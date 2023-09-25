Что Поморье читает

Архангельская область продолжает оставаться одним из самых читающих регионов России.

75% архангелогородцев предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 16% респондентов.



Отечественных авторов северяне предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 35% против 31% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.



Самый популярный жанр книг — фэнтези, его любят 36% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 27%). На третьем месте — классика (25%). В топ-5 — исторические романы (21%) и книги о приключениях (16%). Литература по психологии нравится 14%. Деловую литературу предпочитают 13%. Триллеры любят 9%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7% россиян, любовные романы — 6%, нон-фикшн — 5%.



Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (81 и 71% соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.



(фото с https://www.dvinatoday.ru)