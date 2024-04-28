Архангельский этап конкурса "За нравственный подвиг учителя" презентует лауреатов

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
На конкурс было представлено 24 материала (35 человек из большинства муниципальных образований) в четырех номинациях. По результатам работы экспертов в финал прошли шесть работ (10 человек), среди которых конкурсная комиссия определила победителей областного этапа.
Гран-при конкурса:
— Лыбашева Лариса Николаевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования».
Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций в реализации курса «Социокультурные истоки». Работа была представлена в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации».
Победители в номинациях:
— За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации — коллектив авторов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Незабудка» общеразвивающего вида с. Яренск»: Цывцына Анна Алексеевна, музыкальный руководитель; Пиминова Лариса Васильевна, воспитатель.
Краткосрочный познавательно-творческий проект «Рождество Христово» для детей старшего дошкольного возраста.
— Лучшая методическая разработка в предметных областях: ОРКСЭ, ОДНКНР, «Основы православной веры» - Коллектив авторов:
Бакай Людмила Васильевна, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Обозерская средняя школа»;
Буркова Татьяна Анатольевна, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емцовская средняя школа».
«Нигде нет краше стороны нашей»
Работы победителей будут направлены на II (межрегиональный) этап Всероссийского конкурса, который в 2024 году будет проходить в Сыктывкаре в период с 26 по 28 июня.
Награждение победителей областного этапа Всероссийского конкурса состоится в рамках программы Областных Рождественских образовательных чтений в ноябре 2024 года.
Организаторами конкурса в регионе традиционно выступили епархиальный отдел религиозного образования и катехизации, министерство образования и науки Архангельской области, Архангельский областной институт открытого образования.