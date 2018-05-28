Избиратель:"Я вас всех ненавижу!". Главные итоги выборов в Архангельской области

«Как же я вас всех ненавижу!».

Только так я могу перевести то, что сказал ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПОМОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 9 сентября.

Причём сказал всем политическим партиям без исключения.

Что теперь насмехаться над «Единой Россией», взявшей меньше возможного? Мне мои источники рассказывали, как дрожали поджилки у тех, кто трудится на постоянной основе в её региональном штабе, в ночь подсчёта голосов. Уже пошли разговоры, что Москва будет делать оргвыводы, искать известных козлов.

Даже жалко парней (особенно одного, пузатенького… вы его знаете). Потому что, по всем прогнозам, беря во внимание и пенсионную реформу, и скандал с мусорными полигонами, и общее настроение - всё должно было кончится оглушительным провалом. Особенно, если судить по репликам в соцсетях.

Но ничего подобного. Отдельно на местах - да, проиграли. И что? Почти равенство голосов в представительских органах власти ещё не катастрофа. Вы вспомните, какой была Госдума в 90-х, почти красной. Однако, капитализм рос и созревал, разве что законотворчество тормозилось, и это очень мешало экономике страны.

По-моему, должны грустить и другие партии, которые так надеялись, что теперь-то уж электорат в их руках. А этот самый электорат своей явкой ниже 30 % очень не комплементарно выразился по отношению ко всем, и вряд ли у оппозиции когда-нибудь будет такая же фора.

И какой теперь прок протестному избирателю? Мы все знаем, как по принципиальным ключевым вопросам исполнительная власть умеет нагибать оппозицию в нужную ей на этот момент позу. Не надо всю, только чтобы было большинство при голосовании. Причём не деньгами покупают, мне давно рассказывали, что практически на каждого депутата есть соответствующая папочка, а в ней во-о-от такой крючок – кого посадить, а кого разорить. И не надо делать удивлённые глаза, в депутаты у нас берут людей деятельных, бывалых, по-разному состоявшихся. Соответственно, на каждого что-то есть, ничего не бывает только за бездельниками. Вот сейчас скандал по Сыровой пошёл. В других обстоятельствах можно только восхищаться такой женщиной – стала миллионершей без среднего образования и какой год старшинствует над теми, кто с высшим, а иногда не одним. Но в данной ситуации – хоть мандат на стол клади, на худой конец спикерство. Видимо, на последнее и рассчитано. Что ж, если ход и не гроссмейстерский, то достойный мастера международного класса… просто мастера вываливают всё и сразу.

Главная интрига – смогут ли три партии в ГорДуме договориться дружить против одной. Если нет… то, думаю, через пять лет следующая явка не превысит и 10 %.

В целом же динамичность прошедшей избирательной кампании явно проигрывает её итогам.

Ну, какие были скандалы? Кто-то из кандидатов куда-то пропадал, но в последний момент нарисовался. История с угрозами в адрес коммуниста Таскаева… очень сомнительная. Я уже писал, что в мой адрес поступил звонок от инфантильной дамы, представившейся помощницей Виктора Зари. Которая понесла такую пургу - «своими подозрениями вы дискредитировали не только уважаемого человека, но и все правоохранительные органы в его лице… они с вами тоже судиться будут».

Меня в данном общении смутил не только идиотизм логического построения, но и сам факт звонка какой-то там помощницы. Ей-богу, Заря не производит впечатления человека, прячущегося за женскую юбку. Он мой телефон знает, общались по другим вопросам… почему сам не позвонил? Или это такая же адресная подстава, как и предупреждение Таскаеву «поменьше выходить на улицу»? Знали же его активность в соцсетях, что не смолчит, обратится за защитой к журналистам. В итоге получилась двухходовка по дискредитации известного единоросса за три дня до голосования.

Или история со звонками и смс-ками, в которых якобы судебные приставы обещали встречать на избирательных участках каждого пришедшего отдать гражданский долг и чуть ли его не дактилоскопировать на предмет алиментов. С одной стороны, типичная сушка явки, выгодная партии власти. С другой расчёт, на кого падёт подозрение в нечестной игре, сами приставы сразу открестились. Но есть и странность, почему всё затихло, почему не разматывают клубок, когда есть адреса и телефоны, с каких поступали сообщения? Приставы – это те же силовики, которые завсегда за «Единую Россию».

Вот и получается, что в этот раз партия власти превратилась в партию для битья, хоть жалей её, ей-богу. И уже есть, кого жалеть персонально. Работники новодвинской культуры очень беспокоятся, что «добрый папа» их города, проживающий в Италии, не простит им проигрыша единоросса Зылёва лдпровцу Пивкову и отключит живительную влагу, шедшую от его щедрот на гуманитарные программы. Новодвинское телевидение так просто потрясывает.

Неужто всё так мрачно? Спрошу-ка я мнение коллег из «Вольного дела»…

Николай Прокофьев (Архсвобода)

- Первое. Все как всегда... С редкими исключениями, на выборах 9 сентября в Архангельской области победили - большие деньги местных нуворишей, накопленные ими криминальным путём. Таких депутатов с грязным криминальным прошлым в Архангельском областном собрании и Архангельской гордуме снова будет большинство. Партийная принадлежность этих существ, снова купивших себе места в законодательных структурах Поморья, не играет абсолютно никакого значения. Все они купили себе мандаты только с одной целью - снова грабить и уничтожать население региона.

Второе. Из-за разногласий и разной партийной принадлежность всех этих существ мы с вами можем стать свидетелями обострившейся междоусобицы всей этой стайки грызунов за куски Архангельского областного и городского бюджетов. Для вымирающего населения Архангельской области единственным положительным моментом могут стать зрелище в виде крысиных боёв между грызунами - депутатами в очереди к заднице губернатора (ФИО неважны...) за право первоочередного ее вылизывания и мочилово ими же друг друга из-за кусков бюджета, падающих со стола вороватых городских и областных чиновников.

Илья Азовский (Эхо севера)

- Фееричный провал партии власти налицо – результат чуть выше 30 процентов. Успех ЛДПР и КПРФ. Особенно в крупных городах. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Коряжма, теперь это наш северный протестный пояс. У пояса два цвета – красный (КПРФ) и жовтно-блакитный (ЛДПР). Сельские районы по-прежнему во власти «Единой России». И это едва ли было голосование «ЗА». Это было голосование «ПРОТИВ». Это шлепок по щеке. Хлесткий и увесистый. За пенсионную реформу, за свалки, за чванство, за бюрократизм, за дурацкие законы.

ПРОТИВ власти голосовали города. Причём там, где благополучнее и сытнее, там и против власти люди. Где хуже житьё (сельские районы, окраины) – там почему-то народ терпимее. Метаморфоза. Такая же как в Ливии случилась, или в Сирии. Там люди жили благополучно, а кое-где даже жирно. Но однажды стало скучно. Слава разуму, у нас есть выборы. Народ оттопырился за всё.

Меня поразило поведение власти. Я просто помню выборы времен Ефремова, Киселева, даже Михальчука. Предвыборные недели – это было как в сказке: народ с чаяниями и геморроями мог стучаться, кричать, просить. И что-то делалось. Власть пыталась что-то как-то подсластить людям в жизни. По крайней мере, не вредили партии власти. Нынче все иначе… Я даже не про пенсионную реформу, несвоевременную. И даже не про свалки – хотя с последним власти обострили всё по глупости своей и из-за патологического чванства. Я про мелочи. Раньше такого представить было нельзя, чтобы в канун выборов в центре города отключили горячую воду в нескольких очень многоквартирных домах. Раньше бы одного звонка было достаточно с криком «я вам устрою выборы». Нынче отключили и как так и надо. Народ помылся холодной водой и пришёл на участки сделать назло. Или в Поселке Первых Пятилеток – у людей муниципальные власти Архангельска решили отнять право пользоваться овощехранилищем. 200 человек теперь не знают, что делать с урожаем лука, картошки и свеклы. И без того обокраденных и недовольных жизнью рабочих бывшего СЦБК без повода ещё раз обозлили.

Ясно, какой образовался мотив на выборах? И так постоянно и регулярно. Вместо реальных дел – сказки про то, как будет хорошо лет этак через -дцать… Это или мазохизм, или вредительство, или импотенция власти – вялая, дурная, но очень пафосная власть даже в мелочах спровоцировала то, что произошло 9 сентября. А вот конкретная диверсия - в центре города в почтовые ящики архангелогордцев пришли письма счастья - судебные приказы от мировых судей в пользу ТГК-2. Значительная часть из них подлежит отмене, но это была пятница, канун выборов. Приказы были подлинные, но суть их - это беспредел. Скажите, что должен чувствовать человек, идущий с этими судебными приказами на избирательный участок? Ничего кроме ненависти к власти и лютого желания плюнуть в эту власть. Тьфу…

Андрей Рудалёв (Беломорканал):

Про ЕР и региональную власть говорить уже - дурной тон. Они показали, чего стоят, стала известна близкая к реальной поддержка народа. Партия власти на выборах буквально топила своих выдвиженцев. Бабки и административный ресурс на этот раз были не самым действенным выборным инструментом. Прошли многие депутаты от "оппозиционных" партий, но и здесь стараниями глупой, неразумной и недальновидной власти с дальними прописками, выжженная земля.

Как бы не получилась песочница, где мальчики и девочки горячо заспорили, чья лопатка и стали бы кидать друг в друга… песком. ЛДПР - крайняя степень деградации, пещерный век политики и показатель того, до чего довели людей. Кто-нибудь знает в Северодвинске новоиспеченного депутата Зеленовского? А он вообще существует? А Анастасия Микляева от КПРФ? Мандат свалился на нее, не исключено, даже без желания на то. И что теперь с этим делать? В свое время она по списку проходила в горсовет, но никак там не отличилась, стала чуть ли не главным прогульщиком. Сделала выводы?

В итоге: ЕР - плохо, а теперь и бесчеловечно, остальные - пошло. И что теперь нам с этим делать? Учиться азам парламентаризма, писать по прописям? Мы видим, что существующая политсистема загоняет нас в тупики. Дальше будет только хуже, если, конечно, общество не возьмет все в свои руки. И надо тут помнить главное: Владимир Путин не вечен. Что после него? Грызня и делёж? Так уже много раз было в истории, и вся эта публика камня на камне не оставляла от страны. Вот об этой перспективе надо думать, чтобы не допустить больших катаклизмов и большой крови.

Однако самое интересное начнётся позже, при дележе комитетов, мест в президиуме и рокировках в политсоветах. Запасёмся попкорном…

Леонид Черток