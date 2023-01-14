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Прокуратура вступилась за "Церковь Преображения" в Приморском районе

Приморской межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия выявлены нарушения закона. В частности, установлено невыполнение Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Преображения», расположенного в дер. Ижма Приморского района Архангельской области.

Непринятие собственником объекта мер к сохранению памятника приводит к ухудшению его состояния, в результате чего нарушается право неопределенного круга лиц на доступ к памятнику.

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска удовлетворено исковое заявление Приморского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО о возложении обязанности по проведению научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ по сохранению объекта культурного наследия.

Судебное решение не вступило в законную силу.

10 февраль 10:05 | : Культура / Скандалы

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