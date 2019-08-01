Кандидат по имени ПОХ. Оппозиция Поморья сама себе показала дулю

В этом году в нашем регионе не было большого избирательного ажиотажа (через год будет, приготовьтесь). Так, нечто мелкое, районное, местечковое…
…но это с какой стороны посмотреть. Если с точки зрения накала политической ситуации, то это был отличный момент щёлкнуть по носу исполнительную власть вместе с её любимой партией. Представьте только, в Москву летит депеша – в Архангельской области «Единая Россия» взяла всего 13 % голосов – такая сразу ляжет на стол Кириенко, ответственному за политические расклады внутри страны и не в последнюю очередь за представление на княжество глав регионов.
И что? И всё… Сергей Владиленович не позволит какому-то русскому северу сломать ему блистательную карьеру главного кремлёвского разводилы. Сразу пошли оргвыводы, отставки, ротация кадров, пряники протестному электорату… разве не об этом мечтала поморская оппозиция?!
Причём момент был, лучше не придумаешь для протестного волеизъявления. Нам все уши прожужжали о том, что 95% жителей области не поддерживают мусорную реформу и строительство экотехнопарков в регионе. Зато их поддерживают и губернатор, и «партия власти», в которой он состоит… это же очевидно. Будь в этом сентябре губернаторские выборы или в законодательное Собрание региона, можно было бы ожидать приезда армии ангажированных политтехнологов, информационный вбросы, подкупы и «карусели». А так никто и напрягаться не стал, я имею в виду сторону власти. Могли, могли бы проскочить люди от оппозиции, им это даже в подконтрольной Москве удалось, вон как там коммунисты теперь веселятся.
А у нас? У нас веселится «Единая Россия», у неё 46 мандатов из 68 разыгрываемых. Плюс из 15, полученных самовыдвиженцами, к ней отойдёт минимум половина, а то и три четверти, это обычная практика при таких раскладах. Получается, у «партии власти» всё под контролем, а цифры недовольных взяты с потолка (высосаны из пальца). Тех недовольных, кто готов на чуть большее, чем щёлканье пальцем по мышке персонального компьютера в специально созданных протестных темах.
Есть мнение, что при низкой явке легче фальсифицировать результаты. Поверьте политтехнологу в отставке – до определённого предела. И до определённого накала с протестной стороны, напомню только ситуацию 2000-го года, когда региональный избирком не рискнул накинуть действующему губернатору Ефремову недостающие полтора процента, чтобы он победил в первом туре. Испугались звонка в Центризбирком… а здесь его глава Элла Памфилова просто приказывала сообщать ей о всех нарушениях на местах.
Обращаю внимание читателя на то, что проигрывала выборы не абстрактная оппозиция. Например, Юрий Чесноков, у которого своя команда в соцсетях, активный участник движения «Поморье-не-помойка», именно на этом он и строил свою предвыборную кампанию. Проигрывает единороссу Полозову почти в 7 раз! Кого-нибудь нужно убеждать, что на протест народ поднять гораздо проще, чем на одобрение? А ведь проголосовать за «Единую Россию» и означает одобрить её действия.
Теперь о явке. Вот она в абсолютных цифрах на примере одного избирательного участка в городе Коряжма:
- Завойкина Александра Альбертовна - 33,24% (115 голосов);
- Панкратова Яна Александровна - 31,50% (109 голосов);
- Матенков Дмитрий Юрьевич - 13,01% (45 голосов)…
Это первые три места, судьбу мандата решили всего шесть голосов. Спорить могу, у этих дам друзей в социальных сетях в разы больше тех, кто проголосовал за них в реальности. Что это, как не наглядный пример сомнительной ценности прошедших выборов с точки зрения рядового избирателя.
Уже слышу голоса – в эти выборы никто не верит. Но ничего подтасовывать даже не пришлось, сторонники мусорного протеста просто не пошли голосовать. Или пошли в том количестве, которое реальное существует, а не какие-то мифические 95 %. Выйти на митинг поорать – это драйв, пойти опустить бюллетень – обычная рутина, которая ещё называется гражданским долгом.
Если лень оторваться на полчаса от любимого дивана или вернуться засветло с рыбалки, значит, граждан в целом устраивает их сегодняшняя жизнь. Иначе бы они уж постарались испортить настроение действующей власти. Тем более, ничем не рискуя, голосование-то тайное.
Вывод напрашивается сам собой – народу наплевать на строительство полигонов для хранения ТКО, будь то Шиес, Катунино или Рикасиха. В последней дружно отдали голоса единороссу, звонко щёлкнув по носу организаторов антимусорного хайпа. Видимо, со стороны оппозиции не было достаточной эмоциональной подпитки.
Стоп, а ведь действительно в последнее время притихли, агитация идёт совсем вяло. И неспроста…
…по моим сведениям, одна известная госкорпорация, ранее актуализировавшая, антимусорный процесс в регионе, теперь достигла договорённости по использованию собственного продукта на будущих мусоросжигательных заводах, строительство которых подразумевает новая территориальная схема ликвидации бытовых отходов. Проверим это в самое ближайшее время.
Впрочем, в подобных сложных вопросах автор привык собственные выводы сверять с коллегами по «Вольному делу».
Андрей Рудалёв («Беломорканал»):
- Итоги выборов не должны никого вводить в заблуждение. Партия власти смотрит на чистую арифметику и радуется большому числу мандатов и омандаченности. Но, во-первых, в регионе не было на этот раз важных выборных кампаний, а во-вторых, у нас всегда так: люди душой недовольны, протестуют, но при этом все-таки пытаются еще за что-то держаться и голосуют за ту же «ЕР» по одной причине, чтобы не было хуже. А как бывает хуже, все отлично знают. Надо сказать, что так называемая партия власти во всю спекулирует этим даже не доверием, а надеждой людей на что-то лучшее и справедливое. Конечно, бесконечно это продолжаться не может и будет крайне печально, если люди окончательно разочаруются во всем. Обольщаться не стоит, потому как день голосования не отменил реальность, а она в регионе плачевная. В Архангельской области жителей фактически приперли к стенке: их унижают, оскорбляют, откровенно выдавливают из региона и все это под разговоры о великой «духовности», которая снизойдет на нас в виде злополучной помойки в Шиесе. Тут просто хочется еще раз сказать «помойным затейникам»: «Остановитесь! Вы запускаете очень опасные процессы по дезинтеграции страны!» Только почему-то думается, что никто не услышит, пока гром не грянет. Так уже было, когда амбициозные дураки, облеченные властью, крушили большую страну, сейчас, видимо, также приходит время напыщенных болванов, которые кроме себя никого не видят и не замечают очевидного и игнорируют мнение масс. Время «оно» - злых клоунов. Ну, а остальные политсилы… до сих пор пребывают в состоянии мальчиков в коротких штанишках, наберут в совочек песка и швырнут, вроде как самооценка от этого и повышается у них. Никакого идейного тыла, ни четкой стратегии, ни видения будущего, одни лишь сопли и эмоции, вот поэтому еще не разочаровавшиеся в выборных забавах и бегут с галочкой в строку «ЕР». Основная же масса так называемого «электората» во всем этом давно разуверилась и ищет новые формы воздействия на власть для приведения ее в чувства, для возвращения на грешную землю с высот запредельной «духовности».
Илья Азовский («Эхо севера»):
Главный итог этих выборов для всех аналитиков умещается во фразе: ХАЙП НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ.
От количества лайков в соцсетях не прибавляется голосов избирателей. Виртуальная известность и популярность эфемерны. Звезды соцсетей — химеры.
Итак, причины низкой явки. Первая — погода. Вторая — неверие народа в политику, усталость от политики и грязь на политику, которая льется. Есть и ещё одна причина: отсутствие конкуренции. Казалось бы странным: 4 политические партии, куча всего несистемного. Но в реальности — одно дело крутить себя любимых в соцсетях, а другое — выставиться в реальных округах и вести там реальную работу.
Увы, по-настоящему в округах работали в основном представители партии власти. В итоге простое «набивание» списков, как это случилось у ЛДПР, порождают разочарование их же электората.
Короче, всё то же самое, только другими словами.
Леонид Черток