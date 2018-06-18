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Перестройка в Архангельском областном Собрании – Орлов свой мандат отдал Тиграну

Как стало известно редакции, губернатор региона Игорь Орлов, возглавлявший первую партийную тройку «Единой России», передал свой депутатский мандат, согласно заведенному порядку, следующему в списке партии - директору Няндомского железнодорожного колледжа Тигран Матевосяну.

Впрочем, так поступают все «паровозы».

Место в региональном парламенте, которое по итогам выборов должен был занять лидер ЛДПР Владимир Жириновский, займет Михаил Завьялов, а вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Ольга Епифанова передает заветную корочку Алексею Кувакину.

В соседнем Ненецком округе происходит нечто похожее – там от мандатов отказались губернатор Александр Цыбульский, Владимир Жириновский и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Однако региону известен случай обратной рокировки – Елена Вторыгина возвращала мандат лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, когда последнего попросили с поста спикера Совета Федерации.

В итоге по партийному составу седьмой созыв АОСД будет выглядеть так: «Единая Россия» - 25 мандатов, ЛДПР — 9, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5. Уже известно, что самовыдвиженец Сергей Моисеев примкнет к родной для него «Единой России».

А ведь мог бы…

19 сентябрь 12:18 | : Горячая тема / Политика

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