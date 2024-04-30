Осужденные Поморья повышают квалификацию, читая "Крестного отца"

Сегодня отмечается общероссийский день библиотек. В каждом учреждении УФСИН России по Архангельской области функционирует своя библиотека.

Читать в местах лишения свободы любят. Осужденные отдают предпочтение книгам разных жанров и направлений, среди которых особо востребованы художественно-исторические романы, зарубежная и приключенческая фантастика, детективы, а также работы русских классиков. К самым востребованным произведениям относятся знаменитые "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Три мушкетера" и "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, "Восточный экспресс" Агаты Кристи, "Идиот" Федора Достоевского и "Хождение по мукам" Алексея Толстого. Данные произведения наиболее чаще всего вносятся в личные карточки читателей. Также высокой популярностью пользуются книги "Крестный отец" Марио Пьюзо, "Дыхание богов" Бернара Вербера и "Жизнь без границ" Ника Вуйчича.

Ежегодно идет пополнение книжного фонда. В основном это идет за счет благотворительных организаций и из личных фондов граждан. В настоящий момент в колониях и СИЗО насчитывается почти 85000 книг, из них художественной литературы почти 58000 экземпляров. В прошлом году лучшей библиотекой среди учреждений УФСИН России по Архангельской области была признана в Архангельской воспитательной колонии, поскольку здесь проводится большое количество тематических мероприятий и конкурсов.