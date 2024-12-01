В Архангельской области обнаружены бесхозные церкви

Прокуратурой Пинежского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Установлено, что в д. Березник Пинежского муниципального округа расположены объекты культурного наследия регионального значения «Часовня Вознесенская» XVIII века и «Церковь» XIX века, которые в реестре муниципального имущества Пинежского муниципального округа, а также в реестре государственного имущества Архангельской области не числятся.

Вышеуказанные объекты культурного наследия в установленном порядке в собственность Архангельской области или муниципальную собственность не передавались, таким образом, из состава федеральной собственности не выбывали.

Действующим законодательством обязанность по надлежащему содержанию объектов культурного наследия возложена на МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецкого автономного округа как орган, осуществляющий полномочия собственника в отношении федерального имущества.

Неисполнение МТУ Росимущества возложенной законом обязанности по включению названных объектов культурного наследия в реестр федерального имущества влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц и Российской Федерации.

С учетом изложенного, прокурор Пинежского района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании бездействия МТУ Росимущества в Архангельской области и НАО незаконным, возложении на него обязанности по включению объектов культурного наследия в реестр федерального имущества.