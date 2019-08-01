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Кремль о взрыве на полигоне в Нёноксе: Все испытатели «Росатома» потенциальные смертники

Именно так можно понять высказывание главного кремлевского кукловода (официально – первого замглавы аппарата президента РФ) и бывшего главы корпорации «Росатом» об инциденте на военном полигоне в Архангельской области, вследствии которого погибло несколько штатских сотрудников.

«Есть такая особая работа в атомной отрасли — испытатели. Это особая категория людей, потому что, конечно, это высочайшие профессионалы, это ученые, это выдающиеся инженеры. Кроме высочайшего профессионализма, от этих людей требуется еще личное мужество».

Далее Сергей Владиленович призвал всех оставшихся в живых сотрудников корпорации «продолжить и успешное завершить дело», начатое погибшими.

Объяснение того, что же все-таки испытывали на полигоне в стратегической близости от Северодвинска, не последовало.

Напомним, что в прошедших в прошлое воскресенье митингах прозвучало требование к военным прекратить любые испытания ядерного оружия там, где еще проживают люди.

Примечательно, что приведенное выше заявление было сделано Кириенко в ходе торжественного мероприятия в честь Дня работника атомной промышленности. «Эти испытания проходили и продолжают проходить».

Можно расценивать как напутствие бывшим коллегам?

(на фото: за свой трудовой подвиг они награждены орденами Мужества... посмертно)

25 сентябрь 12:02 | : Политика / Скандалы

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