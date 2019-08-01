Итоги недели с 23 по 29 сентября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Кремлёвская свистопляска – шаман Саня как новый Распутин или ещё сто один способ отвлечения народных масс;
- Многожёнство и блуд – восточные мужчины мечтают законно разнообразить семейную жизнь;
- Мусорный свищ – жители Поморья не видят разницы между московскими отходами и из соседнего района.
Федеральные новости
Власть: В объятиях тьмы
На Кремль двигаются тёмные силы. Чертовщина какая-то (не путать с фамилией автора)…
Когда в Сети появилась информация, что в сторону Москвы движется некий якутский шаман с бубном наперевес, чтобы изгнать действующую исполнительную власть, все шутили. Потом стало не до смеха – гражданин вдруг пропал со всеми имеющимися у него в наличии атрибутами вызова потусторонних сил. Позже пришло официально сообщение – задержан оперативниками Федеральной службы безопасности.
То есть, официально признано – власть боится подобного влияния… а как ещё можно объяснить эти действия? Где теперь содержат бедолагу, на Лубянке или в психушке, не суть важно. В последнем месте даже надёжней.
Дальше – больше. У «шамана-воина» Сани оказались последователи, которые начали свой «бубновый» поход на Кремль. К ним тоже отнеслись со всей серьёзностью – подъехали вежливые люди и попросили разойтись тоном, не предполагающим отказа. И те повиновались ибо поняли, с ними не шутят. Иначе впаяют обвинение в подготовки теракта против первого лица… сколько таких приговоров знает отечественная история.
А вот новость уходящей недели: В Чечне прошла целая серия задержаний колдунов и сподвижников джиннов. С начала сентября по республиканскому телевидению были показаны минимум три сюжета о задержанных колдуньях и колдунах, которых заставили каяться перед гражданами республики: это жительница Шелковского района Чечни Есимат Успахаджиева, чей колдовской стаж составляет 37 лет; это жительница Надтеречного района Секинат Ибрагимова; Зина Чакаева, "стаж шарлатанства" у которой больше 30-и лет; Тагир Мутаев, якшавшийся с джиннами; и "ворожея" Маи Зильбухарова.
Нет, о том, что чеченские джинны (особенности местного восточного колорита) тоже против президента, ничего не говорится. Но по сути очень напоминает «дело врачей» или иную кампанию против представителей какой-либо профессиональной корпорации. Ведь известно, глава республики Рамзан Кадыров ещё тот государственник (без всяких кавычек), и чутко улавливает все новые политические веяния, идущие оттуда же, откуда и дотации в чеченский бюджет. За пять разоблачённых и изолированных колдунов хотя бы один благосклонный взгляд из-за кремлёвских стен… уже немало.
По ходу, в стране началась «битва с экстрасенсами»… не путать с популярнейшей на третьесортном ТВ «Битвой экстрасенсов». Если у зрелища такая зрительская популярность, значит, может отвлечь. От чего? От всего.
Неужели в Кремле во всё это верят? А то!
Так получилось, что мне ещё в советские времена довелось значительное время тусоваться в кругу экстрасенсов. Я собственными глазами видел, как за Борисом Александровичем Ивановым, физиком, при одном появлении которого в НИИ начинали зашкаливать сложные измерительные приборы, и о паранормальных способностях которого написал серьёзный журнал «Техника молодёжи» (не «Мурзилка» какая-то), приезжали правительственные «Чайки» с зашторенными окнами и увозили в неизвестном направлении. Но всегда возвращали. За это он получил своеобразную «охранную грамоту» - по настоятельной просьбе руководства института («невозможно работать!») уволился, и никто его не сажал за тунеядство, как Бродского. Занимался на дому частной врачебной практикой без специального диплома и патента. Очередь из страждущих в его пятиэтажку на Преображенке (в те времена квартиру невозможно было купить за любые деньги) стояла, как в Мавзолей. И милиция не то, что не гоняла, следила за порядком в очереди. Всё по команде свыше.
Или май 1980-го, олимпийского. Мы на досъёмках в Сочи. Приходим в обычный универсам, а там коммунизм! Не в смысле всё бесплатно, а в плане ассортимента. И это в тот момент, когда остальная страна без молока стояла, всё в Москву уходило, иностранцам пыль в глаза пускать. Продавщицы шёпотом объяснили:
- Джуна (Давиташвили) на даче Брежнева лечит… вдруг Шепелявый так взбодрится, что к нам заедет.
Если помните, но открытии Московский Олимпиады генсек действительно был как огурчик, вот только ненадолго зарядки хватило.
Ну, а если с белыми магами власть игралась, то и чёрным находила применение, в КГБ как будто бы был специальный отдел по наведению порчи на идеологических врагов, не всё же отравленным зонтиком их колоть, как Степана Бандеру.
И это во времена строгого научного атеизма в идеологии Страны Советов… сами не верили, но - а фиг его знает. К слову, все основные мировые религиозные конфессии решительно отрицают как шаманизм (тёмное), так и экстрасенсов (светлое). Однако время сейчас такое… ничем пренебрегать нельзя.
Чем может быть опасен власти такой шаман Саня? Дело в том, что истории известны случаи, когда именно юродивые становились во главе недовольных народных масс, эту фишку, по-моему, использовали все русские бунтари. Да ещё в форме собственного оберега – божьего человека вздёргивать на дыбу не по русским понятиям.
Или ассоциация с полубезумным Гришкой Распутиным, явившимся к царскому престолу незадолго до его падения. Да ещё из той же Сибири! Как говорится в народе – лучше перебдеть, чем потом в Екатеринбург под конвоем ехать.
Знает ли о судьбе шамана Сани тот, которому он ехал сказать «изыди»? Вряд ли, Владимир Владимирович и на верующего не очень похож, откровенно скучает на престольных праздниках (от объектива глаз не скроешь), тем более, не похож на суеверного. Но тут ФСО могло взбелениться – в кабинете у себя, Глеб Егорыч, будете командовать, а тут мы за вашу жизнь отвечаем!
Но почему именно шаман против него? А это отголоски явного перебора с восхвалениями, что так и сыпятся на нашего скромного президента из каждой телестудии, где обсуждают настоящий политический момент. И вот бывший офицер внешней разведки уже не человек вовсе, а некий символ. Но так как он сам нижайше попросил не сравнивать себя ни с флагом, ни с гимном, ни с гербом, то для не сильно образованного идолопоклонника из далёкой Бурятии президент стал неким подобием народного суеверия, кремлёвским (высшая ступень в иерархии домовых).
А как с таким бороться? Да только бубном!
Мистика, скажете вы? Но разве не эта власть постоянно придумывает нам мистических врагов извне с Запада, хотя они притаились до поры до времени на Востоке, и внутренних в виде «пятой колонны» (от чего Хемингуэй извертелся в гробу). Вот ответка и пришла… откуда даже мы не ждали.
Впрочем, я тут прочитал заявление, что иркутские шаманы (глубоко вздохните, задержите дыхание) не поддерживают своего якутского коллегу, ибо сами горой за Путина и готовы бить за него в бубен круглосуточно. То есть, перед нами уже внутриконфессиональное противостояние магов и чародеев, отличный сценарий для телешоу с привкусом чертовщинки (это тоже не про меня). Народ отвлечётся на новое месилово и быстро забудет, кого это буцкали летом в центре Москвы. Как я понимаю, на повестке внутренней политики стоит задача ещё больше расчленить и без того не очень сплочённые ряды российской оппозиции.
Не забудьте протереть свои голубые экраны…
Многожёнство: В постели втроём (как минимум)
Вы обратили внимание, как только у российской экономики начинаются серьёзные проблемы, сразу возникает тема многожёнства. Типа, есть у нас ещё сильные во всех отношениях мужики, которые не только удовлетворить (этих полно), но и прокормить (значительно меньше) не одну и даже не двух могут.
Первым эту тему поднял незабвенный Владимир Вольфович на уровне российского парламента. Шли 90-е, тогда кто только что не лепил с самых высоких трибун, посмеялись и забыли.
Хотя именно тогда могло пройти. Помните знаменитое ельцинское – «берите себе столько суверенитета, сколько сдюжете». А ведь многожёнство и есть один из элементов суверенитета для наших мусульманских республик. Только тогда как раз начинали усмирять взбесившуюся со своим шариатом Чечню, и тему сепаратизма лучше было не педалировать.
Но именно в Чечне, давно усмирённой… точнее, прикормленной, подобные разговоры периодически возникают – а что тут такого? Пример: года четыре назад 17-летнюю чеченку Хеду (Луизу) Гойлабиеву выдали замуж за 46-летнего начальника Ножай-Юртовского РОВД Нажуда Гучигова, уже один раз официально женатого. После огласки и последовавшего за этим скандалом всякие большие чиновники стали объяснять возмущённой российской общественности о традициях Востока, о раннем взрослении (как половом, так и морально-нравственном) местных прелестниц, рассказывать про то, как после прошедших в горах Кавказа антитеррористических операций там не хватает мужиков на всех женщин. Причём особо усердствовал в поисках мотивации Магомед Даудов, руководитель аппарата президента Кадырова. Кто в теме, тот знает – эта должность особая, приближённая, когда САМ не решается выдать в эфир спорный тезис, зовут как раз такого чиновника.
И ведь возникло некоторое оживление! Так, председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов высказался о важности «начать дискуссию о религиозных браках, которые совершенно не легализованы». Дискуссию, может, и начали, но как-то уж очень тихо. Сдаётся, что тема не понравилась ГЛАВНОМУ, при ком этот Совет и существует.
Но не всё так просто. Это для нас, живущих в европейской части, само понятие «многожёнство» в основном связано с любимой лентой всех космонавтов «Белое солнце пустыни» - «Господин назначил меня любимой женой!». Но чем дальше на Восток…
В середине 80-х на съёмках в Туркмении нашёл свою судьбу мосфильмовский осветитель Лёва. Остался там, благо тесть оказался крупной шишкой на «Туркмен-фильме» и помог решить квартирный вопрос. Через пару лет приехал на побывку весь из себя загадочный и, после третьего тоста за кино без границ, рассказал, что женится на младшей сестре собственной жены, мол, так в их роду принято. Неофициально, но фактически, со всеми вытекающими и сопутствующими: калымом, ответственностью, общим хозяйством, разнообразием в сексуальной жизни и пр. Уж не знаю, где там была правда, а где пьяная похвальба, но некоторые слушатели ему откровенно завидовали, интересовались технологией такой полигамии. Помните, как резво Туркмения рванула из распадающегося Советского Союза? Теперь в этой независимой республике живут, как им нравится, согласно собственным национальным традициям и морали.
Да, Туркмения давно уже заграница, и пусть там живут как хотят. Но и за наши кавказские республики, исповедующие ислам, я совсем не уверен. Вернее, уверен, что многожёнство существует там в полный рост де-факто, особенно в горных районах. Хотя подчиняться единой Конституции Российской Федерации, где чёрным по белому начертано, что наше государство светское и никакого шариата, обязаны все её субъекты… или просим на выход. Так ведь давно никто не хочет, аккурат с тех пор, как любые рецидивы национальной самостоятельности Москва приноровилась «топить» в денежных потоках.
В чём опасность легализации подобных брачных отношений хотя бы в отдельно взятой мусульманской республике, где подобные союзы давно в порядке вещей? Да хотя бы в том, что туда быстро будет налажен поток всяких извращенцев и педофилов для регистрации отношений, а свидетельство о браке, выданное в Грозном, будет действительно и в Москве, и в Воронеже, и в Архангельске. Вы хотите, чтобы ваши дети наблюдали развесёлую жизнь соседской семьи, где на одного мужика три женщины приходится? А уж какая лафа сутенёрам для легализации жриц любви!..
Однако сейчас против легализации многожёнства восстала Русская православная церковь. Причём элегантно, без погружения в теософские дискуссии, которые часто приводят к противостоянию двух конфессий – чья религия слаще.
Дело в том, что вопрос о введении нормы многожёнства в основной закон на этот раз поднял председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, мотивируя это тем, что мужья всё равно изменяют жёнам, заводят детей на стороне… это практически норма светской жизни. А так, привёл ещё жену (пока по минимуму) на свою жилплощадь, и только подтаскивай корм в разросшуюся, но одну семью. Парадокс в том, что церковь (как её не назови) в принципе не должна признавать светский брак, почитая его за блуд… но кто считает.
Вот, что ответил на это представитель РПЦ: Мне как христианину кажется, что положение и любовницы, и какой-то там по счету жены унижает достоинство женщины. Равным образом унижают достоинство мужчины внебрачные связи любого свойства. Красивые слова… однако сколько же вокруг униженных и оскорблённых.
На самом деле подобный довод в защиту многожёнства (мол, на сторону ходить не будет) легко разбивается любим сексологом – полигамному типу мужчин характерен постоянный поиск свежих впечатлений, их одной постоянной любовницей ну никак не успокоишь. Одно и то же супружеское ложе, всего два объекта, изученных для последней трещинки… и где драйв, где интрига?! Другое дело, если в постели обложить себя законными жёнами… но эту тему вряд ли будет развивать самый прогрессивный муфтий.
А вот как объясняет пользу многожёнства с экономической точки зрения глава Чечни, обычно позиционирующий себя примерным семьянином: «Я очень даже "за" [многоженство]. Почему? Потому что это лучше, чем бросать семью и заводить любовниц. Это для мужчины правильнее, чем унижать свою жену, заимев любовницу, дарить проститутке украшения, всякие подарки, а жена с детьми в постоянной нужде».
И что на этот счёт думает себе его дражайшая супруга? А кто их, жён на Востоке, спрашивает? Моя соседка по московской квартире, мечтавшая выйти замуж за иностранца и отвалить из СССР, наконец-то подцепила болгарина. Который через несколько лет весьма спокойного в части половых отношений брака привёл в дом молодуху в качестве младшей жены. Признался, что на самом деле он турок, а туркам положено… и если старшей жене что-то не нравится, то может отправляться к себе в Москву. Но без их общего ресторана, который, понятное дело, останется в Софии. И ничего… смирилась, так как свою жизнь на родине уже совсем не представляла.
Но есть и европейский (западный) взгляд на эту проблему с позиций социума. Россия подписала международную конвенцию о равноправии мужчин и женщин, в том числе, социальной поддержке и праве на труд. У государства есть все механизмы принудить недобросовестного мужчину к исполнению своих семейных (не секс, тут уж извините, по приказу у нас не встаёт) и отцовских обязанностей без унизительных условий «а то пойду на сторону». Женщина, в свою очередь, должна испытывать уверенность, что государство не даст ей и ребёнку материально загнуться.
Ну, а для миллионов простых россиян не из южных республик, христианской вера или агностиков) спор о многожёнстве ничто иное, как белый шум. Для них всё сводится к фразе из известной песни: «Но с другой стороны, Тёщи тоже три». То есть, не стоит даже экспериментировать.
Кто-то оспорит?
Региональные новости
Архангельская область: Дети и мусор
Как вы, наверное, помните, в прошлое воскресенье по Архангельской области прошёл ряд митингов, посвящённых экологическим проблемам.
В столице Поморья, априори центре регионального протестного движения, где постоянно обитают основные его организаторы и куда изредка заглядывают политики левого толка, собралось около дух тысяч человек. До сих пор в интернете кипят споры, много это или мало, движение на подъёме, стабилизировалось или идёт на спад?
Только одно наблюдение – подобные мероприятия теперь проводят не чаще одного раза в месяц. А дальше сами судите-рядите.
Об испытаниях вооружения рядом с человеческим жильём говорили тихо. Всё-таки в мозгах нашего человека крепко укоренило – безопасность родных рубежей требует от граждан неких жертв. Тем более что Кириенко, пусть и не военный, но точно не последний человек на кремлёвском Олимпе, ясно объяснил, что испытания ядерного оружия никто отменять не собирается, а гибель сотрудников его бывшей конторы, «Росатома», лишь неизбежная дань будущей победе над всеми врагами сразу.
О мусоре говорили громко. Всё больше о московском. Хотя буквально на днях в этой теме разгорелся очередной местный скандал – жители Пинежского района выразили активное недовольство тем, что мусор с несанкционированных свалок везут к ним, а не в Карпогоры. Власть объясняет – каргопольский полигон практически исчерпал свой ресурс, вот-вот закроется, после чего его надо будет рекультивировать и искать место под новый. А на воепальском полигоне место ещё есть, одна же область.
Нам по фиг, отвечают гордые пинежане, что поморские оккупанты, что московские… ни пяди родной земли под любой мусор, даже под свой! Далее последовали объяснение, что Каргополье для них чужое чуть ли не ментально, у них к нему исторические обидки, даже Мезень с Архангельском им духовно ближе. Но принимать от них мусор тоже вряд ли, свой бы кому скинуть… и т.д.
Из чего можно сделать единственный вывод – людям в принципе наплевать, что будет с их родным краем в плане мусорной реформы – ОНИ НЕ ХОТЯТ НИЧЕГО. То, что по подсчётам специалистов регион через 15-20 лет по уши увязнет в отходах, это проблема исполнительной власти, пусть щёлкнет пальцами (как вариант, вырвет три волоска из бороды), и всё само исчезнет.
Но это вряд ли. Тем более что мировой экологический протест успела приложить странная скандинавская школьница Грета…
Вы видели, как зажигается звезда? Чтобы сразу, без навязчивых ротаций, когда чей-то голос в течении месяца звучит отовсюду, а город увешен плакатами.
Грету Тунберг раскручивали, что называется, с полтычка. Просто вбросили во Всемирную Сеть кадры с полубезумным полуребёнком, трагическим голосом вопрошающим – вы что же, суки-взрослые, моей смерти хотите?! Помните знаменитую песню «Крематория» «Маленькая девочка с глазами волчицы»? Так вот, это была не поэтическая метафора, мы её увидели живьём…
Откуда она такая взялась? Чуть больше полугода назад 16-летняя шведская школьница с лицом и голосом 12-летнего ребёнка вышла к зданию шведского парламента и объявила взрослым всего мира, что больше не будет ходить в школу и вообще слушаться старших, пока они, взрослые, не займутся вплотную проблемой выброса в атмосферу парниковых газов и выполнением прочих условий Парижского соглашения по климату.
После чего девчонке пообещали Нобелевскую премию мира (неплохие деньги даже после выплаты налогов, они в Швеции лютые), а в виде аванса устроили фотосессию с Шварценеггером и Папой Римским, плюс покатали на яхте Ротшильда.
Круто, взвыли школьники всего мира, мы тоже так хотим! Теперь у шведской писюхи миллионы последователей, для которых главное, что в школу можно не ходить. Помните, как сами зимой снимали шапку-ушанку, чтобы назло маме отморозить уши? Из той же серии…
Ну, а есть ли рациональное зерно в её словах, где эмоция на эмоции сидит и эмоцией погоняет? В том-то и дело…
Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается более 550 миллиардов тонн СО2. Из них на долю человечества приходится 8 миллиардов тонн. Менее полутора процентов от общего объёма. То есть, прямое влияние противных взрослых, с которых спрашивает маленькая Грета, на климат минимальное, над остальными 98.5% человечество просто не властно.
Но там есть финансовые механизмы. Большинство аналитиков уверены, что Грета чей-то пиар-продукт и даже профессиональная актриса в амплуа вечного ребёнка. Например, существует продажа предприятиям квот на выброс СО2 - доходный биржевой бизнес, о нём в своё время много писали. Главное, подогреть чуть подостывшую тему.
И вообще, экологическая истерика многим выгодна, от финансистов до политиков, не думаете же вы, что активисты GreenPeace забесплатно под арктические нефтяные платформы бросаются.
Школьнице уже ставят психиатрический диагноз. Которым она гордится - «Быть не таким, как все, — это дар. Моя особенность позволяет мне мыслить нестандартно и смотреть на мир категоричнее, видеть его в черно-белой гамме. Так я острее понимаю, что плохо, а что хорошо. И если бы я была такой, как все, я, например, не начала бы забастовку».
В России Грету тоже услышали. Причём её сверстники, по сведениям ряда изданий уже в 8 городах готовятся акции «Школа в обмен на экологию», сопляки собираются шантажировать взрослых. На этих, будем надеятся, родители с ремнём найдутся. А вот поддерживают ли малолетнюю истеричку взрослые?
Здесь как раз проблемы. Это в западном представлении выход в эфир девочки с ментальными проблемами воспринимается как победа европейской цивилизационной модели. В нашем патриархальном (в данном случае в хорошем смысле) обществе такого ребёнка нужно, прежде всего, постараться вылечить, и уж никак не выставлять на всеобщее посмешище. А параллельно объяснить своим собственным деткам, что у милой доброй Греты серьёзные проблемы со здоровьем, это неприкрыто видно на экране, её используют злые и корыстные взрослые, её можно только пожалеть. Но если и вы, сопляки, тоже решите не ходить в школу из-за экологии… пеняйте на себя.
Да, не вовремя появилась Грета в интернете, теперь с ней поневоле будут сравнивать всех, кто с бешеными глазами орёт экологические лозунги в мегафон. Как там наши Секушин с Кравецом поживают?
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD