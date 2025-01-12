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Судебные приставы из Коряжмы и Вилегды стали лучшими в 2024 году

В региональной службе судебных приставов подведены итоги смотра-конкурса на лучшее подразделение Управления.

В рамках коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подведены итоги смотра-конкурса на лучшее подразделение и состоялось награждение победителей и призёров.

Лучшим подразделением Управления по результатам работы за 2024 год признано отделение судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району. Начальнику отделения вручены почётный диплом и переходящий почётный вымпел победителя смотра-конкурса. 

Призерами смотра-конкурса стали: отделение судебных приставов по Виноградовскому району, занявшее  2-е место, и  отделение судебных приставов по Мезенскому и Лешуконскому районам, занявшее 3-е место. 

По направлению «Организация исполнительного производства» победителем стало отделение судебных приставов по Устьянскому району, 2 место —  у отделения судебных приставов по г. Новодвинску, 3-е место - у отделения судебных приставов по Ленскому району.

По направлению «Организация обеспечения установленного порядка деятельности судов» места распределились следующим образом: 1-е место - отделение судебных приставов по г. Котласу и Котласскому району; 2-е место - отделение судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району, 3-е место -  отделение судебных приставов по г. Северодвинску.

По направлению «Организация дознания» лучшим признано отделение судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району, диплом II степени вручён отделению судебных приставов по Каргопольскому району, диплом III степени у отделения судебных приставов по Октябрьскому округу г. Архангельска.

Руководитель Управления Алексей Самохвалов поздравил победителей и призёров смотра-конкурса и пожелал коллективам подразделений дальнейших успехов в выполнении возложенных на Службу задач.

14 февраль 16:07 | : Будни

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