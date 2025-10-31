Вверх
Сотрудники УФСИН Поморья облагодетельствовали деревенские библиотеки

В Поморье завершилась эколого-благотворительная акция «Подари книгу деревенской библиотеке». К ней присоединились сотрудники и работники  УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск). 

Инициатором акции выступает экологическое волонтерское движение «Начни с себя, Поморье!». Уже с 2021 года его активисты помогли множеству нуждающихся сельских библиотек из разных районов Архангельской области в пополнении их книжных фондов. В маленькие населенные пункты литературные новинки поступают крайне редко и это отличная возможность оказать  им содействие. 

Поддержали это полезное дело сотрудники и работники региональной уголовно-исполнительной системы. Они собрали большое количество экземпляров детской и художественной литературы. Книги были переданы в один из пункт приёма - в библиотеку № 18 Северного округа. 

Инициаторы акции «Подари книгу деревенской библиотеке» отмечают, что жители Поморья за время ее проведения передали более 16 тысяч книг. В этом году обновить книжные полки готовы более 50 районных библиотек.

#РоссияСемьяСемей#МЫВМЕСТЕ – Месяц Добрых Дел

 

08 декабрь 12:30 | : Культура

