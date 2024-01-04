В воспитательной колонии под Архангельском поставили спектакль о любви

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) школьной актерской независимой студией "ШАНС" подготовлена очередная театральная постановка.

В роли режиссера спектакля выступила руководитель студии, педагог-организатор школы Наталья Прыгунова. Впервые эта пьеса была поставлена в АВК три года назад, но из-за ковидных ограничений ее не смогли показать широкой публике. Поэтому спустя время было решено восстановить постановку, но уже в новой версии и с новыми актерами, поскольку большинство ребят уже освободились.

Сюжет основан на реальных событиях, в основу положены взаимоотношения ребят с их родителями. Спектакль получился не только о любви к ближнему, о любви матери и сына, женщины и мужчины, но и о любви к своему делу. Сюжет постановки прост, но трогает до глубины души. Студент театрального училища решает подготовить концерт о любви в воспитательной колонии и едет туда. Принимают его отбывающие наказание подростки настороженно, и говорить даже о теплых чувствах к матери не готовы. Но в итоге все дружно работали над представлением, репетировали, танцевали, говорили о любви и учились видеть хорошее друг в друге.

Главные роли исполнили воспитанники колонии Александр О., Никита К., Сергей Л., Макар В., Игорь Е., Егор О. Для них это был дебют. Все артисты – новички справились с волнением и завладели вниманием зрителей. Вместе с ними на сцене играли уже более опытные артисты: учителя школы и ветераны учреждения. В итоге премьера в колонии прошла удачно. Это подтвердили громкие аплодисменты присутствовавших на ней ребят, учителей школы и сотрудников администрации.

Сегодня в копилке школьной актерской независимой студии уже несколько постановок, большинство из них смогли увидеть жители Архангельска на сценических площадках города.