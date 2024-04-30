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Осужденные Поморья повышают квалификацию, читая "Крестного отца"

Сегодня отмечается общероссийский день библиотек. В каждом учреждении УФСИН России по Архангельской области  функционирует своя библиотека.

 Читать в местах лишения свободы любят. Осужденные отдают предпочтение книгам разных жанров и направлений, среди которых особо востребованы художественно-исторические романы, зарубежная и приключенческая фантастика, детективы, а также работы русских классиков. К самым востребованным  произведениям относятся знаменитые  "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Три мушкетера" и "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, "Восточный экспресс" Агаты Кристи, "Идиот"  Федора  Достоевского и "Хождение по мукам"  Алексея Толстого. Данные произведения наиболее чаще всего вносятся в личные карточки читателей. Также высокой популярностью пользуются книги "Крестный отец" Марио Пьюзо,  "Дыхание богов" Бернара Вербера и "Жизнь без границ" Ника Вуйчича. 

 Ежегодно идет пополнение книжного фонда. В основном это идет за счет благотворительных организаций и из личных фондов граждан. В настоящий момент в колониях и СИЗО насчитывается почти  85000  книг, из них художественной литературы почти  58000 экземпляров. В прошлом году лучшей  библиотекой  среди  учреждений УФСИН России по Архангельской области была признана в Архангельской воспитательной колонии, поскольку здесь проводится большое количество тематических мероприятий   и конкурсов.

27 май 11:48 | : Культура

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