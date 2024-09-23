Судебные приставы помогли 95-летней архангелогородке вернуться домой

Архангельские судебные приставы исполнили решение суда о выселении мужчины из квартиры его престарелой матери. Причиной стало неподобающее отношение сына, из-за которого пенсионерка четыре месяца жила в парикмахерской.

В отделение судебных приставов по Октябрьскому округу г. Архангельска поступил исполнительный документ о выселении 59-летнего мужчины из квартиры его матери. Основанием для выселения стало его ненадлежащее поведение: он злоупотреблял алкоголем, приводил домой сомнительные компании, не ухаживал за престарелой матерью, поднимал на неё руку и даже выгонял на улицу.

С помощью обеспокоенных ситуацией соседей в суд был подан иск о выселении сына из квартиры матери, которую она заработала своим многолетним добросовестным трудом. А пока шло судебное разбирательство, 95-летняя женщина вынуждена была четыре месяца жить в парикмахерской, где её приютила сердобольная владелица салона.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил об этом должника, предоставив ему срок для добровольного исполнения судебного решения. Однако мужчина проигнорировал требование, и выселение было осуществлено принудительно.

Порог своей квартиры женщина переступила в сопровождении судебных приставов. Несмотря на возмущение должника, жилое помещение было освобождено от его вещей, и ему пришлось покинуть квартиру. После этого на входной двери сменили замки, а ключи передали хозяйке.

Благодаря работе судебных приставов и неравнодушию соседей престарелая женщина смогла вернуться в свой дом.