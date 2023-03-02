Шесть архангельских священнослужителей повысили свою квалификацию

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 мая вручил удостоверения о повышении квалификации священнослужителям, окончившим епархиальные курсы. В этом году обучение прошли шесть клириков.

Удостоверения получили игумен Феодосий (Нестеров), протоиерей Александр Удин, а также иереи Валерий Одинцов, Анатолий Филев, Олег Тряпицын и Иоанн Скрипник.

Программа курсов, объем которой составил 72 часа, включала такие дисциплины — сравнительное богословие, проблематика современного богословия, современные документы Русской Православной Церкви, история Архангельской епархии, история Русской Церкви XX века, патрология.

Митрополит Корнилий поздравил клириков с окончанием курсов и поблагодарил главу епархиального образовательного отдела священника Кирилла Кочнева за организацию обучения.

Следующие курсы запланированы на февраль 2024 года.

Отметим, что повышение квалификации священнослужители Архангельской епархии проходят с 2018 года. Документы об окончании курсов признаются во всех епархиях Русской Православной Церкви.

За шесть лет обучение на курсах прошли более 50 священнослужителей Архангельской епархии.

Освобождены от учебы могут быть лишь три категории духовенства. Это те, кто одновременно имеет и богословское образование, и светскую ученую степень. Во-вторых, это кандидаты и доктора богословия. В-третьих, это священники старше 65 лет.

Важность повышения квалификации духовенства не раз отмечал в выступлениях Святейший Патриарх Кирилл. «Следует продумать вопрос о развитии для священнослужителей курсов повышения квалификации. Ведь как бывает: служит священник пять-десять лет, и постепенно забывает, чему его в семинарии учили. Если у священника нет интереса к богословской мысли, ему трудно быть священником. Отсюда нередко рождаются маргинальные, основанные на богословской и духовной безграмотности движения, результаты деятельности которых нам всем хорошо известны», — сказал Предстоятель во время одного из выступлений перед Архиерейским собором.

(по материалам Архангельской епархии)



