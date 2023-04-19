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В Каргополе чуть не загубили "Дом Хромулина"

Прокуратура Каргопольского района провела проверку исполнения законодательства о сохранении объектов культурного наследия. 

Установлено, что объект регионального значения «Дом Хромулина» находится в аварийном состоянии, в связи с этим прокуратурой района в суд направлено исковое заявление для понуждения собственника здания принять меры по сохранению объекта культурного наследия. 

По иску прокурора Каргопольского района суд обязал администрацию Каргопольского муниципального округа в срок до 31.12.2024 выполнить ремонтно-реставрационные работы по сохранению дома, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 71, в соответствии с научно-проектной документацией.

Решение суда в законную силу не вступило.

07 июль 14:47 | : Скандалы

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