"Не мы спасаем храмы, храмы спасают нас"

Священники Архангельской митрополии приняли участие в круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия. Встреча прошла в правительстве региона.

В мероприятии также приняли участие представители инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области.

Разговор посвятили содержанию памятников, которые находятся в собственности или пользовании православных религиозных организаций. В частности, обсудили новые правила, упрощающие проведение небольшого ремонта.

«В Архангельской области находятся уникальные объекты деревянного зодчества, представляющие историческую и культурную ценность для всей России. Их сохранение – общая задача для органов власти, местного самоуправления, епархии и волонтеров. В 2024 году Президент России поставил задачу устранить избыточные противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно. Прежде всего это связано с тем, что на любое вмешательство требуется дорогостоящий реставрационный проект, прошедший государственную экспертизу. И вот с 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила проведения работ по содержанию объектов культурного наследия, позволяющие выполнять ремонт по упрощенному порядку», — отметил в приветственном слове заместитель председателя правительства региона Илья Лагутин.

Руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Наталья Некрасова рассказала о той работе, которая сегодня ведется в этом направлении. По ее словам, в регионе расположено более 700 объектов культурного наследия религиозного значения. Инспекция сейчас проводит их инвентаризацию для оценки актуального состояния и расстановки приоритетов по сохранению.

«Участие в государственной программе "Развитие культуры" позволяет продолжать реставрационные работы, например на Троицком соборе Антониево-Сийского монастыря, а также проведение противоаварийных мероприятий на федеральных объектах, – сообщила Наталья Некрасова. – В этом году мы подали 62 заявки на финансирование мероприятий по сохранению памятников за счет федерального бюджета. Общая сумма заявок составила более миллиарда рублей, большая часть из которых приходится на религиозные объекты».

На круглом столе был представлен опыт волонтерского проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» – пример того, как объединение усилий неравнодушных людей помогает сохранять культурное наследие. Он был создан в Москве в 2006 году с целью сохранения от разрушения уникальных деревянных храмов и часовен на Русском Севере и реализуется по благословению Патриарха Кирилла.

Добровольцы расчищают завалы и убирают мусор, проводят противоаварийные и консервационные работы. Использование волонтерских проектов, таких как «Общее дело», демонстрирует эффективность объединения усилий государства, общественных организаций и граждан для сохранения памятников.

«Не мы спасаем храмы, это храмы спасают нас», – отметил протоиерей Владимир Новиков, древлехранитель Архангельской епархии, ответственный за сохранение объектов культурного наследия.

В завершение круглого стола представители инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области ответили на вопросы священников и активистов об особенностях упрощенного порядка проведения работ на объектах культурного наследия.

Как пояснила начальник отдела сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Ирина Бурыкина, с 1 марта 2026 года введено понятие работ по содержанию объекта, для них и действует упрощенный порядок.

«К работам по содержанию объекта относятся локальный ремонт стен, полов, потолков, замена отдельных систем или элементов здания, устранение конкретных дефектов, – сказала Ирина Бурыкина. – Работы по содержанию могут выполняться собственником, волонтерами или иными заинтересованными лицами, а не только организацией, имеющей лицензию, как в случае с работами по сохранению. В инспекцию необходимо направить уведомление о планируемых работах не позднее семи рабочих дней до их начала, а также выполнить фотофиксацию устраняемых дефектов. В свою очередь, инспекция готова осуществлять методическую помощь при подготовке уведомлений».

Представители инспекции подчеркнули, что только совместная деятельность собственников объектов культурного наследия, органов власти и общественных организаций позволит осуществить работы по сохранению памятника.