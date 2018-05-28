Итоги недели с 17 по 23 сентября 2018 года

Сегодня в Итогах:
- Сирийский мираж – когда косоглазие и рукожопость становятся смертельно опасными;
- Дальневосточный конфуз – в Приморском крае вместо Микки Мауса нашелся… коммунист;
- Новая песня о главной – неработающие пенсионеры смеются над работающими;
- Смешная сессия – оппозиция в Архангельском областном Собрании смирилась с положением дел.
Международные новости
Сирия: Как Изя от ракеты увернулся
Случайно в передряге
Казенный танк сожгли.
И парня из-под Праги
В деревню привезли.
На кладбище расстались
С ним старые дружки,
И бабы в плач кидались
Под черные платки.
<>
И мужики хмельные,
Стерев следы со щек,
Кричали, что Россия
Сотрет их в порошок.
И только поп колхозный
Лез спьяну на рожон –
Все спрашивал серьезно:
"За что же умер он?".
Эти строки песни из 1968 года, где краснознамённые танки утюжили свободолюбивую Прагу, я всегда вспоминал, когда слышал о погибших советских солдатах в Афганистане. Их же вспоминаю сейчас, когда кто-то из наших гибнет в Сирии. Неважно, летчик это, боец спецназа, медсестра или танцор из ансамбля им. Александрова. Морщусь, когда читаю – они там за большие бабки рубятся… но, увы, соглашаюсь.
Но эта новость, как политическая бомба, отбрасывающая нашу страну на 50 лет назад как минимум. Кто жил (как я) в те седые времена, наверняка помнит – советский народ пугали жуткими сионистами. Причём не весь советский народ ассоциировал этих сионистов со своими вчерашними соседями-евреями – физиками, математиками, невропатологами, литераторами, кинорежиссёрами, пианистами т.д. – уехавшими на историческую родину. Что-то абстрактное, монструозное, кровожадное (и ничего я не выдумываю, в советской армии установил, что «жидами» в деревнях называли вполне из себя русских завскладов и продавщиц сельпо, не отпускавших в долг).
Вспомните Галича – «Израильская, говорю, военщина… Как мать, говорю вам, и как женщина». Я объяснял деревенских однополчанам, что Израиль – крохотная страна на далёком Ближнем Востоке, где четверть населения правильно говорит по-русски (найдите другую такую землю вне СССР), и которая борется за своё существование супротив арабских орд. Все сразу успокаивались… даже сочувствовали.
Антиизраильское безумие кончилось параллельно с перестройкой. Когда открылись границы, когда уехали все, кто хотел ехать, когда Данелия снял свой ироничный и трогательный «Паспорт». Согласитесь, логично дружить с западной по ментальности страной, где есть такое сильное пророссийское лобби, завязанное с Россией родственными и дружескими связями, а, главное, общей детской памятью. Мы же с ними одни книжки читали, одни фильмы смотрели… согласитесь, уже немало.
И вот такой конфуз! Сирийские ПВО поставленным из России вооружением сбивают российский самолёт… и объясняют это тем, что, де, целились в израильский истребитель, но он… вывернулся. У меня сразу возникла ассоциация с израильским пассажирским самолётом, сбитым украинскими ПВО над Чёрным морем в 2003-м году. Там 78 человек погибло, не 15. Украина признала косоглазие и рукожопость своих ракетчиков, выплатила денежную компенсацию. Израиль, привыкший люто мстить за каждого своего погибшего, лишь вздохнул – не войну же начинать, в самом деле – теперь его самолёты летят по более длинному, но безопасному маршруту.
Но тут возбухнули наши патриоты в Госдуме, один вояка даже предложил разбомбить в отместку парочку объектов на территории Израиля. Кто таков этот грозный вояка, спрашиваете? Оказалось, бывший капитан ВДВ. То есть, максимум командир роты… тот ещё стратег.
Но как же оживилось наше патриотическое телевидение! Ровно до того момента, как Путин объявил Израиль непричастным. Да и сирийский президент Асад подозрительно затянул с соболезнованиями российскому народу, раньше он с этим был пошустрее. Видимо, затянул с консультациями. А, раз затянул, значит, дело нечисто и мокро, это вам любой политолог скажет.
Что делал израильский истребитель в сирийском небе? У этой страны одна задача – не допустить усиления у своих границ иранский войск и группировки Хезболлы (для всех преступной, для России почему-то нет), в планах которых физическое уничтожение Еврейского государства, чего эти двое не считают нужным скрывать. К слову, ни нашему Путину, ни турецкому Эрдогану усиление присутствия Ирана в регионе тоже абсолютно не нужно… зато сирийскому Асаду всё равно, кто спасает его жо… пардон, президентский трон.
Путинское слово, как известно, перевешивает любое соловьевское или прохановское, хоть вместе, хоть по отдельности, публичный ажиотаж вокруг инцидента стал на глазах спадать. И я эту тему не поднимал… если бы не разместил в Фэйсбуке безобидную на мой взгляд шутку про то, что Вася бульничком попал в окно… но он не виноват, так как целился в Изю, а этот хитрец вовремя пригнулся.
Тут на меня накинулись сразу два бывших однокашника. Москвичи. Оба с высшим образованием, один даже с еврейской бабушкой. Никогда до этого политической активности не проявлявшие. Они настаивают на вине Израиля. Что у России в Сирии гораздо больше интересов, чем у еврейского соседа, которому надо вести себя поскромнее. С чего бы вдруг? Потому что Израиль маленький, а Россия великая… вот и вся аргументация.
Я быстро устаю от словесных баталий в соцсетях. Поэтому попросил своего старинного друга, израильтянина Льва Кемпнера, к чьей аналитике я не раз обращался, высказаться по существу вопроса… так сказать, из гущи событий. И вот получил ответ:
Мой друг, Лёня Черток, в очередной раз попросил меня изложить, как он выразился, моё, израильское, видение очередного события. а именно – сбития российского самолёта сирийскими ПВО. Чем поставил меня в тупик. В преддверии Судного дня, который начинался вот-вот, голова моя была занята совершенно другим. В чём я честно Лёне и признался. – Да ты что! – удивился он. - Весь мир гудит. Сирийцы сбили российский самолет российской же ракетой, промазав по израильскому истребителю! А кто у них виноват – угадай с трёх раз.
Угадал я с первого. Но еще не заглядывая ни в какие СМИ, на это просто не оставалось времени, подумал – на войне, как на войне, бывает всякое. Особенно в таком сверх горячем регионе, как сирийское небо. Подобные трагические случайности бывали и у нас, когда люди гибли от огня своих же товарищей. Жутко, тяжело, но это война. И важнее всего, чтобы в этой ситуации и Израиль и Россия повели себя как сотрудники, а не как противники.
На следующий день я открыл вчерашние новости.
Я прочитал, что за несколько минут до начала Судного дня Нетаниягу позвонил Путину, и выразил «выразил скорбь в связи с гибелью 15 членов экипажа российского самолета, который был сбит огнем сирийских ПВО».
Я прочитал, что Путин признал, что самолёт был сбит сирийцами и назвал произошедшее трагическим стечением обстоятельств.
Я прочитал, что Израиль направляет в Россию делегацию ВВС, которая «представит картину произошедшего во всех ее аспектах, включая основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля».
Я прочитал, что на этой встрече «была подчеркнута важность уважения интересов обеих стран в ближневосточном регионе, и «продолжения внедрение механизмов, способных предотвратить трения».
Короче – умное, профессиональное и конструктивное поведение обеих сторон.
Так что понятно, почему гудит мир. Не весь, конечно, а та часть его, которая спит и видит, как бы поссорить Россию с Израилем. И потому зубами и скрежещет, что не выгорело.
Потому то и выжидал сирийский президент целых два дня, дабы выразить России свои соболезнования. Наверняка чесались у него руки написать, что крушение самолета произошло в результате израильского авиаудара. Но оказалось, что российский президент считает иначе. Вот и пришлось Асаду в своем соболезновании, скрепя сердце, срочно менять «результат израильского авиаудара» на фантасмагорический «результат израильского высокомерия»…
К сказанному мне добавить нечего… а вам?
Федеральные новости
Выборы-2018: Губернатору звонят дважды
Такого шоу даже я, известный циник, не ожидал…
После первого тура губернаторских выборов именно ситуация в Приморском крае мне казалась наиболее предсказуемой. Единоросс обходил коммуниста почти в два раза, Тарасенко для победы не хватало трёх с небольшим процентов. Мне сразу вспомнилась аналогичная композиция на выборах губернатора Архангельской области в 2000 году – действующий губернатор Ефремов вообще не добрал до пятидесяти полтора. Наша команда московских политтехнологов, как услышала утром в понедельник от Лёши Шемякина в телевизоре предварительные результаты подсчёта 80 % голосов, так пошла паковать чемоданы – недостающее натянуть по всем понятиям чисто дело техники. Однако уже к обеду из областной администрации пришло указание готовиться ко второму туру. Оказывается, штаб главного противника Малакова сразу пригрозил жалобой в ЦИК. Где тогда верховодил бывший архангельский моряк Вешняков… мягко говоря, Ефремова недолюбливавший.
И что? За две недели мы этого Малакова окончательно раскатали по «Зазеркалью», Антоныч выиграл второй тур за явным преимуществом.
Но время-то какое было! Путин всего полгода как принял президентство из слабеющих ельцинских рук. Летом случилась трагедия с «Курском» и президентский ляп «она затонула» надолго стал его визитной карточкой. С Чечнёй всё тоже висело в воздухе, мятежная республика была настоящим внутренним врагом в составе РФ. И Ефремов, и Малаков не были политическими противниками (насчёт общей партийной принадлежности сейчас не помню)… тогда такие казусы допускались. И образ Путина никто не эксплуатировал, неизвестно было, как он сыграет, только через три года началась вакханалия с билбордами.
Вспомнив всё это, а также нефтяные цены восемнадцатилетней давности, я в проходимости Тарасенко особо не сомневался. Особенно помня недоговороспособность нашей конструктивной оппозиции и её сторонников – они между собой будут пикироваться, пока об «Единой России» вспомнят. Да тут ещё сам Путин в край приехал. Нынешний Путин с всенародной поддержкой и репутацией чародея – «мечты должны сбываться!». А оно вон как повернулось…
Всё воскресенье интернет лихорадило – на Дальнем Востоке упорно побеждал коммунист Ищенко. Я уже морально готовился к написанию материала – «Приморье, ты одурело!». Да-да, и это отнюдь не из-за любви к единороссам, просто считаю коммунистов большим из этих двух зол. Хотя и не верю в идеологическую прочность бизнесменов из их рядов, конформизм, не более того, большие деньги мозги перестраивают.
Но также меня успокаивали и в 96-м во время второго тура Ельцин-Зюганов, мол, современный большевик обуржуазился. Тем не менее, позже появились списки тех, кого в случае победы должны были прижать к ногтю. Фамилии известные, моей там не стояло… но нас история страны научила – дай только валуну репрессий ускорение с горы, всех передавит.
Утром всё стало на свои места - "Этой ночью при подсчете 95,7% голосов я лидировал с отрывом, 51% за меня, 46% за Тарасенко. Но буквально под утро протоколы в городах Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка были сфальсифицированы и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. Я сейчас в 7:47 владивостокского времени [0:47 по Москве] объявляю бессрочную голодовку" - жалуется Ищенко. Впрочем, голодовку он быстро снял, типа соратники по борьбе уговорили. Зато вышедшие на площадь Владивостока его сторонники восприняли такой ход, как личное предательство.
В итоге единороссу отдали победу в полпроцента… представляете, с каким погонялом губернатору Тарасенко ходить всю следующую пятилетку? Причём он до этого был в ранге и.о…. то есть, прямая креатура президента, и это, если не пощёчина, то обидный, даже оскорбительный щелчок Путину.
Вообще в современной российской традиции при подобных проявлениях избирательского неповиновения отменяют прямые выборы глав регионов к… моей бабушке (вспомните 2004-й и не рассказывайте сказок про Беслан). Но для такого решения должен появиться более серьёзный повод, захватывающий всё общество, а не только самолюбие первого лица… нет уж, нет уж.
Скорее уж махнуть рукой на строптивое Приморье. И то, там долгие годы бандиты заправляли, сначала Ноздратенко, потом Дарькин. А когда власть поменялась… так выяснилось, что последние более справедливые, не всё себе хапали. Я не братву идеализирую, а анализирую протестник - население края, по-моему, ясно высказалось. Дальше так пойдёт, к Японии запросятся, я наблюдал в 90-х на Камчатке.
Комично было, когда единороссы и коммунисты наперегонки кинулись обвинять друг друга в фальсификациях и вбросах. Что ещё больше отвратило народ от избирательного процесса… та самая фраза «Как я вас всех ненавижу!».
Однако обратите внимание. Где-то такие же ставленники президента, как Тарасенко, набирают 70-80 %. О чём это говорит – здесь пиарщики, работающие на партию власти, креативно мыслящие, а там отстой отстоем? И это тоже… в какой-то мере. Но главное, это сигнал – жизнь в Российской Федерации очень неоднородна. И если Москва этого не понимает по динамике убыли населения, то её приходится тормошить вот такими избирательными казусами, русский бунт со всеми вытекающими вряд ли кого-то устроит.
Я действительно плохо представляю, что мог сделать Ищенко и не сделать Тарасенко за неделю между двумя турами. Действующая власть всё сделала заранее – это и поддержка пенсионной реформы, и пытки в тюрьмах (помните, сколько у нас сидит, сидело и сесть собирается?), рост цен на бензин, траты на Сирию (да-да, уже началось, уже доходит), прочее. По всем прогнозам, учитывая особые дальневосточные обстоятельства, Тарасенко должен был капитально просесть ещё в первом туре. Но не в этой стране.
То, что я читаю в социальных сетях, ясно говорит - дальневосточники совсем не хотели себе красного губернатора, просто именно у Ищенко было больше шансов сделать Тарасенко. Как и хабаровчане совсем не хотят лдпровца, им важнее натянуть нос своему Шпорту (или Шпроту?). Архангелогородцы должны помнить знаменитую реплику Таскаева – «Поморье готово было проголосовать хоть за Микки Мауса, только не за Ефремова». Ну, проголосовали тогда за никому неизвестного молочника Киселёва… что, жизнь лучше стала?
Я, кстати, вполне допускаю, что весь этот приморский беспредел творился без участия президента… даже без его молчаливого одобрения. Зная трусость наших чиновников (когда-то насмотрелся в областной администрации), представляю, как они боялись сказать своему шефу о действительном положении дел. «Не прошёл ваш кандидат в одном регионе в первом туре» - это одно, но провал во втором – это как признание профнепригодности. Кто убедит меня, что калининградский Алиханов в чём-то лучше и перспективней Тарасенко… ну-ка попробуйте?
Впрочем, как я только что выяснил, у коммуниста Ищенко нашёлся украинский след. Господи, избавь нас от идиотов как во власти, так и в советниках! Когда-то ещё в Замоскворечье мне старые сидельцы объясняли – выиграть в очко в катране ещё полдела, ты попробуй живым уйти да с с выигрышем…
P.S. В итоге результаты выборов вообще отменили. По требованию главы ЦИК Эллы Панфиловой, которая признала, что нарушения были с обеих сторон… не могла не признать.
Мало того, в СМИ появились сообщения о том, что единоросс Тарасенко может быть дисквалифицирован из врио губернаторов. Остается гадать, за что – то ли не справился с временной должностью, то ли с ролью кандидата от партии-победительницы. Вместо него будет назначен какой-то чел из Госдумы, ему, судя по всему, и придётся выступать через три месяца в роли основного кандидата. Хотя по логике… да и по правилам политического приличия, этот временный пост должен бы занять коммунист Ищенко, на деле подтвердивший доверие к себе со стороны жителей края.
Но Кремль рисковать не хочет… и правильно делает. А то эти реваншисты под красными флагами бог знает что о себе возомнят.
Экономика: Туманный пенсион
И всё-таки повышение пенсионного возраста вопрос решённый.
Чтобы не говорил, как бы не успокаивал Путин, это оказалось самой болевой точкой. Даже если российские самолёты начнут падать в сирийской пустыне один за другим, наши трудящиеся будут обижено бубнить – «хотим на пенсию в 60 и точка». Им пытаются объяснить на всех уровнях, что экономика элементарно не выдержит такой нагрузки, что придётся снижать, а не увеличивать размер пенсий, что все социальные программы под угрозой (я лет 12 назад предупреждал, что рост нефтяных цен когда-нибудь закончится, а отнимать гораздо больнее, чем не давать вовсе)… никто вникать не хочет ни тогда, ни сейчас.
Причём, обратите внимание, на митинги против пенсионной реформы ходит не молодёжь, у которой вот-вот отнимут, а действующие пенсионеры, которые от всего окажутся только в плюсе. Целый Клондайк для социологов-психологов – то ли это происходит аналогично старой национальной традиции совать с пенсии детишкам в карман червонец «на леденцы-пиво», то ли дело действительно в политике, которую основная масса нового российского общества принципиально не желает хавать (чисто по Довлатову).
Вот и на местном уровне… именно пенсионную реформу сами единороссы обвинили главной виновницей своего фиаско. Нет, не Путина, который еёподдержал, и не кабинет министров, который всё это затеял. В их партийной интерпретации виновато недомыслие самого народа – «чудаки, собственной удаче не верят, Сталина им подавай!».
И начинают разжёвывать: "Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров, которая может обеспечить устойчивое превышение роста оплаты труда над темпами роста производительности труда".
Вы всё поняли? Чтобы понятней было – по своему морально-оздоровительному эффекту повышение пенсионного возраста на пять лет должен стать сродни… футбольному Чемпионату мира–2018. Откуда Россия вылетела… но достойно. Даже, как утверждают, с финансовым плюсом - ЧМ внес положительный вклад в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года в 0,1-0,2 п.п. А мы-то, обыватели, думали, что миллиарды выбросили на ветер ради государственного престижа, что эти новые стадионы никогда не окупятся, кому на них ходить в том же Калининграде или Саранске. Оказывается, ничего не понимаем, вот и весь сказ. Хотя лично мне кажется, что это ВВП очень лукавая вещь и от его роста в конкретных кошельках (моём, в частности) ничего не прибавляется.
Между тем, в сентябрьском докладе Центральный Банк России допустил, что при рисковом сценарии в 2019 году произойдёт падение национального валового продукта. К такому сценарию может привести, например, расширение антироссийских санкций и внешнеторговых ограничений, ускорение оттока капитала и ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах. Но не собственные промахи… это не про нас.
В качестве защитного механизма от предпринимателей-эксплуататоров президент Путин объявил о введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ брать на работу людей предпенсионного возраста. Сначала речь шла вообще об уголовном сроке для жадных хозяев, потом решили пока ограничиться штрафами. В интернете сразу пошли разговоры – будем увольнять, не дожидаясь предпенсионного, дадим дорогу молодым! (тоже лозунг). Капиталист – он такой, он как пиво, дырочку в любом законодательстве завсегда найдёт.
А вот, что утверждают социологи – против пенсионной реформы выступает 80 % населения. И тут я в ужасе понимаю, что правительство, не только верховное, но и региональное, рискует идти против желания народных масс. Вспоминаю, как нынешний глава Архангельской области Игорь Орлов на первой же своей пресс-конференции строго сказал, что очень серьёзно относится к своей единороссовской партийности, так в его семье было принято. Но тогда он только начинал, ещё не пройдя через медные трубы выборов. А как сейчас – на первом месте партийная дисциплина или мнение населения? Обязательно задам вопрос на ближайшей прессухе.
А то страшная штука получается – такое неравномерно деление по ключевому вопросу современности. Задавят на фиг. Однако, зная наших депутатов и чиновников, легко предположу, что завтра, приди к власти оппозиционные силы, эти же люди с такой же страстью будут выступать против повышения пенсионного возраста. Вот, что противно…
Впрочем, чиновникам и к ним приравненным вообще нечего беспокоится, их любой правитель оставит при своих интересах (льготах). Ещё одна национальная традиция…
А ведь по идее должны быть «за» сегодняшние неработающие пенсионеры. Которые привыкли жить скромно и россказни о своих западных одногодках, коротающих зимы в средиземноморских путешествиях, воспринимают не иначе, как чуждый нам образ жизни. Они уже всё получили плюс дополнительно тысячу получают… чего ершиться? Вот те, кто внукам помогает, пусть и беспокоятся… раз лентяев вырастили.
Признаюсь честно, лет 30 назад, когда капитализм только начинался, автор этих строк гордо заявлял – да пошло государство со своей подачкой-пенсией, сам себе на старость заработаю. Теперь выражаюсь значительно осторожней – не повредит… главное, чтобы никогда не жить на одну пенсию.
Независимые экономисты пугают непредсказуемым ростом теневой экономики, куда массовым порядком уйдут малые и средние предприниматели. Но мы при ней уже жили, и кое-кто вполне неплохо.
Главное, чтобы в футбол выигрывали… не правда ли?
Региональные новости
Архангельская область: Законодательное шоу начинается!
И вот наступил момент истины!
Ещё две недели назад народ в соцсетях радовался аж подпрыгивал – как славно приложили в Архангельской области «Единую Россию». Наивные… они не знают, что настоящая политика любит тишину и плотно закрытые двери, а не публичное пространство. Я же этим всем давно занимаюсь… вернее, наблюдаю.
Поэтому и призывал не радоваться раньше времени. А просто посчитать проценты – сколько от общего числа избирателей доверяют тому или иному политику… а можно и всей власти в целом. Плюс считать за половину каждого проголосовавшего бюджетника, подводника, космонавта и прочих подневольных. Расплачетесь!
Так оно, собственно, и получилось. Ещё крепче я стал задумываться над правильностью избирательной процедуры, когда наши VIP-паровозы стали раздавать заработанные ими в партийных списках мандаты. В каком другом спорте происходит подобное - заработанное в честной борьбе командное золото тяжеловесов достаётся какому-то дохляку?! Губернатор наш, Игорь Анатольевич, отдал свой мандат неизвестному мне директору Няндомского колледжа. А ведь этот Тигран Матевасян вполне мог победить сам и как одномандатник, и как первый номер партийного списка… что сделал тот же Ваге Петросян. Мог, но не смог… за что же такая привилегия?
Тоже самое касается и вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, и Владимира Жириновского (надо напоминать, кто таков?). Сильные кандидаты и без них победили, теперь к депутатской кормушке подтянулись те, кто так себе. А потом будут плакаться, как пару лет назад Елена Драпеко – ах, не тому Шарову я свою девичью честь отдала… в смысле, мандат. Ей-богу, этот пункт в избирательном законодательстве давно нужно убирать – пусть каждый воюет за себя (ладно, если на чужие деньги).
И вот наступил долгожданный четверг. «Единая Россия» заранее выбрала в своих рядах самую достойную. С парашютом прыгнутую, со скалы сброшенную, из автомата стрелявшую, под БТРом лежавшую (жуткая эротическая фантазия). Лучше бы причёсываться научили… над её овечьим шлемиком третий день интернет угорает. Это сама Екатерина Прокопьева рассказала, как их на президентских курсах натягивали… на что натягивали? Одна из главных загадок этого политического сезона! Вроде бы парашют (если не золотой) спикеру заксобрания не нужен (автомат другое дело). Зато её фамилия с этой весны присутствует почти в каждом прогнозе на следующего губернатора. Возможно, с целью ещё больше затуманить ситуацию… когда любой назначенный Москвой молодой эффективный менеджер будет восприниматься населением как слава богу, пронесло.
Я не очень верил, что областное Собрание возглавит кто-то от оппозиции, такие посты отдаются только на дымящихся развалинах последней баррикады. Но хотя бы попробовать… сохраняя видимость приличия. И уж никак не ожидал, что вице-спикерство отдадут вообще без боя. Сразу вспомнился политический пейзаж середины нулевых, когда президиум главного законодательного органа региона украшали пламенный единоросс Фортыгин, патриотка Вторыгина и либерал Таскаев. И что, террористы у нас школы захватывал, ракеты в Плесецке падали, «Звёздочка» бастовала или неурожай через год случался? Не помню такого. Но и времена были несколько другие, страна на подъёме и дух тоже, умели как-то между собой договариваться. Да и, скажем прямо, людям ещё было интересно ощущать личную ответственность перед избирателем, депутатство не превратилось для одних в бизнес, для других в рутину.
Ладно, вице-спикерство за собой оставили единороссы. Но портфели председателей Комитетов! Только один отдали ЛДПР. С одним жирным и вкусным моментом, коим является рыболовство. Причём за полчаса до объявления результатов мне прямо из зала заседаний сигнализировали – ничего, мы на комитетах своё возьмём!
Получается, то, на что рассчитывал протестный избиратель, а именно, на жёсткую политическую конкуренцию, вылилось лишь в предложение коммуниста Новикова по всё той же жареной теме – противодействие пенсионной реформе… по которой всё давно решено в Москве.
Как же так, подумал я… и предложил высказаться по теме представителя всех фракций, прописавшихся на VII созыв в доме «за Лениным»:
Леонид Таскаев (КПРФ): - В нашей фракции иллюзий не питал никто. В данном действе мы были свидетелями политического соития ЕР и ЛДПР. Результатом этого «политбрака» стала поддержка региональной «адаптации» пенсионной реформы, продавливаемой «Единой Россией». Ей, кстати, отошли все почти все комитеты, окончательно сузив возможность других партий влиять на законотворческую деятельность. Понятно, что выставлено это было как "поддержка северных льгот северянам", но факт есть факт – голосами ЕР и ЛДПР решение было принято сразу в двух чтениях. Лично меня удивило лишь, что ЛДПР отдали комитет по сельскому хозяйству и рыболовству, который закрепили за Ларисой Сергеевой. Показательно, но её даже на сессии не было. Невзирая на то, что Сергей Пивков уверял в том, что опыта у данного депутата в сфере сельского хозяйства «больше, чем у всех присутствующих» - меня терзают смутные сомнения. Хотя бы потому, что в недалёком прошлом (во времена шестого созыва АОСД, когда г-жа Сергеева так же входила в сельскохозяйственный комитет), мы получили ЧС во время сбора урожая. Была вынуждена вмешаться даже федеральная власть. Еще скажу, что голосовал против «адаптации» Пенсионной Реформы на территории Архангельской области, так как считаю, что законопроект откровенно «сырой» и сделан наспех. Даже мое предложение перенести обсуждение вопроса на следующую сессию, чтобы все заинтересованные депутаты смогли подробно его изучить и доработать, понимания не нашло. Позицию фракции КПРФ по данному вопросу в полном объёме озвучил депутат Александр Микляев. Ну, и в качестве приятного дополнения специально для избирателей, хотелось бы поставить новую композицию вокально-инструментального ансамбля «АлисА» «Нае@али» (не путать с песней Бориса Гребенщикова аналогичного названия – от редакции). Надеюсь, впредь будут рассудительнее.
(Всё, как я предрекал, у коммуниста в тексте ЛДПР встречается гораздо чаще, чем ЕР)
Ирина Чиркова («Справедливая Россия»)… как опытный и востребованный депутат всех уровней дала общей для всех СМИ комментарий. Что для премьерши, ухватившей свою минуту славы в борьбе с брутальными единороссами за место в президиуме… на первый раз простительно. В комментарии она посетовала, что ожидала настоящей политической борьбы, а не диктата единороссов, что её предложение ввести посты четырёх вице- для представителей всех фракций, не встретило должного понимания. Это же касается и распределения комитетских портфелей. При этом Ирина заранее отвергает претензии в том, что оппозиция якобы пассивно себя повела и изначально никого не выдвигала – "Уверяю вас, что это не так. У нас есть профессиональные талантливые кадры, которые могли бы возглавить и эффективно руководить комитетами. Наши депутаты готовы трудиться на благо Архангельской области. Но, к сожалению, заранее срежиссированный понятными силами сценарий сессии не позволил нам предложить своих кандидатов.
Игорь Арсентьев (ЛДПР): Исходя из нынешнего расклада сил в областном собрании, мы прекрасно себе отдавали отчёт в том, что получение какого-либо поста без поддержки депутатов от ЕР невозможно. С другой стороны, мы можем видеть, что внутренняя конкуренция в их рядах привела к тому, что многие политические тяжеловесы остались без должностей в принципе. Учитывая многочисленность нашей фракции, коллеги из Единой России поддержали выдвижение нашего депутата Ларисы Сергеевой на пост председателя комитета по сельскому хозяйству. Начинать работу нового созыва с политического дебоша мы посчитали для себя не конструктивным. Если говорить о выдвижении кандидатур на должность председателя, то мне, конечно, была непонятна позиция депутата Красильникова, чья речь в пользу своего оппонента, по сути, не оставила депутатам выбора.
А теперь и я позволю себе высказаться. Наверное, неожиданно для многих.
Да, и мне хотелось настоящей политической борьбы, страстей и противоречий. Чтобы было о чём писать, это чисто профессиональное. При этом ко всем представленным в областном Собрании партиям… да и вообще ко всем, отношусь с изрядной долей скепсиса, не сказать, презрения. НО! Я вспоминаю Госдуму середины 90-х. Вроде бы, тогда партией власти считался «Наш дом – Россия», хотя в главном Законодательном органе страны тогда правили бал коммунисты и прочая оппозиция. Демократии и плюрализма хоть отбавляй… вот только предлагаемые исполнительной властью законы проходили со страшным скрипом… если проходили вообще. Нужно напоминать, как это отражалось, прежде всего, на экономике? Так что сейчас я, повзрослев, за прагматизм. Вот окрепнет рубль, поднимется нефть, подтянутся иностранные инвесторы, пройдут санкции… тогда от души и побазарим.
Впрочем, у нас сохраняется интрига с архангельской ГорДумой, где «Единая Россия» вообще в меньшинстве, а у выдвинутой на очередной срок спикерства Валентины Сыровой какие-то проблемы с средним образованием. Мне уже не один городской депутат говорил, что они там занимаются пусть конкретными, но по сути местечковыми проблемами – поликлиники, детсадики, дворовые территории. Вот пусть и соревнуются в риторике, мэрия города как-нибудь да вывезет.
А мы понаблюдаем…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD