Судебные приставы восстановили в правах вахтовичку из Поморья

Жительница Архангельской области, которая не смогла трудоустроиться в организации, обеспечивающей питание вахтовиков, получила работу и компенсацию благодаря вмешательству судебных приставов.

В отделение судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району поступили исполнительные документы в отношении организации, занимающейся обеспечением питания вахтовиков.

Организация разместила на специальном сайте вакансию кухонного работника вахтовым методом. На объявление откликнулась женщина, проживающая на юге Архангельской области. После предварительных переговоров кандидат по направлению работодателя прошла медосмотр, а затем приехала в г. Усинск. Однако работу женщина так и не получила из-за разногласий по условиям трудового договора: организация настаивала на срочном договоре, а кандидат - на бессрочном.

Женщина обратилась в суд с иском о признании отказа в приёме на работу необоснованным. Установив, что у работодателя отсутствовали законные основания для заключения с истцом именно срочного договора, суд признал требования правомерными и обязал работодателя заключить с истцом бессрочный трудовой договор, а также возместить расходы на проезд, компенсацию морального вреда и судебные расходы на общую сумму 30 186 рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, наложили арест на счета организации и разъяснили меры принудительного исполнения. Уклонение от исполнения судебного решения в части заключения трудового договора, могло привести к привлечению к административной ответственности и штрафам.

Организация не стала затягивать процесс и в кратчайшие сроки заключила с женщиной трудовой договор и выплатила причитающиеся ей деньги.

(фото с https://www.farpost.ru)