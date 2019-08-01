Итоги недели с 16 по 22 сентября 2019 года

Сегодня в Итогах:
-Политические мансы – парламентские выборы в Израиле показали жестоковыйность еврейской нации;
- Устиновские «чтения» - летом на Пушкинской площади в Москве кремлёвские кукловоды разыграли новый спектакль;
- От скелета до могилы – архангелогородцам устроили проверку на вменяемость.
Международные новости
Израиль: Русские пришли?
Израиль – маленькая страна (особенно по российским мерилам). Но гордая и очень политизированная. Последнее чисто национальная примета, не зря есть поговорка, что два еврея – это, как минимум, три мнения (часто больше).
Соответственно, самый широкий спектр политических взглядов. Проходной «балл» в израильский Кнессет – 3.25%, а совсем недавно был вообще два. И кто только там не заседает… левые, правые и центристы всех мастей и уклонов, религиозники, защитники природы и просто арабские партии (кто там говорил о притеснении нацменьшинств?!). Как когда-то в нашей Госдуме… только без «любителей пива» и каких-нибудь «женщин Мёртвого моря».
И со всеми приходится не просто сидеть в сравнительно небольшом зале на 120 мандатов (не в поле!), но и договариваться.
С последним этой весной случился облом. Премьер-министр Нетаньяху, замеченный в частых общениях с Путиным, не смог собрать правящую коалицию, пришлось всех распустить на лето и объявлять новые выборы. Заметьте, страна без парламента не рухнула, но надо же и приличия соблюсти. А всё из-за выходца из Молдавии Авигдора (Виктора) Либермана, бывшего премьерского соратника, который отказался входить в ту коалицию, которую ему весной предлагали.
Либерман, конечно, фигура. По моим наблюдениям, именно с ним и его партией «Наш дом – Израиль» (наглый парафраз с «Нашего дома – Россия») и началось серьёзное вхождение русскоязычных в политическую жизнь страны, знаменитые слова Высоцкого про «на четверть бывший наш народ» были скорее поэтической метафорой, чем реальностью 70-х. Даже поток репатриантов начала 90-х, когда стали выпускать (и впускать) всех желающих, не привёл к нужным пропорциям. То, что русская речь давно звучит на набережной Тель-Авива, ещё не говорит о влиянии.
Новые выборы – это тоже повод для торга. Прежде всего с Либерманом, который всё круче, всё правее и менее сговорчив. На этот раз я решил оставить собственные размышлизмы и предоставить слово двум своим добрым друзьям, более тридцати лет проживающим на Земле Обетованной.
Для пущей интриги скажу – они хорошо знают друг друга, но придерживаются различных взглядов по целому списку принципиальных вопросов, даже фамилию своего премьера пишут по-разному. Тем интересней будет сравнить. Итак…
Вадим Яловецкий:
- 17 сентября в Израиле прошли вторые выборы за полгода. После апрельских выборов премьер-министр Натаньягу не смог сформировать коалицию, главной целью которой было обеспечить ему неприкосновенность и защитить от суда по трём уголовным делам по обвинению в коррупции. Причём, если буквально за неделю до первого раунда Натаньягу в интервью одному из новостных телевизионных каналов утверждал, что он не будет продвигать законопроект о неприкосновенности премьера до окончания каденции, то после получения мандата от президента на образование правительства – это было главное требование на коалиционных переговорах. Кто-то из журналистов даже метко назвал предполагаемое правительство «правительством неприкосновенности».
В апреле правящая партия Ликуд, под руководством Натаньягу, получила 35 мандатов, как и главный конкурент – блок Кахоль-Лаван (Бело-Голубой, по цветам флага страны), во главе которой стоит Бени Ганц, бывший глава Генштаба. В этот же раз, по подсчётам уже более 98,2% голосов, Ликуд получил 31 мандат, а КЛ – 33. И это несмотря на то, что партия Куляну, возглавляемая бывшим ликудовцем и министром в правительстве Натаньягу Кахлоном, получившая на прошлой каденции 10 мандатов, созданная для того, чтобы несогласные с личностью подозреваемого в коррупции премьера ликудовцы не ушли к КЛ, была возвращена обратно в Ликуд, и что ультра-правая Оцма, во главе которой тоже стоит бывший ликудовец Фейглин, тоже была возвращена в Ликуд.
Тут важно отметить, что перед прошлой каденцией Натаньягу, которому нельзя отказать в опыте политической борьбы, создал несколько партий-сателлитов, целью которых было собрать тот электорат, который не хотел голосовать за Ликуд либо по причине наличия уголовных дел премьера, либо склонялся к более правой идеологии, либо к более социальным вопросам, чем иранская угроза, которой Натаньягу на протяжении последнего десятилетия запугивает граждан страны. Это были партии Куляну и Оцма, упомянутые выше, партия Новые Правые, во главе которой стояли бывшие руководители канцелярии премьера Натаньягу в разное время Шакед и Бенет.
В апреле Оцма и Новые Правые не преодолели электорального барьера (в 4 мандата). Оцма получила около 1,5 манадатов, а НП – почти 4, недобрав несколько тысяч голосов. В сентябре Куляну и Оцма уже были внутри Ликуда и, тем не менее, даже получив такую поддержку – всего 31 мандат вместо апрельских 35. Новые Правые же объединились в сентябре с Еврейским домом (обе партии представляют религозных поселенцев) в партию Ямина и совместно набрали 7 мандатов. И ультра-религозные партии ШАС и Яадут-аТора, имеющие абсолютно стабильный электорат, исчисляемый членами этих религиозных общин, по 9 и 8 мандатов соответственно. И ключевой игрок этих выборов НДИ – 9 мандатов. Глава НДИ Либерман, много лет работавший гендиректором Ликуда, известный своей верностью Натаньягу, неожиданно после апрельских выборов не вошёл в коалицию к бывшему соратнику, которую он планировал создать с ультра-религиозными и религиозно-поселенческими партиями, потребовав создания правительства национального единства (ПНЕ), состоящее из Ликуда, КЛ и НДИ. Ганц (КЛ) потребовал, чтобы в таком правительстве не было людей с уголовными делами о коррупции (то есть Натаньягу).
Теперь же ситуация для Натаньягу становится ещё более сложной – собрать узкое правое правительство по результатам выборов он никак не может – Ликуд вместе со своими сторонниками набрал только 54 мандата, при том, что у Ганца на мандат больше. Если арабский объединенный список порекомендует президенту Ганца на роль премьера, то попытка сформировать правительство будет у него. И за 28 дней + 14 дополнительных Ганц должен будет представить правительство из 61 членов Кнессета как минимум. Без представителей арабского списка это невозможно. Но Либерман не захочет с ними входить в правительство, как и левой партией Мерец.
Итого – Ганцу необходим Ликуд. Но без Биби. Что, мягко говоря, сложно. Единственной надеждой Ганца на осуществление такого сценария – это то, что 2-го октября, на слушании уголовных дел Биби у юрсоветника правительства Мандельблита, Натаньягу получит обвинительные письма в суд, превратившись из подозреваемого в обвиняемого. Что значительно меняет ситуацию. В таком случае вполне возможен «бунт» внутри Ликуда и тогда все просто – широкое ПНЕ КЛ-Ликуд-НДИ в количестве 33+31+9=73 члена Кнессета.
А если ещё к этому присоединится пара мелких партий, скажем, Авода 5 и Демлагерь 5, то создастся совершенно беспрецедентное по своему размеру коалиция в 83 депутата, что позволит изменять даже Основные законы (играющие роль Конституции) или принять Конституцию, что просто автоматически запишет их имена в историю. Звучит красиво, как любая идиллия, но слишком много «если» в этом сценарии.
Второй вариант – Биби находит, чем «купить» Либермана и/или переманить кого-то из конкурентов в свой лагерь. Тоже много «если», но Биби мастер подобных вещей и такой вариант развития событий нельзя сбрасывать со счетов. Третий вариант – президент может возложить обязанность (у него есть такое право по закону) формирования правительства на любого другого члена Кнессета, а не на Ганца или Биби. Это ещё менее реально, чем два первых.
Важно то, что третьих выборов не будет – не будет 61 депутата, готовых снова проголосовать за роспуск Кнессета. Я бы отметил, что буквально пару дней назад генпрокурор сделал заявление, что если Натаньягу заинтересован в досудебной сделке с прокуратурой по своим уголовным делам, то она возможна только до вручения ему обвинительных писем, предположительно 2 октября.
Мне кажется, что это заявление, несколько заявлений по этой теме от президента ранее – это все сигнализирует о том, что Натаньягу предлагают отойти в сторону, как того требуют Ганц с Либерманом, а взамен получить условных срок вместо тюремного. Безусловно, он будет сопротивляться до последнего. Но время играет против него. В понедельник 23-го президент только начнёт консультации с делегациями партий о том, кого они порекомендуют на роль премьера – это займет несколько дней, потом возьмет тайм-аут на размышления в пару-тройку суток, а тут уже и 2 октября. И я не думаю, что нынешний президент поручит формирование коалиции обвиняемому в коррупции, при условии, что у того и мандатов на выборах меньше и нет большинства на рекомендации. По крайней мере, практически все обозреватели на всех каналах сходятся в одном – эпоха Натаньягу закончилась так или иначе. Кроликов в шляпе фокусника больше нет.
Лев Кемпнер:
Мой друг Лёня Черток попросил поделиться своими впечатлениями о только что закончившимися выборами в израильский Кнессет. Чем поставил меня в тупик, ибо такой запутанной ситуации за почти тридцать лет в Израиле я еще не видел. Если начать с резюме, то скорее всего, мы получим правительство национального единства с ротацией премьеров. Последний раз такое случалось в 1984 году.
Но если по порядку, то начать надо с апрельских выборов этого года, на которых правому блоку впервые за последние 18 лет не удалось набрать необходимого большинство в 61 мандат.
Вообще-то, формальное большинство было, и не такое уж маленькое – 65 мандатов. Но лидер партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман, с 5 мандатами и с определенным скрипом преодолевший электоральный барьер, связал своё присоединение к коалиции с выполнением определенных требований, на которые не согласились ультра-ортодоксальные союзники Нетаниягу.
Попытки найти перебежчика из противоположного лагеря оказались тщетными, и страна пошла на сентябрьские перевыборы. Сразу скажем – Либерман всё просчитал верно. К набранным в апреле 170,000 голосов на нынешних выборах прибавилось еще 130,000, и, вместо пяти хлипких апрельских мандатов, партия НДИ в это раз получит 8 или 9 (подсчет голосов еще не закончен). Так что если говорить о победителях, то ответ однозначен - победил Либерман.
Как? Ещё немного истории. Испокон веков различия между израильскими правыми и левыми состояли в основном в следующем:
- раздел страны на еврейское и палестинское государства (левые – за, правые - против)
- экономика (левые за более социалистическую, правые – за более капиталистическую)
- взаимоотношение религии и государства (левые – резко за светское государство, правые – за сложившийся статус-кво, а религиозные партии, входящие в правый блок, естественно, против)
За это и боролись на всех предыдущих выборах, вплоть по последних апрельских. Но на новые выборы Либерман подготовил ход конём. Он отбросил первые два пункта лево-правого водораздела и сосредоточился полностью на последнем. Не проблемная экономика угрожает нам, не палестинское государство. Главное, по словам Либермана, это опасность превращения Израиля в государство алахи (еврейского закона), насильственная замена светского образа жизни обязательным соблюдением религиозных предписаний. Поэтому, - провозгласил Либерман, наша цель – создать правительство национального единства без ультраортодоксальных и религиозных сионистских партий. То есть светское государство – нетто.
И это, как видим, сработало. Рейтинг НДИ за считанные дни подскочил вдвое. Партия Кахоль-Лаван (возглавляемая четырьмя генералами в отставке) попыталась перенять либермановский опыт. Достичь его высот им не удалось, но обойти Ликуд на мандат или два (повторяю, подсчет еще не закончен) смогли.
Что же из всего этого следует? Как уже сказал – правительство национального единства. Формально, Ликуд и Кахоль-Лаван могли бы и вдвоем составить коалицию – есть у них большинство. Но кто же на такое пойдет? Обе партии постараются привести с собой наибольшее число своих сторонников. Это не так просто. Если верить предвыборным лозунгам разных партий о нежелании сидеть с кем-то в одной песочнице, то задача кажется невыполнимой. На самом же деле, дабы не остаться снаружи, конкуренты будут готовы умерить свои амбиции, это мы можем наблюдать уже сегодня. Из каких лоскутов будет в результате соткано коалиционное одеяло, сегодня совершенно непонятно. Не будем гадать. Время покажет.
А главный курьёз этих выборов состоит в том, что в случае правительства национального единства лидером оппозиции Кнессета станет Айман Уда, возглавляющий объединенный арабский список с 12 мандатами. Должность эта далеко не формальная. В частности, премьер-министр обязан информировать лидера оппозиции по всем государственным вопросам не реже одного раза в месяц. Он также имеет право выступать в кнессете сразу же после премьер-министра, иметь охрану и т.д.
В общем, времена грядут весёлые. А насколько – поживем, увидим.
P.S. Говорят, истина всегда где-то посередине. В данной ситуации посередине Витя Либерман из солнечного Кишинёва. Как же это… по-нашему, по-еврейски.
Федеральные новости
Протест: Свой своего не признамши
«Россия, ты одурела!» - фраза, сказанная в сердцах публицистом и философом Юрием Карякиным, только что узнавшим о выборе российского избирателя (больше всего голосов на выборах в ГосДуму тогда взяла партия Жириновского, в тот исторический момент представлявшегося российской интеллигенции вождём отмороженных маргиналов), давно стала хрестоматийной.
Только старайтесь не так часто её употреблять, всё-таки речь о целом народе…
Другое дело «Власть, ты одурела!». Всегда свежо, актуально… и совсем необидно.
После московских событий этого лета, когда в столице нашей родины власть показала себя с крепкими кулаками (берцами), я почему-то был уверен, что после выборов пойдёт либеральный откат. Не то, чтобы круто изменить избирательное законодательство или разрешить собираться в центре Москвы числом более трёх… по крайней мере, не сажать тех, кого лупила «Росгвардия».
И опять ошибся… Тверской районный суд Москвы приговорил актера Павла Устинова, обвиненного в нападении на сотрудника Росгвардии, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Устинов утверждал, что вообще не участвовал в акции и оказался на месте ее проведения, ожидая друга. Сначала силовики скрутили Павла, а потом и прибывшего на встречу его друга, который просидел в отделе полиции двое суток.
И тут за актёра Устинова стеной встали… даже священнослужители. На что, впрочем, представитель РПЦ с вкусной грузинской фамилией сразу выступил с заявлением – Православная церковь отделена от государства и не имеет право вмешиваться в светскую политику. Как же так, буквально за несколько дней до этого ещё один церковный деятель прилюдно заявил, что главенствующая роль православия закреплена в Конституции РФ, основном Законе, по которому живёт наше государство. Оговорочка по Ельцину… но опровержения (или разъяснения) до сих пор не последовало. Наверно, наших иерархам стало приятно, пусть понежатся.
Ну и конечно сработала корпоративная солидарность – известные актёры-режиссёры наперебой высказывают в соцсетях слова поддержки с неизменным селфи. Я, правда, совсем не знаю такого актёра Павла Устинова их сейчас табуны по ТНТ скачут, ну, так и кинорежиссёра Сенцова раньше не знал. А он есть!
Помните громкое дело Ивана Голунова, случившееся в самом начале этого лета? Тогда московскому журналисту, раскрутившему дело о коррупции в силовых органах, подбросили наркотики. Ну, и журналистская братия, подтянув другую интеллигенцию свободных профессий, недели две развлекалась флэшмобами в Сети. Ивана мало того, что отпустили, ещё и генералов поснимали… типа, власть первая испугалась власти четвёртой. Все гордые ходили… фу ты – ну ты.
Только появились грустные реплики представителей других профессий – а что в таких же обстоятельствах делать слесарям, вахтёрам, поварам и водителям маршруток? Ведь одно тихое заявление Александра Паля перекроет вопль тысячи сантехников Ивановых… согласитесь, это объективно…
…но несправедливо? С какой стороны посмотреть. Когда журналисты Архангельска, разуверившись в возможностях региональной онкологии, пустили шапку по кругу в попытке спасти своего коллегу Рому Соколова, тоже раздался недовольный гул – а остальным что, лечь и умереть? Тогда давайте все ляжем и умрём, если отечественная медицина не такая всесильная, как бы всем нам хотелось. Или будем спасать, кого можно?
Насчёт корпоративной солидарности. Наверное, у росгвардейцев нет денег на спасение своего товарища, случись с ним что-нибудь. Например, «вывих головки плечевого сустава левой руки», как стоит в анамнезе у омоновца Лягина, за которого теперь должен отсидеть актёр Устинов. Мало того, представителям этой профессии совершенно точно нельзя принимать участие в массовых акциях. Например, прийти к проходной «Мосфильма» и скандировать – «Актёры, прекратите калечить наших товарищей!». Но все возможные их действия только в рамках служебных обязанностей. И что тогда удивляться на то, как жёстко они прессуют митингующих? Это я задаю вопрос по пацанским понятиям.
Власть своими приказами сама поставила росгвардейцев в очень неудобное положение. После летних московских эксцессов к ним перешло обидное прозвище советских ментов – волкИ позорные. К тому же, насколько я понимаю современную службу, бойцам Росгвардии не на чем делать левые деньги. Особенно на подобных акциях… какой смысл потрошить карманы попавшемуся под горячую руку блогеру или велосипедисту, олигархов на уличных политических тусовках я до сих пор не примечал.
Сейчас по интернету ходят записи захвата актёра Устинова у входа на станцию метро «Пушкинская». Причём снято с разных точек, как будто кто-то знал, где и в какой момент будет происходить самое вкусное. Внимательно посмотрите эти кадры… и обратите внимание на следующие несуразности. (https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=SraJ0Z5bt70)
Бойцы «Росгвардии» бросаются именно на мирно идущего Устинова, хотя ближе к ним находятся не менее аппетитные жертвы, которых они почему-то огибают. Полное впечатление, что их целенаправленно наводили на цель.
Интересная деталь из биографии актёра. По данным портала vesti.ru, Устинов сам недавно служил в Росгвардии. В частности, выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе в ходе чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда становится понятным, почему боец-гвардеец сразу не смог скрутить артиста… физподготовочка у обоих примерно одинаковая.
Но представьте себя в этой ситуации на месте Устинова (если, конечно, сами служили). Если набрасываются люди в родной для вас форме, хватают, начинают валить и буцкать… первое, что крикнет честный дембель – братцы, да вы офонарели, я же свой! Хорошо, в этот момент не успел, но, когда повели, посадили в автозак, наверняка было время объясниться ху их ху. И уж после этого никакой Лягин не станет претензии предъявлять, его свои уважать перестанут. В нашем же случае как раз свои и давали показания против Устинова, их каменные морды по интернету только и мелькают. Нестыковочка.
Внимательно всмотритесь в кадры схватки в партере. Мне они напомнили постановочные бои, на которые я насмотрелся за десять мосфильмовских лет. С одной стороны профессиональный актёр, с другой… после службы в спецвойсках часто уходят в каскадёры… всё по понятиям.
Еще момент, понятный бывалым людям. После такой переделки у жертвы полицейского произвола на лице обязательно останутся следы «асфальтовой болезни». Причём надолго, красные пятна от ссадин сойдут дай бог через два месяца (поверьте бывалому). Лицо Устинова в зале суда чисто аки у младенца, вряд ли от бы стал тон себе накладывать перед таким мероприятием.
Вот и кажется автору, что мы снова имеем дело с многоходовой постановкой. Уж слишком рьяно на защиту помятого актёра встали и депутаты, и чиновники, и те, от кого такого и ожидать было нельзя.
Да, драматургия не в лобовую. Кремль сначала говорит то, что прекрасно понимает западный мир демократии - «президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно». Но потом сценарий реализуется в лучших отечественных традициях… когда суд присяжных под давлением общества оправдал убийцу крупного полицейского чина Веру Засулич. Ждите теперь, когда судейские головы посыплются… и отнюдь не одна с данного процесса.
И это опять же не означает никакой политической оттепели, просто внутренней политикой теперь рулит Сергей Кириенко. Интригу поломала главред RT Маргарита Симонян, слишком рано намекнувшая, что «там разбираются». Ну сколько раз твердили миру – поменьше баб в спецоперациях. Особенно с таким кавказским самомнением.
Ну, а дальше будет ещё интересней…
Региональные новости
Архангельск: «Неуловимые мстители» выходят на дорогу…
Кто-то называет это синдромом осеннего обострения, в кто-то креативной социальной рекламой. Но разве после этого Архангельск – город тоски?!
Сначала общество взволновала стилизованная фигура Смерти, стоявшая у гипермаркета «Макси». Как будто воспрянувший из небытия кадр «Неуловимых мстителей» с голосом Савелия Крамарова за кадром: «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят… и тишина!». Вы задумывались над секретом бешеной популярности этого красного вестерна? Там героизм прекрасно соседствовал с юмором… большевики такое вольнодумство крайне редко позволяли мастерам культуры.
Вот только в архангельском случае реакция на сие была неоднозначной. Даже у меня… но это глубоко личное. Поморская Смерть держала в руках ограничительный знак с цифрой «60», а это как раз мой возраст, что, в гроб пора? И не автомобилист я, пассажир. Но понимаю актуальность такого дорожного знака, на том пяточке частенько случаются аварии.
Не исключаю, что инсталляцию проспонсировали хозяева «Макси» для привлечения внимания проезжающих к своему торговому предприятию. И правильно, и молодцы… совместили бизнес и социальную рекламу!
Но какая же вонь поднялась в соцсетях! Кто-то увидел в безвинном дорожном знаке приговор жителям города и себе лично. Да-да, тот самый эффект «шелупони», которую многие радостно стали примерять на себе, и эта шелупонь на них теперь сидит, как влитая. Договорились до того, что эта администрация Архангельска таким изощрённым способом измывается над горожанами.
В итоге фигура с косой пропала, и её нашли валяющейся где-то за забором. Жалко, что не рядом с бюстом Сталина, получилось исторически символично. Обещают вернуть на старое место.
Но кто-то проникся новым трендом чёрного юмора в уличной рекламе… и понеслась.
Утром 19 ноября на площади Дружбы народа появляется стилизованная пенопластовая могильная плита с надписью: «Покойся с миром, удобный пешеходный переход». Аналогичные таблички, но уже без могильных плит, появились на ограждениях, установленных на местах бывших переходов в районе площади.
Судя по тексту, акция общественная. Но кем-то точно финансируемая, такие изделия не три копейки стоят. Народ возмутился… а чем, собственно, возмутился? Вот вполне взвешенные комментарии к убранным пешеходным переходам:
- Каждый день таких ленивых даунов встречаю, которые не хотят до регулируемого перехода в 20 метрах дойти. Потом и им из-за их лени и тупости по две гвоздики будут рядом класть.
- На дороге шириной в шесть полос делать переходы через каждые 50 метров - это дичь. Давно надо было это исправить, но недовольные любой здравой идеей всегда найдутся.
- На это тоже граждане скинулись?
Последний камешек кинут в огород тех, кто уверяет, что мусорные протесты в нашей области проводятся исключительно на народные деньги…
Для равновесия привожу реплику того, кому жалко пешеходных переходов:
- С одной стороны мусором заваливают, с другой стороны радиация и ракеты взрывают, лес уничтожили вместе с лесозаводами, трамваи и троллейбусы ликвидировали, крематорий частный построили, народ здесь не нужен, здесь нужен полигон! и всё для этого успешно делается!
Чувствуете, как всё в одну кучу свалено? Как неотсортированный мусор на сегодняшних свалках…
Ещё одна хохмочка сентября. Приезжал в Архангельск лидер Либертарианской партии России некто Светов. Чтобы не вдаваться в политические подробности, эта партия за максимальную свободу граждан от государства. Что с одной стороны мне симпатично, если бы не перегибы в некоторых моментах, как свобода агитации нетрадиционных сексуальных отношений.
Справедливости ради, за них столичный гость как раз не топил, сразу оседлав экологическую тему. Да, больную для региона. И под неё тоже нетрудно найти спонсора… лектор совсем не похож на человека, у которого есть собственные деньги на поездки по стране и аренду помещений в престижных гостиничных комплексах.
Однако это просто детали, главное в другом. Если ты представляешь политическую силу, только-только начавшую свою раскрутку в регионах, потрудись подготовиться к теме лекции и быть максимально убедительным и интересным аудитории. Вот реплика человека, побывавшего на встрече - В своём выступлении Михаил Светов рассказывал о преимуществе частного владения лесов над государственным, при этом привёл в пример Новую Зеландию. Там, по его словам, нет лесных пожаров, так как всё в частной собственности и владельцы берегут свою собственность. Это далеко не так, и в интернете можно легко найти, как часто леса горят в Новой Зеландии. Последний пожар в феврале 2019 - потребовал эвакуации небольшого города. Но кто же будет проверять слова заезжего лектора о международной обстановке? Зачем? И применительно частной собственности к нашим лесам, я думаю, что собственники тут же всё вырубят и продадут (может даже продадут на корню) - зачем ждать 50 лет развития бизнеса если можно заработать сейчас и много? И высаживать никто не будет. просто уедут с деньгами и будь, что будет ... Подобное было в начале нашего капитализма - приватизировали огромные предприятия и никто их не развивал, а продавали оборудование на металлолом и отъезжали с деньгами.
И это не единственное мнение похожего порядка. Известный в городе общественник и садовод, по роду своей деятельности интересующийся всем, что касается экологии, Михаил Силантьев, собственными глазами это лицезревший, удивляется, зачем власти чинили препятствия по организации встречи, только возбуждая ажиотаж вокруг визита оппозиционера - Если бы эта лекция прошла без всяких осложнений – то вряд ли кто-то о ней вспомнил через несколько дней, а в следующий раз подобные предложения на мероприятия Светова отправили бы в бан – как не интересные. Но раз была такая активность и противодействие – а молодёжь её однозначно воспримет как борьбу с ненавистной властью – то и из такого «лектора» вполне можно создать несгибаемого борца «за народное дело»…
И уж если говорим об оппозиции, так хорошо показавшей свою «сплочённость» на последних выборах.
На минувшей неделе в интернете появилась громкая новость – «Шестун встал на защиту Шиес». И дальше расшифровка - «Братья и сестры! Вам сейчас нельзя отступать. Это будет предательством по отношению к тем, кто в вас поверил, кто пострадал от правоохранительного пресса. Мой адвокат Михаил Трепашкин регулярно бывает в Северодвинске и встречается с экоактивистами, рассказывая затем мне про ваш боевой настрой и мужество, передает мою книгу «Непокорный арестант» защитникам Шиеса. Спасибо вам за поддержку на одиночных пикетах возле Мосгорсуда! Люблю вас, дорогие поморы! Душой и сердцем с вами! Александр Шестун». (из социальной сети ВКонтакте)
Представляете, как обрадовались этой новости защитники Шиес – сам Шестун с нами!
Знаете, кто такой этот Шестун? Бывший глава Серпуховского р-на Московской области, обвиняемый в махинации с земельными участками, у которого, по данным Генпрокуратуры, при обысках найдено имущества и ценностей на 10 млрд. рублей.
Но он упорно мнит себя «узником совести», потому что выступал против губернатора Подмосковья Александра Воробьёва (а кто только против него не выступал).
Вот это поддержка… есть повод для радости?
Разве это город «доски, трески и тоски»? Да у нас тут обхохочешься…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD