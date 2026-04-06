Среди заключенных Поморья много книгофилов

Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. В каждом учреждении УФСИН России по Архангельской области функционирует своя библиотека, но они разные по объему книжного фонда. 

Выбор литературы здесь достаточно разнообразный, каждый осужденный имеет возможность выбрать понравившуюся ему книгу и почитать в отряде или в читальном зале. В настоящий момент в колониях и следственных изоляторах регионального УФСИН насчитывается почти 61000 книг, из них художественной литературы чуть более 46000 экземпляров. Ежегодно идет пополнение книжного фонда. В основном это осуществляется за счет благотворительных организаций и из личных фондов граждан. Также имеются подшивки газет и журналов.

Читать в местах лишения свободы любят. Что касается читательских предпочтений, то особо востребованы исторические романы, приключения, детективы, фантастика, а также книги по саморазвитию и психологии.  Большой популярностью пользуются книги таких писателей как Булгаков, Достоевский, Толстой, Дюма, Робертс, Агата Кристи, Артур Конан Дойль. В список самых популярных отечественных авторов попали Тургенев, Пушкин, Есенин. В учреждениях, где отбывают наказание женщины пользуются спросом «женские» романы. В Архангельской воспитательной колонии на первом месте – произведения, которые подростки проходят в рамках школьной программы. 

 

 

