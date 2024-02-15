Прокуратура проверила культурные объекты Поморья и осталась недовольна

По результатам прокурорских проверок в 2023 году органами прокуратуры Архангельской области принято более 100 мер реагирования, направленных на устранение нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия.

В основном нарушения связаны с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия их правообладателями, передачей таких объектов в аренду, определением предмета охраны, границ и охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия.

Так, по исковому заявлению прокурора Каргопольского района судом на администрацию Каргопольского муниципального округа возложена обязанность по выполнению ремонтно-реставрационных работ по сохранению находящихся в муниципальной собственности двух объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Каргополе.

Прокуратурой г. Архангельска пресечены факты сдачи в аренду бюджетными учреждениями городского округа «Город Архангельск» объектов культурного наследия (Дом купцов Макаровых, Дом Ананьевой) хозяйствующим субъектам без возложения на последних обязанности по выполнению требований, предусмотренных соответствующими охранными обязательствами.

В результате вмешательства прокуратур Ленского, Няндомского Плесецкого, Холмогорского районов, Котласской межрайонной прокуратуры на федеральные органы исполнительной власти и местного самоуправления возложена обязанность организовать работы по постановке на учет в качестве бесхозяйных 26 объектов культурного наследия и последующей регистрации права собственности на них.

Работа органов прокуратуры области в данном направлении продолжается.