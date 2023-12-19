В Устьянском районе разрушается здание старинной богадельни

Прокуратура Устьянского района провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Установлено, что на территории высела Горский в Устьянском районе расположен возведенный в 40-х годах XIX века индивидуальный жилой дом (Богадельня), который отнесен к объектам культурного наследия.

Указанный объект принят на государственную охрану. Вместе с тем границы территории охраны данного объекта не определены, охранные обязательства собственников не утверждены, что создает угрозу для сохранения памятника культуры.

В этой связи прокуратура направила в суд заявление о возложении на инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области обязанности определить предмет охраны, границы территории, а также охранное обязательство собственника объекта культурного наследия.

Октябрьский районный суд г. Архангельска удовлетворил требования прокурора, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.