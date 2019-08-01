Украинские поддавки, или Почему Путин не поехал встречать северодвинца Седикова

Обмен военнопленными между Россией и Украины, несомненно, главный новостной хит первой декады сентября, у нас чуть приглушённый шумом вокруг выборов. Но эта пена сойдёт… а что останется?
«Обмен пленными между…» - до сих пор в голове не укладывается, вот кашу заварили. Да и пленные ли это? Освобождённые украинские моряки никак под это определение не попадают… просто задержанные по формальным признакам, не причинившие никакого видимого вреда Российской Федерации, разве что, идеологического. Просто бедные парни, оказавшиеся в переплёте больших политических игр.
Самая известная из обмененных фамилий – Сенцов. Вернее, наиболее раскрученная. Никому доселе неизвестный кинорежиссёр, имей бы он в запасе что-нибудь прилично снятое – «Оскар» в кармане! Увы, в творческом багаже этого «узника совести» (так его рекомендовали деятели искусств по всему миру) всего один фильм, созданный, что называется, на коленке при активной помощи друзей автора (бюджет – 20 тысяч долларов). Получил пару местечковых премий и обещание солидной постановки. Но не успел, арестовали. Всё остальное творчество из-за решётки, а это совсем другая история, когда ценится не качество продукта, а история создания. Премия мира – я ещё понимаю… но будет странно смотреться вкупе с обвинением в терроризме.
Вы только не подумайте, что автор этих строк сторонник того, чтобы парня сгноили в российском узилище. 23 года строгого режима… не слишком ли круто за одну подготовку теракта, в котором никто не пострадал? Что он там с подельниками взорвать пытался – памятник Ленина в Симферополе? Так я лично знаю много россиян, которые такому акту благосклонно покивают, да и у меня самого глаз не дёрнется. Но не слишком ли много пафоса вокруг его корпоративной принадлежности… хотя режиссёр-Сенцов звучит и круче, и жалостливей, чем Сенцов – директор компьютерного клуба.
Когда этот герой приземлился в аэропорту «Борисполь» (Киев), то первым делом поблагодарил Владимира Зеленского за содействие в своём освобождении. «Вам спасибо» - проникновенно ответил ему артист-президент. За что Сенцову-то «спасибо», за голодовку? Или именно он был центральной фигурой в этом обмене, все остальные в качестве массовки?
Действительно, пару лет назад наш президент на прямой линии с народом однозначно сказал, что Сенцов не военнопленный, а преступник, причём с российским гражданством (казус, но факт), и никакому обмену не подлежит. А уж как неохотно Путин отказывается от своих слов… не мне вам рассказывать.
Сейчас этот «герой обороны Крыма» вовсю раздаёт интервью и грезит о своём великом кинематографическом будущем. В добрый путь! Тем более что люди, общавшиеся с ним лично, говорят об Олеге как о сильном человеке со стержнем внутри, и у меня нет повода им не верить. Одна ремарка – внешне мало похоже, что он действительно держал такую длительную голодовку, причём в условиях заточения. Но это могут быть индивидуальные особенности организма. В любом случае, Сенцова в танк вряд ли пустят… да и на красную дорожку Канн тоже, там в цене другие достоинства и таланты. Хотя ход – «кинематографист на броне» - практически беспроигрышный в пиар-технологиях. Удастся ли только на нём въехать в их Раду?
Вот он, Путин, никого встречать не поехал, и вместо себя никого значимого не послал. А было кого встречать первым лицам? Главный редактор РИА «Новости Украина», которого в российском телевизоре пытались представить «нашим Сенцовым» - фигура слишком карикатурная. Его на следующий же день привели в студию НТВ, Украину поносить… для вчерашнего заключённого тюрьмы свежо и упитанно выглядит, явно не голодал.
Или вот перец, котором восхищаются местные архангельские СМИ, от красно-левых до умеренно-патриотических. Северодвинец Алексей Седиков, имеющий за плечами срок за имущественные преступления на малой родине. Нет, не из «шаманинских», так, мелочь пузатая. Но в форме смотрится хорошо, как настоящий «солдат фортуны». За тем и отправился на Донбасс, то ли наёмником, то ли за романтикой.
Я не отказываю таким парням в праве распоряжаться собственной жизнью, если детстве в одном месте ещё не отыграло. «Я хату покинул, пошёл воевать…», - поэт Светлов искренне верил в добрые побуждения. Но, если кто решился на подобную авантюру, должен быть готовым к тому, что автоматически становится вне закона и никаких встреч с президентом. Пусть скажет спасибо, если не посадят, такая статья есть в УК (№ 359, от трёх до семи).
Так что ответ президента прозвучал вполне адекватно – «не в моей компетенции»… иначе в аэропорт ему бы пришлось брать с собой тюремный конвой.
Главная «железная маска» в этом обмене – некто Владимир Цемах. Недавно появившаяся в информационном поле фамилия, носитель оной якобы имеет отношение к сбитому над востоком Украины малазийскому Боингу… как минимум, знает, кто так неаккуратно пульнул.
И вот тут начинаются настоящие дипломатические игры. Интрига в том, кому этот Цемах действительно опасен своим этим знанием, нам или Незалежной, Нидерланды очень интересуются этим вопросом? Из комментариев следует, что выторговала его на обмен именно Россия, потому и Сенцов оказался на свободе, а это равносильно выпустить из террариума на волю гремучую змею… Надежда Савченко гимназистской покажется. Осталось следить за судьбой Цемаха – или навсегда заткнётся или… ? С последним неясно, Зеленский явно в курсе, каких откровений ожидать от этого нерядового участника конфликта на Донбассе. Впрочем, если он заявит, что пульнула, не разобравшись, украинская сторона, как когда-то было в истории с мирным самолётом из Израиля, сбитым над Чёрным морем, промашку можно списать на своего предшественника Порошенко – «вот чего армию довёл, король шоколадный!».
Но, чует моё сердце, этот Цемах в российских руках будет молчать, как партизан Полесья в лапах гестапо. Иначе с чего это все говорят о политической победе Путина в торговле с менее искушённым коллегой? И почему Зеленский, удачно провернув одно из своих главных предвыборных обещаний, почти сразу заявляет о приостановке политического разрыва с Россией, давая хоть какую-то надежду на нормализацию? То есть, он ещё больше настраивает против себя реакционные силы, которых на Украине и так немало.
Дальше пойдёт с такой же скоростью… и на полном серьёзе начнут обсуждать, что Зеленский – лучший внешнеполитический проект России за последнее десятилетие. Даже получше Трампа.
Есть, правда, нестыковки. Среди обмененных Россией немало граждан с украинскими паспортами. То есть, по закону их должны безжалостно депортировать сотрудники нашего ФМС… или дать российское гражданство в обход всех процедур и правил.
Одно смущает во всей этой истории. Если на Украине действительно радовались освобождению своих, то в России событие прошло штатно, без помпы. Можно всё списать на единый день голосования… всё равно неуклюже получилось. Как не свои прилетели…
…или действительно не свои? Тогда рассуждения о чей-то политической победе считаю преждевременными.
Леонид Черток