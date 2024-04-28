Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский этап конкурса "За нравственный подвиг учителя" презентует лауреатов

    Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

    На конкурс было представлено 24 материала (35 человек из большинства муниципальных образований) в четырех номинациях. По результатам работы экспертов в финал прошли шесть работ (10 человек), среди которых конкурсная комиссия определила победителей областного этапа.

    Гран-при конкурса:

    — Лыбашева Лариса Николаевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования».

    Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций в реализации курса «Социокультурные истоки». Работа была представлена в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации».

    Победители в номинациях:

    — За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации — коллектив авторов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Незабудка» общеразвивающего вида с. Яренск»: Цывцына Анна Алексеевна, музыкальный руководитель; Пиминова Лариса Васильевна, воспитатель.

    Краткосрочный познавательно-творческий проект «Рождество Христово» для детей старшего дошкольного возраста.

    — Лучшая методическая разработка в предметных областях: ОРКСЭ, ОДНКНР, «Основы православной веры» - Коллектив авторов:

    Бакай Людмила Васильевна, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Обозерская средняя школа»;

    Буркова Татьяна Анатольевна, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емцовская средняя школа».

    «Нигде нет краше стороны нашей»

    Работы победителей будут направлены на II (межрегиональный) этап Всероссийского конкурса, который в 2024 году будет проходить в Сыктывкаре в период с 26 по 28 июня.

    Награждение победителей областного этапа Всероссийского конкурса состоится в рамках программы Областных Рождественских образовательных чтений в ноябре 2024 года.

    Организаторами конкурса в регионе традиционно выступили епархиальный отдел религиозного образования и катехизации, министерство образования и науки Архангельской области, Архангельский областной институт открытого образования. 

18 май 09:08 | : Будни / Верую

Главные новости


Юлия Федорова. Кто её «заказал»?
Александр Герштанский о зарплатах, скандалах и планах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (190)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20