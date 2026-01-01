Вверх
Воспитанники архангельской колонии смыли грехи на Крещение

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) отметили один из главных православных праздников - Крещение Господне. По традиции для несовершеннолетних, отбывающих наказание, был организован обряд омовения в купели.

Специальную купель - «иордань» - оборудовали возле храма, расположенного на территории колонии. Освященную воду для неё доставили из Свято-Никольского храма г. Архангельска. Праздничные мероприятия начались с духовной подготовки: сначала воспитанники приняли участие в совместной молитве, после чего вышли на территорию для совершения традиционного обряда. 

Личный пример стойкости духа и верности традициям подросткам показал ветеран Архангельской воспитательной колонии Андрей Желябин, который первым совершил омовение. Его поддержали 15 наиболее подготовленных воспитанников. По мнению самих ребят, участие в крещенских купаниях помогает укрепить не только физическое здоровье, но и внутренние силы, необходимые для осознания жизненных ошибок и исправления.

Администрация учреждения уделила особое внимание безопасности участников мероприятия. Весь процесс прошел под строгим контролем медицинских работников. 

 

19 январь 11:54 | : Будни

