"Красота Божьего мира" пришла в Архангельск



На епархиальный этап Конкурса поступили работы из общеобразовательных, воскресных и детских художественных школ Архангельска, Северодвинска, Приморского и Пинежского районов Архангельской области.







В итоге жюри конкурса определило 2 победителей и 20 призеров в номинации «Основная тематика». Творческие работы победителей будут направлены в Синодальный отдел образования для участия в заключительном международном этапе Конкурса.



В номинации «Основная тематика», возраст 9-12 лет:











Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.

По благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия епархиальный этап Международного конкурса детского творчества был организован Отделом религиозного образования и катехизации Архангельской епархии совместно с Министерством образования Архангельской области. В текущем году тематики Конкурса были обширны: Библейские сюжеты, Рождество Христово, мир духовный и мир земной, любимый храм и др.В состав жюри Конкурса вошли сотрудники Образовательного отдела епархии, художники и иконописцы.1-е место - Полякова Маргарита (10 лет), «В нашем храме», МБУ дополнительного образования городского округа г. Архангельск «Детская школа искусств №2 им. А.П. Загвоздиной»;2-е место – Филиппова Алина (9 лет), «Чудесный улов», Воскресная школа храма Успения Божией Матери г. Архангельск;2-е место – Шиндак Мария (9 лет), «Медведица с медвежонком» ; Воскресная школа Свято-Троицкого храма г. Архангельск;3-е место – Курсова Елизавета (12 лет), «Любимый храм», ГБУ ДО Архангельской области «Детская художественная школа №1»;3-е место – Пичугина Полина (10 лет), «После храма», МБУ Дополнительного образования «Приморская детская школа искусств», филиал поселок Уемский ;3-е место – Кочнева Мариамна (10 лет), «Любимый храм», Воскресная школа храма Успения Божией Матери г. Архангельск;3-е место – Федорушков Семён (10 лет), «Храм Артемия Веркольского – мой любимый храм», МБОУ "Ясненская средняя школа №7";3-е место – Рудакова Софья (11 лет), «Благодать», МБУ дополнительного образования городского округа г. Архангельск «Детская школа искусств №2 им. А.П. Загвоздиной» ;3-е место – Дьякова Елизавета (9 лет), «Лина», Воскресная школа Свято-Никольского храма г. Северодвинск ;3-е место - Зыкова Елизавета (12 лет), «Реставрация храма» , Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области Детская художественная школа №1;3-е место – Салахаева Злата (11 лет), «Летний вечер», МБУ дополнительного образования городского округа г. Архангельск «Детская школа искусств №2 им. А.П. Загвоздиной»;В номинации «Основная тематика», возраст 13–17 лет:1-е место – Ливенцова Анастасия (15 лет), «Служба», Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области Детская художественная школа №1;2-е место – Максимова Анастасия (15 лет), «Всенощное бдение», Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области Детская художественная школа №1;2-е место – Чирухина Анастасия (17 лет), «Свято-Троицкий храм», Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельскойобласти Детская художественная школа №1;3-е место – Карпунина Екатерина (17 лет), «Старый Архангельск», Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области Детская художественная школа № 1;3-е место – Прокопец Милана (13 лет), «Храм Успения Божией матери», Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области Детская художественная школа №1 ;3-е место – Бакова Дарья (16 лет), «Прекрасный мир», Изостудия "Камбала" ;3-е место – Шестакова Варвара (15 лет), «Любимый храм» , Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области Детская художественная школа №1;3-е место – Осипов Руслан (13 лет), «У храма», Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области Детская художественная школа №1;3-е место – Алексеева Ксения (14 лет), «Любимый храм», Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области Детская художественная школа №1;3-е место – Славнова Валентина (14 лет), «Таинство крещения», МБУ дополнительного образования городского округа г. Архангельск «Детская школа искусств №2 им. А.П. Загвоздиной»3-е место – Бламберус Диана (14 лет), «Рождество Христово», МБОУ «Карпогорская средняя школа №118».