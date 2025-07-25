Прокуроры Архангельска проверили школы и детсады на готовность

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов и его заместитель Владислав Кононов проверили ход выполнения работ по строительству школы на 860 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, проведению капитальных ремонтов зданий ГБОУ «Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат», МБОУ «Средняя школа № 11», МБОУ «Средняя школа № 14», МБОУ «Средняя школа № 93», а также МБДОУ «Детский сад № 113 «Ветерок».

В рамках выездов оценена высокая степень готовности строящейся школы, отремонтированных зданий МБОУ «Средняя школа № 11», МБОУ «Средняя школа № 14».

В связи с имеющимися рисками не завершения ремонтных работ в установленные контрактами сроки подрядным организациям, осуществляющим ремонт ГБОУ «Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» и МБДОУ «Детский сад № 113 «Ветерок», объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Установлено, что в нарушение графика выполнения работ в здании МБОУ «Средняя школа № 93» ремонт не завершен, в связи с чем заказчику и подрядным организациям внесены представления.

Вопросы строительства и ремонта объектов образовательных организаций, производимых в рамках национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» находятся на постоянном контроле прокуратуры города.



