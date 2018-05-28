Выборы-2018: Собянин или Wi-Fi? За кого проголосовали россияне 9 сентября

Все обсуждают прошедшие выборы. Почему бы и мне...?

Но только их губернаторскую часть (законодательную оставлю для регионального раздела). Ту, что от нас пока далече, ибо Игорь Орлов клятвенно обещал нас не бросать минимум до 2020 года (до конца своего второго срока). Ну, а дальше, как бог даст.

То-то и оно. Все эти слухи о переходе в федеральные структуры, разговоры об объединении с Коми как дембельский аккорд. Запустить информацию в массы, пусть пережёвывают, свыкаются с мыслью.

Но это дело ещё неизвестно насколько затянется. А придёт приказ из Москвы паковать чемоданы, Орлов, как дисциплинированный солдат своей партии (чего сам никогда не скрывал), только скажет последнее «прости» или «не поминайте…». И к нам пришлют того, кого придётся ближайшей осенью выбирать. Будет ли ему, ставленнику Кремля, конкуренция внутри региона, причём от представителей оппозиционных партий, лично я сильно сомневаюсь, вернее, не вижу таковых претендентов.

Но ведь в других регионах идёт какая-то движуха. Попробуем взглянуть на неё непредвзятым глазом.

Прежде всего, взор падает на Москву, где действующий столичный глава Собянин легко взял 70%. Тоже варяг, замечу, представить такое в 90-х или даже в начале нулевых решительно невозможно. Та Москва чужих принимала, разве что, с метлой в руке… или с микрофоном на эстраде. А краше Лужкова среди своих не находился.

Что же изменилось? Во-первых, избиратель. Нет, не качество. Просто я не помню в те годы таких пробок. На дорогах ещё ладно, это показатель роста благосостояния населения плюс заманчивые условия автокредитов. В конце концов, у нас теперь и Архангельск стоит в час пик, чего я не помню по своим первым приездам сюда. Но людские пробки в метро при переходе с ветку на ветку – это за гранью! Кто все эти люди?! Приезжие, причём не туристы. Вот вам и изменение состава избирателей – пришлые голосуют за пришлого, свои за своего. Они просто сравнивают свои тьму-таракани с сияющий Москвой, Собянин им кажется реинкарнацией Гудвина… а как не проголосуешь за волшебника.

Но во-вторых, Собянин нравится многим коренным москвичам, это я читаю в интернете. Не лицом, а тем, что делает. При этом другие именно это в нём отвергают, говорят о загубленной старой Москве. То есть, на всех не угодишь, кому-то дороги исчезающие особняки и дворики, кому-то среднеевропейский вид, что обретает наша столица. Чтобы понять, самому нужно глянуть, но, увы…

И ещё. Прямо в день выборов в Москве произошли очередные столкновения молодёжи с полицией, жуткими кадрами переполнены соцсети. Это происходит в городе, где правит Собянин. Или мэр-надёжа не ответчик за происходящее? Или те, чьих детей в воскресенье таскали за волосы в пикет, не ходят голосовать? Или все факторы вместе?

Я отнюдь не сторонник Навального, которого продолжаю считать кремлёвским антилиберальным проектом и провокатором. Я сторонник повышения пенсионного возраста, о чём писал не раз и снова подтверждаю. Но не знаю, как повёл бы себя в то ужасное воскресенье на Пушкинской. Наверное, встал бы спина к спине со школотой, в этой схватке, я выбираю её сторону.

А теперь пробежимся по России. Глав регионов в минувшее воскресенье выбирали в 16 регионах. В тех, куда заранее были присланы губернаторы нового типа из путинской гвардии – молодые эффективные менеджеры, космополиты, которым по большому счёту по фиг, где работать, была бы цель поставлена - там всё прошло без сучка и задоринки (кроме, разве что, Приморья). Но есть места, где народ проявил ненужную самостоятельность (она же строптивость).

Итак, в Приморье единоросс Тарасенко споткнулся о коммуниста Ищенко. Который, судя по всему, выбрал верную тактику, ибо во всех интервью упоминает не свою партию, как гаранта собственной порядочности, а общественную организацию «Дети войны». Дети войны… кто же им не поверит, это от партийных функционеров только и ожидай штучек-дрючек. Разрыв между конкурентами чуть ли не в два раза в пользу единоросса, но Москва уже получила сигнал – на Дальнем Востоке не всё в порядке. И Путин уже тут как тут, говорит о продолжении масштабного развития региона, о котором как-то подзабыли после приснопамятного саммита. Значит, пойдут и деньги… видите, как полезно иногда припугнуть центральную власть. Пусть недобор Тарасенко нескольких процентов до победного полтинника можно отнести к некой арифметической погрешности, лишь бы на впрок всем пошло.

Зато в двух регионах дела у действующих губернаторов-единороссов просто швах. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, выдвинутая от "Единой России" на выборах главы региона, лидирует на выборах с результатом 36,46%. Второе место с результатом 31,28% занимает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хабаровском крае за должность губернатора также поборются во втором туре единоросс и представитель ЛДПР - действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт от ЕР и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравшие по итогам обработки 100% протоколов 35,62% и 35,81% голосов соответственно.

Наверное, на меня обидятся друзья-лдпровцы, но я всё-таки скажу – голосовать за их кандидата вариант общественного протеста. Потому что они сами признаются, что после естественного ухода на покой их пока вечного лидера Владимира Вольфовича эта партия в течении пары лет прекратит своё существование, оставшись без мотора и без стержня. Этого избиратель не может не чувствовать. Все мы смертны (даже такие, как Жириновский), но что такое губернатор развалившейся партии, продолжающий руководить регионом (выбирают-то на пять лет), даже мне трудно представить. Напомню, лидеру ЛДПР хорошо за 70. Так за что проголосовали ещё в одном регионе Приморья и почти под Москвой? Ладно Шпорт… но с известностью и авторитетом владимирской Орловой я бы сам покинул губернаторское кресло, не дожидаясь полного фиаско. Ещё один урок Кремлю – заранее анализировать и своевременно действовать на упреждение подобных ситуаций.

И везде явка почти никакая, чуть за 30 %. Из чего можно сделать вывод: голосуют два ядерных электората (если взять по 30 % от общей тридцатипроцентной явки) – ядерно-лояльный и ядерно-оппозиционный, нормальный избиратель просто никуда не пошёл. Но тогда по логике во втором туре кандидат от ЛДПР должен просто разгромить противника-единоросса? Ничуть не бывало, коммунистический электорат ещё больше ненавидит соколов Жириновского, чем исполнительную капиталистическую власть, их лидер на каждом ток-шоу пинает красных покойников - то Ленина, то Сталина, это его коронный номер.

И какой вывод должна сделать верховная власть? Главное, чтобы в каждом городском парке был бесплатный WI-FI… и тогда каждый регион будет голосовать за своего действующего, как Москва за Собянина. Голосовать двумя способами – или прийти и поставить закорючку напротив его имени, или не прийти, что тоже на руку административному ресурсу.

Так что зависайте, господа, зависайте… но после не жалуйтесь на власть.

Леонид Черток