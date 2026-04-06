Архангельский священник вошел в состав жюри конкурса учителей

Глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев возглавил заседание по очной экспертизе работ регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в областном институте открытого образования.

Участники заседания определили победителей, чьи работы будут представлять Архангельскую область на межрегиональном этапе конкурса в Великом Новгороде:

— Кошутина Нина Леонидовна, Михайлова Елена Николаевна (ГБОУ АО "Вельская СКОШИ");

— Янчук Елена Евгеньевна, Выдрина Зоя Анатольевна (МБОУ "Брин-Наволоцкая средняя школа").

— Чухин Григорий Владимирович (ГБУДО АО "Детская художественная школа №1"), Чухина Анастасия Владимировна (ООО "Планика").

Также были определены призеры конкурса:

— Булгарина Светлана Михайловна (МБОУ "Средняя школа №33 г. Архангельска);

— Порохина Татьяна Николаевна, Порохина Снежана Витальевна, Филиппова Светлана Вячеславовна ( МБОУ "Хетовская средняя школа" Виноградовского округа).

Работы победителей и призеров конкурса будут представлены на региональных Рождественских чтениях осенью 2026 года.

Напомним, конкурс проводится Русской Православной Церковью совместно с Министерством просвещения РФ при поддержке Полномочных президента РФ в федеральных округах с целью развития системы духовно - нравственного и гражданско- патриотического образования и воспитания.