Арендатору "Дома Пикуля" в Северодвинске указано начать ремонтные работы

Прокуратурой г. Северодвинска завершена проверка по факту ненадлежащего состояния объекта культурного наследия регионального значения «Дом Пикуля», расположенного по адресу: г. Северодвинск, улица Индустриальная, д. 36/19.

Установлено, что объект культурного наследия администрацией ГО АО «Город Северодвинск» передан в аренду юридическому лицу.

В связи с тем, что органом местного самоуправления надлежащий контроль за исполнением юридическим лицом условий договора аренды в части разработки научно – проектной документации по сохранению данного объекта культурного наследия не обеспечен, прокуратурой г. Северодвинска главе ГО АО «Город Северодвинск» внесено представление.

По результатам рассмотрения данного акта прокурорского реагирования органом местного самоуправления в Арбитражный суд области к арендатору предъявлено исковое заявление о возложении обязанности организовать разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и проведению ремонтно – реставрационных работ в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в силу. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Реальное устранение нарушений остается на контроле прокуратуры г. Северодвинска.