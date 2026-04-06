Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский священник вошел в состав жюри конкурса учителей

    Глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев возглавил заседание по очной экспертизе работ регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в областном институте открытого образования.

    Участники заседания определили победителей, чьи работы будут представлять Архангельскую область на межрегиональном этапе конкурса в Великом Новгороде:

    — Кошутина Нина Леонидовна, Михайлова Елена Николаевна (ГБОУ АО "Вельская СКОШИ");

    — Янчук Елена Евгеньевна, Выдрина Зоя Анатольевна (МБОУ "Брин-Наволоцкая средняя школа").

    — Чухин Григорий Владимирович (ГБУДО АО "Детская художественная школа №1"), Чухина Анастасия Владимировна (ООО "Планика").

    Также были определены призеры конкурса:

    — Булгарина Светлана Михайловна (МБОУ "Средняя школа №33 г. Архангельска);

    — Порохина Татьяна Николаевна, Порохина Снежана Витальевна, Филиппова Светлана Вячеславовна ( МБОУ "Хетовская средняя школа" Виноградовского округа).

    Работы победителей и призеров конкурса будут представлены на региональных Рождественских чтениях осенью 2026 года.

    Напомним, конкурс проводится Русской Православной Церковью совместно с Министерством просвещения РФ при поддержке Полномочных президента РФ в федеральных округах с целью развития системы духовно - нравственного и гражданско- патриотического образования и воспитания. 

30 апрель 09:30 | : Культура / Верую

Главные новости


Кто и зачем хочет дискредитировать ветерана СВО?
Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (416)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20