утвержденным решением Священного Синода от 28 декабря 2017 года.

(по материалам Архангельской епархии)