Мельпомена пришла в воспитательную колонию под Архангельском

Воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области посетили известные представители театрального мира: режиссер Дмитрий Крестьянкин из г. Санкт-Петербург и актер Московского театра имени Владимира Маяковского Иван Выборнов. Их визит стал важным событием для воспитанников, занимающихся в творческих студиях, действующих в учреждении.

Цель визита была неслучайной. Дмитрий Крестьянкин работает над постановкой «День закрытых дверей», премьера которого состоится в марте в Театре Наций. Спектакль основан на реальных историях ребят, отбывающих наказание в колонии, и один из его героев - бывший выпускник Архангельской ВК. Дмитрий Крестьянкин уже не первый раз посещает колонии для несовершеннолетних и общается с подростками, это помогает ему глубже понять мир закрытого учреждения и отразить его в драматургии.

В ходе разговора с воспитанниками и педагогами режиссер поделился своим видением предстоящей постановки. Ему интересно и важно поговорить в ней о свободе, переосмыслении, мечтах и планах, поднять вечные темы, которые волнуют всех: любовь, предательство, милосердие, дружба, надежда. 

- Я хочу показать зрителю другой мир - возможно, пугающий своей неизвестностью, но, главное, «болючий, но со светом»», - отметил Дмитрий Крестьянкин.

Также в ходе встречи гости рассказали о своем творческом пути, актерском мастерстве и жизненном опыте. Они поделились ценными советами, которые могут пригодиться в любых жизненных ситуациях: «Жизнь постоянно бросает вызов», «Во всем ищите плюсы», «Будьте терпимее к мнению других», «Не бойтесь негативных отзывов», «Театр размягчает сердца», «Верьте в себя и творите добро».

Подростки активно задавали вопросы, касающиеся актерской профессии, мотивации для выхода на сцену, импровизации, работы над сложными ролями, влияния критики, процесса создания спектакля и личного опыта встреч со знаменитостями. Гости делились своим видением театра, его роли в жизни человека и общества.

Такие встречи дают воспитанникам возможность увидеть иные жизненные перспективы, вдохновиться примером людей, нашедших себя в творчестве, и задуматься над собственным будущим. 

 

23 январь 11:51 | : Культура

