Должник по алиментам из Архангельской области к Новому году раскошелился

Чтобы не остаться перед новогодними праздниками без водительских прав, житель Архангельской области погасил задолженность по алиментам.

            Взыскательница предъявила на исполнение в отделение судебных приставов по Красноборскому району исполнительный документ о взыскании с бывшего супруга алиментов на содержание двоих детей в размере 1/3 части доходов. При этом женщина написала заявление о расчёте задолженности за предыдущие девять месяцев, то есть с момента вступления решения суда в законную силу.

            Расчёт был сделан, сумма задолженности составила более 220 тысяч рублей.

            Должник трудоустроен и судебных пристав направил в бухгалтерию работодателя постановление об удержании денежных средств из его зарплаты. Однако, учитывая значительную сумму долга, его погашение могло затянуться на длительное время.

            Установив, что у мужчины есть водительские права, сотрудник органа принудительного исполнения вручил ему предупреждение о временном ограничении в пользовании спецправом на управление транспортным средством.

            Это мотивировало должника к погашению долга. Через несколько дней вся сумма поступила на депозитный счёт отделения судебных приставов, а затем была перечислена взыскательнице.

            В результате принятых мер дети получили от отца причитающиеся им денежные средства, что очень кстати перед новогодними праздниками.

Судебные приставы продолжат контролировать выплату должником текущих алиментов.

19 декабрь 09:51 | : Происшествия

