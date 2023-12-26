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Арендатору "Дома Пикуля" в Северодвинске указано начать ремонтные работы

Прокуратурой г. Северодвинска завершена проверка по факту ненадлежащего состояния объекта культурного наследия регионального значения «Дом Пикуля», расположенного по адресу: г. Северодвинск, улица Индустриальная, д. 36/19.

Установлено, что объект культурного наследия администрацией  ГО АО «Город Северодвинск» передан в аренду юридическому лицу. 

В связи с тем, что органом местного самоуправления надлежащий контроль за исполнением юридическим лицом условий договора аренды в части разработки научно – проектной документации по сохранению данного объекта культурного наследия не обеспечен, прокуратурой г. Северодвинска главе ГО АО «Город Северодвинск» внесено представление.

По результатам рассмотрения данного акта прокурорского реагирования органом местного самоуправления в Арбитражный суд области к арендатору предъявлено исковое заявление о возложении обязанности организовать разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и проведению ремонтно – реставрационных работ в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в силу. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Реальное устранение нарушений остается на контроле прокуратуры г. Северодвинска.

15 февраль 11:05 | : Культура

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