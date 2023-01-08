В Архангельске определились победители "Красоты Божьего мира"

В Успенском храме Архангельска прошло награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса «Красота Божьего мира». Награды вручил глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.
Конкурсанты получили дипломы и памятные подарки. Также благодарственными грамотами жюри конкурса отметило педагогов, подготовивших участников.
В 2022 году творческое состязание было посвящено преподобному Сергию Радонежскому. В содержании работ требовалось раскрыть темы, связанные с именем игумена земли Русской.
Напомним, победителями регионального этапа стали 13 юных художников, призерами — девять ребят.
На епархиальный этап конкурса поступили работы из общеобразовательных, воскресных и детских художественных школ Архангельска, Северодвинска, Приморского и Холмогорского районов.
Рисунки оценивало жюри, в состав которого вошли: священник Кирилл Кочнев, его заместитель Елена Чувакова, директор архангельской Детской художественной школы №1 Наталья Ермолина и другие эксперты.
Имена победителей и призеров опубликованы здесь: https://vk.com/wall-136250503_722
(по материалам Архангельской епархии)