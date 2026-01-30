Воспитанники колонии под Архангельском увидели на сцене самих себя

В театре Наций необычная премьера. Здесь в течение двух дней показывали документальный спектакль «День закрытых дверей» о подростках, которые оказались в колонии. Основан он в то числе и на историях тех, кто отбывает и отбывал наказание в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ). 

«День закрытых дверей» это истории про свободу и ее отсутствие. Постановка впечатлит тех, кто идет в театр за глубокими переживаниями. Режиссер спектакля Дмитрий Крестьянкин за поиском ответа, почему так происходит с подростками и понять их мысли и чувства, выезжал лично в колонии, где много общался с осужденными. В Архангельской воспитательной колонии он побывал дважды. Такие же визиты были и в Томск. Воспитанники включались с ним в разговор достаточно активно. Они осуждены по разным статьям, от краж до более серьезных преступлений. Некоторые герои спектакля и были списаны с них.  

Спектакль это не биографии ребят и не просто перечисление фактов из их судеб, это попытка понять их мотивы, чувства и мечты. Постановка ставит острые вопросы о жизни, вынося на обсуждение актуальные социальные темы, о которых сложно говорить, но она заставляет зрителей задуматься. Актеры «Театра Наций» с большой чуткостью передали хрупкость молодости, оказавшейся за решеткой, показывая сложный мир подростковых переживаний. Истории ребят из Архангельской воспитательной колонии и девочек из  Томской ВК показаны с трепетом и большим тактом. Музыка, песни, пронзительные монологи, свет, танцы, шутки, кокошники, грохот решёток, кепки воспитанников. В спектакле до мелочей продумана каждая сцена. Разговор на серьёзную и тяжёлую тему закончился светло.

На премьерном показе побывали и участники театральной студии «Шанс» при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области. Они были впечатлены увиденным. 

- Интересный, яркий, музыкальный и светлый спектакль,  - отметила организатор студии «Шанс» АВК Наталья Прыгунова. - К историям ребят режиссер и артисты отнеслись очень внимательно и чутко, создав атмосферу сопереживания и понимания. 

В театре Наций говорят, что спектакль - это не попытка романтизировать криминальный опыт героев, это честный разговор о судьбах подростков, совершивших преступления разной тяжести. В историях, рассказанных в спектакле «День закрытых дверей», есть место надеждам на счастливое будущее. У кого-то оно уже наступило, как у Максима, который  отбывал наказание в Архангельской воспитательной колонии. Это с него «списали» одного из героев. Он освободился и вернулся в родной Петербург. Сейчас живет другой жизнью, недавно стал директором магазина одной из торговой сети.  На себя он посмотрел со стороны на предпоказе. 


27 март 10:51 | : Культура

