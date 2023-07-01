Сиди и читай. Колонии Архангельской области гордятся своими книголюбами

В исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области немало тех, кто проводит свое свободное время с книгой в руках.

В каждой колонии и СИЗО имеется библиотека, где осужденные могут выбрать себе произведение по душе. Книжный фонд в подразделениях достаточно разнообразный и насчитывает чуть более 88000 экземпляров, из них почти 59000 - это художественная литература. В библиотеках много русской и зарубежной классики, исторической литературы, различных энциклопедий, а также книг религиозной тематики. В колониях оборудовано 16 читальных залов. Также в учреждениях есть 232 технических устройства для чтения и прослушивания без функций записи и выхода в Интернет: 64 электронные книги и 151 плеер.

Самыми востребованными авторами среди осужденных Поморья являются Достоевский, Дюма, Донцова, Пикуль, а также поэты Цветаева и Есенин. В списке самых читаемых книг числятся произведения Федора Достоевского "Братья Карамазовы", Жюля Верна "Дети капитана Гранта", Валентина Пикуля "Фаворит" и Александра Дюма "Три мушкетера". Достаточно часто спрашивают в библиотеках "Войну и мир" Льва Толстого, "Доктора Живаго" Бориса Пастернака и "Мать" Максима Горького.