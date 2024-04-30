В Каргополе объект культурного наследия довели до аварийного состояния

Прокуратура Каргопольского района провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Установлено, что памятник регионального значения «Жилой дом», расположенный в городе Каргополе на ул. Ленина, д. 66 находится в аварийном состоянии.

В этой связи прокурором в суд направлено исковое заявление для понуждения собственника здания принять меры по сохранению объекта культурного наследия.

Суд, рассмотрев иск, обязал администрацию Каргопольского муниципального округа выполнить ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с научно-проектной документацией.

Исполнением решения суда находится на контроле прокурора.