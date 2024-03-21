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Прокуратура спасает в Каргополе от разрушения "Дом Красавина"

Прокуратурой Каргопольского района проведена проверка исполнения администрацией округа обязанностей по сохранению объектов культурного наследия.

В ходе осуществления надзорных мероприятий установлено, что объект культурного наследия регионального значения середины 19 века «Дом М.А. Красавина», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 20/ ул. Советская, д. 41 находится в аварийном состоянии, в связи с этим прокурором района в суд направлено исковое заявление о понуждении собственника здания принять меры по сохранению данного объекта.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Администрация Каргопольского муниципального округа в срок до 31.12.2026 обязана выполнить ремонтно-реставрационные работы по сохранению указанного объекта культурного наследия в соответствии с научно-проектной документацией.

Решение суда в законную силу не вступило.

 

03 октябрь 11:03 | : Культура / Скандалы

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