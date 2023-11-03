В Архангельской области памятник жертвам интервенции довели до ущербного состояния

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Установлено, что Межрегиональным территориальным Управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее – Управление) не проводятся работы по сохранению объекта культурного наследия «Монумент, сооруженный в память жертв интервенции периода гражданской войны 1918-1920 гг.», расположенного в пос. Мудьюг Приморского района.

Непринятие собственником объекта мер к сохранению памятника приводит к ухудшению его состояния.

В этой связи Приморский межрайонный прокурор обратился с иском в суд об обязании Управления организовать проведение работ по сохранности объекта культурного наследия.

Ломоносовский районный суд г. Архангельска удовлетворил заявление прокурора и определил срок исполнения решения суда до декабря 2024 года.

Судебное постановление не вступило в законную силу.