Сотрудники УФСИН Поморья облагодетельствовали деревенские библиотеки

В Поморье завершилась эколого-благотворительная акция «Подари книгу деревенской библиотеке». К ней присоединились сотрудники и работники УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск).

Инициатором акции выступает экологическое волонтерское движение «Начни с себя, Поморье!». Уже с 2021 года его активисты помогли множеству нуждающихся сельских библиотек из разных районов Архангельской области в пополнении их книжных фондов. В маленькие населенные пункты литературные новинки поступают крайне редко и это отличная возможность оказать им содействие.

Поддержали это полезное дело сотрудники и работники региональной уголовно-исполнительной системы. Они собрали большое количество экземпляров детской и художественной литературы. Книги были переданы в один из пункт приёма - в библиотеку № 18 Северного округа.

Инициаторы акции «Подари книгу деревенской библиотеке» отмечают, что жители Поморья за время ее проведения передали более 16 тысяч книг. В этом году обновить книжные полки готовы более 50 районных библиотек.

