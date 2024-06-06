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В Неноксе прокуроры спасают соляную варницу

Прокуратурой г. Северодвинска проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны объекта культурного наследия регионального значения – Варница соляная, расположенного на территории с. Ненокса МО «Северодвинск». 

Установлено, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии, имеются прогнившие, разрушенные деревянные элементы, территория заросла высокой травой, имеются сухие кустарники, охранное обязательство собственнику указанного объекта уполномоченным органом не выдавалось. Кроме того, информационные надписи и обозначения объекта культурного наследия закону не соответствуют.  

По изложенным обстоятельствам главе Северодвинска, а также руководителю инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области внесены представления, которые удовлетворены. 

В границах Варницы соляной произведен покос травы, разработан дизайн-макет информационной надписи, приняты меры по утверждению региональным органом охранного обязательства в отношении данного объекта культурного наследия. 

Устранение нарушений в полном объеме находится на контроле прокуратуры города. 

08 август 14:46 | : Скандалы

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