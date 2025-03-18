В Архангельске прошел конкурс "За нравственый подвиг учителя"

Завершился региональный этап конкурса в области педагогики, воспитания и работы с молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Конкурс проводится Русской Православной Церковью совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

В жюри регионального этапа потрудился глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.

Победителем в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» стал проект по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Свет малой Родины» Натальи Сергеевны Дерягиной, воспитателя Детского сада №154 «Колобок», г. Архангельск.

В номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» победителем стала Светлана Марьяновна Некрасова, педагог дополнительного образования средней школы №4 им. дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина", г. Онега.

Победителем в номинации «Лучшая методическая разработка в предметных областях ОРКСЭ, ОДНКНР» признан духовно-просветительский проект «Память сердца» Елены Владимировны Немытовой, учителя начальных классов Ягринской гимназии, г. Северодвинск.

«Особое мнение экспертной комиссии» в этом году получили три работы:

— программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся «Волонтерский отряд «Забота», автор Марина Сергеевна Зайкова, учитель географии средней школы №62, г. Архангельск;

— «Система работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 9-11 классов вечерней смены на уроках литературы», автор Галина Николаевна Усачева, учитель русского языка и литературы Открытая (сменная) школа, г. Архангельск;

— «Проектные работы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», автор Юлия Васильевна Фомина, учитель начальных классов Северодвинская прогимназия №1».

Работы победителей будут направлены на II межрегиональный этап Всероссийского конкурса, который пройдет в Петрозаводске в июне 2025 года.

Награждение победителей областного этапа XX ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» состоится в рамках программы областных Рождественских образовательных чтений в ноябре 2025 года.