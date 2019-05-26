Москва бьет с носка. Кнуты и пряники мэра Собянина

27 июля в Москве били москвичей.
Впрочем, не удивлюсь, если в момент, когда вы читаете эти строки, столица шокирована новыми инцидентами с участием Росгвардии – на 3 августа оппозиция обещала замесить ещё покруче. И то, что в субботу били исключительно москвичей, тоже не факт, есть данные (а также слухи), что в златоглавую на намеченные числа съезжалась оппозиция со всей России.
Тут и не знаешь, кому верить.
В любом случае, бьют не первый раз. В мае прошлого года страна ужаснулась кадрам, выложенным в соцсетях, как здоровые мужичины-казаки устроили настоящую порку школьников-навальнят на Пушкинской площади. Но в том инциденте, обратите внимание, общественная сила пошла на общественную силу… люди в форме, разве что, симпатизировали со стороны мужикам с нагайками и следили, чтобы они никого сгоряча не забили до смерти. Тогда я имел наглость предположить, что хозяин Москвы (Сергей Собянин) нашёл действенный способ бороться с инакомыслием без подставы стражей порядка… или его самого кто-то ловко подставил, выставив самым жестоким российским градоначальником. Оказалось, он сам ого-го.
А ещё вспомнил события 1993 года, весна-осень. Тогда толпы разъярённых пенсионеров бросались на милицию, требуя возвращения советской власти (а вместе с ней талонов, очередей и прочих неизбежных издержек социализма), «банду Ельцины под суд» и немедленной публичной казни всех олигархов. Впервые в жизни мне было жалко ментов (правда, недолго), их били, а они не знали, как и чем ответит (возможно, от недостатка соответствующего опыта). Главное, что всё это показывали по центральным телеканалам с разных точек (не только камер, но и сочувствия журналистов). То есть, можно было составить более-менее объективную картину событий.
Сейчас вся видеоинформация в интернете. Естественно, что представляет она исключительно точку зрения протестующих, официоз стал комментировать произошедшее только постфактум. Смотреть на это страшно, особенно съёмки, сделанные на асфальте перед «Детским миром»… самым добрым из магазинов, как нам объясняли в детстве. То, что мы видим, ясно указывает на необоснованную чрезмерность проявления силы со стороны власти. Это потом Собянин в официальном выпуске новостей на своём мэрском телеканале «ТВЦ» рассказывает, что среди бойцов «Росгвардии» тоже есть пострадавшие и раненые, только ему никто не верит. Вот она – сила гласности в одностороннем порядке.
Но вот, что смущает. Самые яркие и драматичные кадры, снятые о зверствах бойцов в чёрной форме и масках, при ближайшем внимательном рассмотрении оказываются… фейком (фотомонтажом). Зачем… неужели правды было мало?!
Тем не менее, московские события возмутили (испугали) даже СПЧ (Совет по правам человека при президенте). Вот их реакция - Глава комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский считает, что "толпа вела себя мирно", в отличие от полицейских, которые проявляли "демонстративную жестокость, желание напугать и наказать". Он добавил, что в докладе президенту отразит "опасения, связанные с полной безнаказанностью полицейских". "Власти должны пересмотреть свое отношение к согласованию массовых мероприятий, так как для многих несогласованные митинги теперь станут нормой. Просто потому, что власть не оставляет им выбора"
То, что несогласованные митинги будут, никто и не скрывал. Но не ожидали такой реакции силовых структур, явно получивших приказ «мочить». Не где-то на Болотной, там совсем мало места для «зрителей», а в центре столицы, на открытом участке, рядом с гостиницами, там в какую сторону ни плюнь, обязательно в иностранца попадёшь. Зачем это надо, прежде всего, Собянину?
Действительно, сразу стать главным объектом критики, это надо постараться. Тем более, стать планово, хорошо бы мэр вернулся в понедельник откуда-то с дачи (из батискафа) и устроил разнос своим опричникам – разве можно так бить людей?! Но нет, он их публично благодарит, ими гордится и по факту становится «мэром дубинки». Что ему пять-шесть оппозиционных депутатов в Мосгордуме, которая настолько под ним (традиционно, наследие Лужкова), что любого гудкова перемелет, откуда такая политическая негибкость?
Ну, во-первых, традиционная Москва вполне довольна своим мэром. И реновацией, и сохранившимися льготами, и пенсиями всей России на зависть, и строительством социальных объектов. Сужу по своей матери, которая всю жизнь относилась к диссидентским кругам, а теперь окончательно дезориентирована в политике, но жизнью своей довольна как ни при каком Брежневе. К тому же её поколение так и не совладало с интернетом, а значит, ориентируется исключительно по телевизионной картинке. Из того пакета, где нет «Дождя».
Во-вторых, хочу напомнить, что с самого начала было известно – Москва для Собянина лишь трамплин вверх, он и не собирался становиться для её жителей своим в доску. И стартовать собирается не в министры, гораздо выше. И тут его поведение вполне укладывается в схему. Как преемник Медведева он своей жёсткостью выглядит надёжней этой либеральной размазни (помните подобные обвинения в адрес главы кабмина?) не только для патриотически настроенной части общества, но и для тех, кто держит власть в нашей стране. Как преемник Путина – такой не даст России развалиться, раз полицейским мог приказать применить силу, значит, и армии сможет. Что касается финансовой составляющей этих двух проектов, так ни для кого не секрет, что весь московский бизнес выстроен под действующего мэра. А это 21% от общероссийского бюджета… у кого в стране с деньгами лучше?
Всё это, конечно, не дай бог… но другого логичного объяснения я не нахожу.
Есть, впрочем, и третье мнение. Мне его высказал известный архангельский адвокат, несколько лет назад переехавший на ПМЖ в Москву, где он занимается как раз защитой арестованных оппозиционеров из числа незарегистрированных кандидатов. Илья Уткин: … революции в Шиесе не делаются, они происходят внутри Садового кольца. Сейчас власть стала играть на грани потому, что пряники заканчиваются, остаются кнуты. Есть ощущение, что приближаемся к точке бифуркации (бифуркация – от латинского «раздвоенный», всевозможные качественные перестройки или метаморфозы различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят). Но мы точно еще к ней не подошли. Все протестные акции пока и для власти, и для протестующих - ритуал, в котором каждый знает свою границу допустимого. Это не русский бунт. Но игры на грани. Настоящий взрыв может произойти в любой момент, когда протестующие уже будут на улицах и тут будет разыгран вариант с сакральной жертвой с любой из сторон.
Он же поведал, что разгоны протестующих и другие акции устрашения теперь контролирует ФСБ, а не МВД, как ещё недавно. А это явный признак того, что статус оппозиции вырос в глазах действующей власти – они теперь не шпана, а вполне себе политические противники.
КВНщик Семён Слепаков назвал происходящее в Москве «классом, где обделалась сама учительница». Что справедливо, как бы разнузданно не вела себя школота, она не представляет из себя опасности, адекватной применяемой против неё силы.
Либеральная общественность настолько шокирована и возмущена увиденным, что в штыки восприняла обращение популярного в столице театрального режиссёра Константина Богомолова к молодёжи – если вы решили выходить на несанкционированный митинг и вообще активно участвовать в протестном движении, будьте готовы за это отвечать и получать. И всё, сказавший тут же записан в собянинские прихлебатели. А что не так? Я почти теми же словами напутствовал старшего сына, когда в Архангельск приезжал Навальный, хорошо, тогда обошлось. Потому что это общемировая практика, активно выступающие против действующей власти не только рискуют быть побитыми (посмотрите на Францию) и оказаться в кутузке, но и попасть в чёрные списки неблагонадёжных, в дальнейшем могут быть проблемы с трудоустройством (в той же Америке точно так). Я не говорю, что это хорошо и правильно, скорее наоборот, люди имеют право на выражение гражданской позиции без применения насилия к органам правопорядка и прочего хулиганства. Но такова данность.
Интересно, после случившегося в столице в Архангельске оценили миролюбивость местной исполнительной власти?
Леонид Черток