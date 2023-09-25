Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Что Поморье читает

Архангельская область продолжает оставаться одним из самых читающих регионов России.

75% архангелогородцев предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 16% респондентов.

 Отечественных авторов северяне предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 35% против 31% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

 Самый популярный жанр книг — фэнтези, его любят 36% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 27%). На третьем месте — классика (25%). В топ-5 — исторические романы (21%) и книги о приключениях (16%). Литература по психологии нравится 14%. Деловую литературу предпочитают 13%. Триллеры любят 9%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7% россиян, любовные романы — 6%, нон-фикшн — 5%.

 Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (81 и 71% соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

(фото с https://www.dvinatoday.ru

08 ноябрь 08:34 | : Культура

Главные новости


…и бесплатный проезд. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как дети. Наталья Кончаловская размышляет о скоротечности любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (71)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20