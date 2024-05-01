Воспитанники архангельской колонии готовятся к сдаче выпускных экзаменов

В средней общеобразовательной школе при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) завершается подготовка к государственной итоговой аттестации.

Подростки, отбывающие наказание в АВК, уже на следующей неделе наравне со всеми школьниками начнут сдавать выпускные экзамены. Продемонстрировать свои знания придется девяти- и одиннадцатиклассникам.

На сегодняшний день в девятом классе школы при воспитательной колонии обучается 21 человек. Им предстоит сдать четыре экзамена: два обязательных - русский язык и математика, и два по выбору. Воспитанники выбрали информатику, биологию, географию и обществознание. Сдадут итоговую аттестацию и пятеро одиннадцатиклассников. Сейчас выпускники усиленно занимаются, чтобы показать хороший результат.

После успешной сдачи экзаменов воспитанникам выдадут аттестаты об основном общем и среднем общем образовании единого государственного образца. В них не будет отметок о том, что они получили их в местах лишения свободы. Несколько человек уже сдали экзамены досрочно перед освобождением и вышли на свободу с документом об образовании.