Итоги недели с 25 сентября по 1 октября 2017 года

Сегодня в Итогах:

- Немецкая катавасия – за что открытая лесбиянка из «Альтернативы» вдруг возлюбила Россию;

- Губернаторы на вылет – в России развернулась открытая война между сечинскими и чемезовскими;

- Вернись, Махмуд – в российской армии стали скучать по призывникам из Средней Азии;

- Страсти недели – народ разрывало между Иван Иванычем, Михаилом Гмыриным и Еленой Кутуковой.

Международные новости

Германия: Похмелье после выборов

Только недавно писал про выборы в Германии. О том, что Меркель неизбежна, как меньшее из имеющихся у этой нации зол, о том, что недооценён потенциал русскоязычного избирателя. Кстати, в день тамошних выборов в интернете крутился целевой репортаж об избирательной активности наших бывших соотечественников. Кто они такие по «пятому пункту»? Немецкие Гансы да еврейские Хаимы. А показали спившихся Васей… специально издевались, подбирая для съёмки, или налицо признаки летальной ассимиляции?

И все говорившие были против Меркель. Причём основная претензия в её адрес – слишком либеральная иммиграционная политика. А сами… можно подумать, что коренные баварцы. Да, эмигранты из бывшего СССР, как правило, более образованы, подготовлены, готовы впитывать немецкую культуру и общаться с местным населением, а, если что-то и привносят своё, так это фестивали бардовской песни и популярные у нас интеллектуальные игры (извините, про своих друзей говорю). Но, глядя на то, что их представители мямлили в телевизоре… хоть бы турок постеснялись.

На выходе большой сенсации не произошло. Христианские демократы во главе с бессменной «канцелерин» Ангелой Меркель заняли первое место, социал-демократы на втором. Но… обе партии с худшими для себя результатами почти за всю послевоенную историю. Точнее, с 1949 года, когда в тогдашней ФРГ были проведены первые демократические выборы.

Зато сенсационное третье место заняла «Альтернатива для Германии, которую политологи характеризуют как крайне правую, чуть ли не нацистскую. Ну, это с их позиций, как никак, живы в людях генетические воспоминания, с каких взглядов, лозунгов и приветствий начинался губительный для этой европейской страны Третий рейх. У нас «Ночные волки» иногда похуже себя ведут, а мы не паримся, надеемся, что перебесятся.

«Вы нас не ждали, а мы приперлись», - веселится эта «Альтернатива». Нервная часть общества хватается за голову – в Бундестаге будут заседать нацисты. Что за беда - в парламентах многих европейских стран представители ультраправых партий нередко заседают вместе с мейнстримовыми политиками. Помню, в каком ужасе мне рассказывал мосфильмовский оператор-постановщик по фамилии Эпштейн, что он увидел на экскурсии в австрийский парламент (у них практикуется). Сидит отдельно от всех маленькая группка депутатов, ни с кем не общается, тупо голосует против по любому вопросу. «А это кто?». «А это наши фашисты…». «Ты представляешь, - горячился Витя, чья родня сгорела в огне Холокоста, - они там опять поднимают голову, в парламент проходят… так и хотелось гранатой их». Разговор случился в начале 80-х… с Австрией до сих пор всё в порядке.

Однако, согласитесь, с Германией совсем другой случай. На родине нацизма, где любую резко националистическую риторику по-прежнему воспринимают болезненно, такая ситуация экстраординарна. Нам бы также вовремя признать коммунизм преступным режимом… эх, не хватило кому-то политической воли.

Но разве приход крайне правых такой уж сюрприз? Это лишь закономерный ответ на провалившуюся политику мультикультуризма, на мусульманские минареты, перекрывающие шпили протестантских кирх, на новогодние изнасилования в Кёльне, на то, что Германию сделали дойной коровой для экономически слабых членов Евросоюза. У меня самого сильно развито собственное эго… я немцев в этом понимаю (хотя и не люблю).

Впрочем, и нацист в Германии уже не тот, более продвинутый с современными допусками. Если один из их лидеров Александр Гауланд – наци классического типа, называющий памятник жертвам Холокоста в Берлине «позором для Германии» и требующий пересмотреть отношения с Израилем, которые он считает слишком добросердечными, то ещё одна, Алис Вайдель – открытая лесбиянка, а их, как мы помним, Гитлер не жаловал. Зато эти двое максимально охватили свободный электорат, первый – оставшихся ССовских недобитков и их последышей, вторая – прикалывающуюся молодёжь, национально ориентированных бизнесменов, сексуально неудовлетворённых женщин и ЛГБТ-шников.

Больше скажу, я уверен, что «альтернативщики» взяли меньше своего сегодняшнего потенциала. Просто немцы по своей натуре известные консерваторы, им с первого раза сложно решиться голосовать за новую партию, за которой так и вьётся шлейф скандалов. В этом смысле немецкий результат не нужно сравнивать с российским, что был у ЛДПР с самого начала, когда «Россия, ты одурела?». Тогда для нас всё было внове, у немцев же устоявшаяся демократия. Зато как эти посидят срок в Бундестаге, пусть и в полном одиночестве, что сейчас готовится, и небо от этого не упадёт на землю… тогда мы посмотрим, так ли долговечной оказалась прививка, поставленная нации в мае 45-го.

Почему же устояла канцлерша, если на словах она всех раздражает? По признанию самих немцев, Меркель даёт им чувство надёжности и стабильности одним своим видом домашней тётушки, у которой всегда найдётся пирог для внуков и пинта пива для дядюшки. Если прибавить к этому её сильную волю и ответственность, а также рост ВВП, несмотря на разгоревшийся в Европе мигрантский кризис и низкий уровень безработицы, то становится понятно, почему немцы сделали такой выбор. Это перевешивает негативные настроения от необходимости выбирать нового-старого канцлера, однако недовольство такой ситуацией растёт.

А ещё простые немцы, неискушённые в статистике и прочих штучках, вряд ли догадываются, что ситуация в стране не так стабильна, как им преподносят. Например, с безработицей был произведён особый фокус в 2011 году: в Германии изменили методологию подсчёта. С 2010 на 2011 год в стране было 6,5 миллионов безработных, а стало 3,5 миллиона. Три миллиона безработных просто перевели в другие категории: условно занятые, мало занятые, с минимальной зарплатой и другие. Бедные от этого богаче не стали, зато средний класс успокоился – а что, хорошо живём!

И самое интересное – роль России во всей этой немецкой политической катавасии. В самый канун выборов в Бундестаг в центре Берлина появились плакаты с надписью - «Голосуйте за Путина», стилизованные под цвета партии Меркель. Кто их расклеил, пока так и неясно. Высказываются две версии: это могли сделать однопартийцы канцлера, чтобы заручиться поддержкой русскоязычного населения (но странно, что поздно спохватились), или её противники, проведя параллель между долгим пребыванием у власти обоих лидеров. Последнее слишком тонко для простого избирателя… хотя в непростом Берлине может проканать.

О том, что у Меркель с Путиным сразу не задались именно личные отношения (эх, на её бы место красотулю типа Юли Тимошенко), я писал неоднократно. И главный камень преткновения – Крым - вряд ли рассосётся при этом канцлере, а рассасываться он должен именно с немецкой стороны. И в Москве это прекрасно понимают – на многое с ХДС рассчитывать нечего.

Вот «Альтернатива для Германии» и подбирает брошенное. Взятие Рейхстага давно забыто, права гей-сообщества тоже. Зато Крым в их риторике всегда был российским, а отношения с Америкой, что уже несколько лет на грани разрыва, самые прагматичные и правильные. Впрочем, и в наших официальных репортажах я не заметил большой антипатии к неонацистам… по крайней мере, RT неоднократно брала у их лидеров (фюреров?) интервью, изо всех сил стараясь выдерживать незаинтересованный тон.

На мой взгляд, всё идёт от нашей внешней политики последнего десятилетия, где всё, что плохо для Запада, объявившего санкции, хорошо для нас. Ради того, чтобы внести разброд во вражеский лагерь, все средства хороши, неправда ли? К тому же от этой партии в Бундестаге могут оказаться русскоязычные выходцы из СНГ, в своё время попавшие под антиамериканскую пропаганду, у которых в головах образовалась дикая смесь из немецкого и русского национализмов. Что, будем с такими и дальше заигрывать?

По-моему, самое время вспомнить, что в российских законах тоже есть запрет на всяческую нацистскую пропаганду…

Федеральные новости

Внутренняя политика: Все против всех

В России начался осенний падёж. Не скота, губернаторов. Иногда недавно избранных. Что вызывает вполне резонный вопрос – зачем тогда возвращали прямые выборы глав регионов, если их судьба снова решается комиссионно?

Кремль нам объяснит? Не уверен. Будем сами гадать…

Все понимают, что сегодняшние отставки имеют прицел на президентские выборы 2018 года. Где фаворитом Путин. Который некоторой части электората… как бы поинтеллигентней выразиться… приелся. Соответственно, нужно оживить к нему интерес. Ну что, где вы ещё найдёте более непредсказуемого президента? Навальный нервно курит в прогулочном дворике…

Я был и остаюсь сторонником прямых выборов любого уровня, начиная со старших по подъезду. Однако готов понять президента. Когда Путин только избирался на первый президентский срок, собственными глазами видел тихий саботаж, устроенный его кандидатуре в ряде регионов, чьи главы имели аналогичные амбиции, например, в Кузбассе (Тулеев) и Красноярском крае (Лебедь). Ещё тогда подумал – ох, прикроет он эту демократическую лавочку. Ничего, терпел пять лет… пока Беслан не случился (до сих мне непонятна та таинственная связь… нет во мне государственного мышления).

Не буду перечислять всех слетевших на этой неделе, тем более, когда пишу эти строки, она ещё не закончена. Странно, что при таком раскладе допускается утечка вплоть до конкретных фамилий. Или боятся, чтобы убираемые с постов от шока руки на себя не наложили? Ну, это вряд ли, никто без подарка не останется… как минимум, без гарантии от уголовного преследования. Правда, остаётся вопрос – а чего тогда снимали с должности?

В Кремле считают такой процесс нормальным. Особенно при устоявшейся традиции, когда в регион присылают свежую голову в заводской смазке, часто неместную, а за неё всё равно голосуют под президентские гарантии.

Обращает на себя кадровая востребованность молодых и талантливых, лишённых (пока) какой-либо политической биографии. Классический пример сегодняшнего дня: новый начальник Нижегородской губернии Глеб Никитин (40 лет, стаж аппаратной работы 18 лет), наиболее вероятный кандидат на Красноярский край Михаил Котюков (40 лет, стаж аппаратной работы 18 лет), как по лекалу (правда, в итоге поехал Усс, таки высидевшей в себе в Москве это кресло). Ещё не так давно губернаторский пост мог быть местом почётной ссылки нерадивого министра (как в случае с Гордеевым), если в обратном порядке, то исключительно в форме поощрения (как в случае с Ткачёвым). А ещё раньше на пост главы области мог рассчитывать только номенклатурный старпёр с партийным стажем не менее четверти века. Так что прогресс налицо….

…как и курс на сменяемость власти. Тут, правда, появляется мысль – а самого Путина почему не касается… ой-ой, на меня уже шикают и крутят пальцем у виска.

Как у любого человека моего возраста под 60, у меня периодически возникает ностальгия по прошлым времена. Не очень далёким, когда главы регионов были почти самостоятельными игроками на политическом поле. Иногда со скандалами, уголовными преследованиями… но куда без них. Тяжлов, Кондратенко, Строев, Фёдоров, Ишаев, Собчак, Лужков… сейчас от этой плеяды остался один Тулеев. А вспомните Немцова, молодого, борзого и ещё живого… эх! Нет, ни по кому не грущу персонально, только по стилю власти. Тогда были ЛЮДИ… а сейчас функции.

Сегодня я так и представляю, как люди из НАО лезут в гугл узнать, за что к ним сослали неизвестного Цыбульского, и уж не родственник ли он знаменитого польского актёра (больше с этой фамилией никаких ассоциаций). Потом удивлённо чешут в затылке… стоп, а мы с вами, жители Архангельской области, разве не были в аналогичной ситуации в 2008-м и потом в 2012-м? Помню, как в 80-х сообщили по телевизору – «знаменитому вратарю Льву Яшину ампутировали ногу». Тут жена (тогдашняя) в комнату с кухни входит. Я ей: «Представляешь, Яшину ногу отрезали». И в ответ: «За что?!!». Так и у нас – за что назначили губернатором к нам… чай, не Москва и не ЯНАО?

Но в 90-е снятие того или иного губернатора раньше срока было событием экстраординарным, бурно обсуждаемым, под это устраивались отдельные ток-шоу. Сегодня в день слетает по губеру, а на Первом и Втором всё мусолят Украину да Америку, играющих невероятно важную роль в жизни Самары (просто к примеру). Согласен, и тогда не выходили с протестами на улицу, по крайней мере, я такого не помню, но отношу за счёт привычной инертности народных масс в условиях холодного российского климата.

Вообще, любое увольнение – штука болезненная, причём для обеих сторон (знают по себе, приходилось увольнять даже друзей по жизни). Раньше я за Путиным не замечал, но в этот раз в его стиле стали проявляться просто таки- садистские нотки. Смотрите сами, с утра объявили о том, что что нижегородский Валерий Шанцев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а к обеду следует Указ о лишении его же полномочий губернатора. Причём в перерыве между завтраком и обедом Шанцев ещё успевает опровергнуть слухи о своем уходе, что делают, как правило, имея некие гарантии… хотя бы на словах. Получается, что и Светлана Орлова (Владимирская обл.), не так давно встречавшаяся с президентом и вышедшая с аудиенции умиротворенной, тоже в зоне риска, её фамилия упоминалась в том самом списке.

Я помню, что к Шанцеву были претензии, что он, де, не нашёл консенсус с нижегородскими купчинами. Хотя на последних прямых выборах за него проголосовали аж более 86 % рядовых избирателей при более чем 50-процентной явке. А был такой шанс у него, у москвича из лужковского гнезда? Опять вопрос риторический…

Помню разговоры о том, что наш президент, как опытный контрразведчик, старается не оставлять врагов (обиженных) за своей спиной. А что сейчас? Или традиции изменились, или недоглядел, или действительно всю кадровую политику спустил на Кириенко, а у того свой командный стиль.

Все эти действия с их частотой и периодичность начинают напоминать ритуал. Но без сакральной составляющей.

Лично у меня есть ощущение, что новая метла ещё не размахалась во всю свою ширь. Вот, читайте: Деятельность губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которой СМИ предрекают скорую отставку, привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов. Следователи заинтересовались преступной схемой по сбору и обналичиванию денег, поступающих от бизнеса под видом пожертвований, которые, предположительно, идут к главе региона, членам ее семьи и ближайшему окружению.

Думаете, случайный вброс обиженных интеллигентов, которых у Марины Ковтун несть числа? Может быть… а может и нет. При сегодняшнем потоке однотипных сообщений об отставках сам собой напрашивается эмоциональный взрыв. А то власть верховная слишком добренькой выглядит, она такой сроду не была… разве что в 90-е. Взрыв должен быть ощутимый, арест, если не группы, то женщины… я не предрекаю, только теоретизирую. Впрочем, если второе предсказание сбудется, и на место Ковтун поедет Яровая, мурманчанам впору в дурдом сдаваться.

Но почему всё-таки эти, а не те, оставшиеся? Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что любого губернатора есть, за что уволить… и даже вопроса никто из уборщиц не задаст. Ведь увольняют не только засидевшихся долгожителей, наоборот, белгородский Савченко, тихо-мирно правящий областью аж с 93-го года, никуда с места не трогается.

Есть мнение, что под увольнение попадают, в том числе, и те, кто остался без своих федеральных «крыш».

И в этом смысле интересна позиционная борьба между группами влияния – чемезовскими и сечинскими. Вторые как раз сегодня проиграли в Нарьян-Маре, хотя до этого выиграли в Красноярске. Сегодня много об этом говорят…

…а мы пока помолчим. Но понаблюдаем…

Демография: А кто работать будет?!

В России не хватает населения! И в смысле демографии, и в смысле трудовых ресурсов.

Последнее особенно вызывает тревогу у государственных мужей - Женщины с детьми и пожилые по-прежнему недостаточно вовлечены в трудовую деятельность, несмотря на сокращение трудоспособного населения в РФ. К 2025 году доля трудоспособного населения (20-64 года) в РФ может снизиться до 60%. Сейчас к 60 годам с рынка труда уходят 25% россиян, а к 72 годам доля продолжающих работать снижается до 25%.

Опаньки! Получается, что в нашей стране четверть людей, кому перевалило за 70, продолжают работать. А я-то хвастался своим отцом, который ушёл на пенсию в 75 из вторых режиссёров, и то только потому, что кино на тот исторический момент практически закончилось (и то он до нулевых ездил консультировать прибалтов). Впрочем, эта сфера деятельности специфическая… из неё, как правило, уходят вперёд ногами.

Но не все же такие трудоголики?! Хотя… те, кому сегодня за 70, большую часть жизни прожили при развитом социализме. А там непонятно было – если не работать, то чем заниматься? Да и сейчас… на одну пенсию по заграницам не разъездишься. Не то, что западные старички-старушки, заполняющие собой курорты Кипра, Туниса, Испании в зимнее время.

Конечно, есть индивидуальные особенности натуры, и среди моих друзей встречаются те, кто только и ждёт 60 лет, для них любой разговор о пролонгации пенсионного возраста, как серпом по… самому нежному месту. Их выбор, кто спорит, многие спят и видят себя в шезлонге под соснами с книжкой на коленях… я лично не вижу.

Если же начать с рождаемости, то среди своих знакомых я не могу вспомнить ни одной тройни (разве что от разных жён). Помню, снимали в одной советской деревне в начале 80-х. Там у самой запойной пары бегало штук 7-8 погодков, они сами точно не знали, сколько. Всей съёмочной группой гадали – когда только успевают? Потом кто-то догадался спросить – «А телевизор у вас есть?». «Да на кой он ляд…». «Ну, тогда всё понятно».

Тут, конечно, надо делать сноску на то, где кто живёт и чем занимается. По данным социологов, в сельской местности 25% жителей не работает уже в 58 лет, а 75% - в 68 лет, когда в любом региональном центре - в 62 года и в 73 года соответственно (в мегаполисах ещё выше процент трудяг). Дольше всех на рынке труда остаются люди с высшим образованием: границы 25%, 50% и 75% неработающих достигаются в 62, 69 и 74 года соответственно. В последние четыре-пять лет власти проводили программы для большего вовлечения в работу этих категорий населения, но пока они не дали значимого эффекта.

И тут можно вспомнить статистику советских лет. Помните те идеологические колебания – то инженеры считаются высокооплачиваемыми (в том представлении), а то один указ – и уже работяга поплёвывает на них свысока.

Но моя матушка вспоминает, как на общем собрании труппы её Театра Советской армии актёры начинали бунтовать – «что это нам копейки платят, меньше, чем рабочим сцены?!». А начальство им в ответ – «мало вам платят за кайф жизни, не нравится – всех ждут заводы и фабрики». И никто не уходил… на пенсию если только в инвалидном кресле. Потому что не зря сказал мудрец – «тот, кто всю жизнь занимается любимой профессией, тот ни дня в своей жизни не работал». А таких подавляющее большинство среди интеллигенции, фанатов экскаватора, токарного станка или торгового прилавка я что-то не встречал. Представители рабочих профессий ходят на работу… потому что надо ходить, такова правда жизни.

Вот государевы мужи (и жОнки) и призадумались – как выходить из дефицита трудовых ресурсов? Серьёзно рассчитывать на расширение занятости пожилых и женщин (в этих группах есть кой-какой потенциал) не стоит. Более вероятно, что мерой стимулирования трудовой деятельности станет повышение пенсионного возраста. Однако выход на рынок труда пожилых специалистов не снизит спрос на молодых из-за различий профессионального состава. Прежде всего, как вы понимаете, речь идёт о высоких технологиях трёх последних десятилетий. Да и по фотографиям с производств видно – иномарки у нас отвёрточно собирает в основном молодёжь.

Казалось бы, выход есть – привлечение трудовых мигрантов. Но и тут стоп. В Россию в основном едут из соседних стран, входивших когда-то в Советский Союз. Большая часть из азиатских республик, тех, кто согласен на любую работу, у них дома и заработок в 300 долларов – богатство. Но именно это и чревато теми же проблемами, что и с пожилыми – низкая квалификация. Ну, закроем вакансии чернорабочих, землекопов, грузчиков, дворников… а производить кто будет?

И посмотрите, как всё хитро переплетается. Одновременно Министерство обороны России жалуется на нехватку призывников этой осенью. "Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту".



Вроде бы, всё нормально, те должности, что раньше занимали срочники, которых всё равно за год службы ничему толком обучить не успевают, займут контрактники. Но уже от своих источников среди офицеров российской армии я знаю, что есть штатный дефицит на выполнение… скажем так, малопрестижных работ, не везде успевают ввести аутсорсинг. И офицеры со стажем начинают ностальгировать… вы не поверите… по призывникам из тех же азиатских республик, что при СССР затыкали такие дыры. Теперь они подметают московские дворы, а могли бы дивизионный плац!

Но и на гражданке ощущается дефицит этих часто маленьких ростом, но широких душой и работящих людей. Потенциал притока рабочей силы из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) был исчерпан еще в 2016 году, и единственное исключение - Киргизия. Число приехавших из Молдавии и с Украины продолжает снижаться, из Таджикистана и Узбекистана понемногу растет, но показатели не дотягивают до докризисного уровня. То есть, по всем показателям в данной сфере мы находимся на уровне 2011 года, когда любой экономический рост (сколько о нём трындят по телевизору!) обязательно сопровождается активизацией трудовой миграции. Работодатели открыто говорят, что, если бы не украинцы… которые пока больше востребованы у нас, чем в Европе. И ведь не брезгуют рублями оккупантов!

Кто у нас стабильно растёт, так это класс чиновников. И в объёме талии, и в количестве. Только толку-то…

Региональные новости

Архангельская область: Двое и Иван Иваныч

Три самых громких события уходящей недели.

Первое. Отпустили Иван Иваныча. Не с богом, не с миром, не на все четыре стороны. Из СИЗО под домашний арест. Очень модная форма ограничения свободы в последнее время. И удобная. Когда тебя отпускают до суда под подписку, ты можешь гулять, принимать гостей, закатывать банкеты… но, если потом впаяют, твой срок будет исчисляться с момента вынесения приговора. Зато домашний засчитывается – валяешься на домашнем диване перед телевизором, а как будто срок мотаешь на нарах, присел на родной унитаз, а как будто орлом завис над тюремной парашей. Короче, сплошное удобство.

Стоп, вы даже не спрашиваете, кто такой Иван Иваныч? И правильно делаете. Он у нас один такой известный. По фамилии Кузнецов. Тот, что попался на коррупционных действиях в сфере наружной рекламы вместе с депутатом архангельской Гордумы Константином Яковлевым. Последний и суток в СИЗО не провёл, сразу ушёл на подписку. Мало того, в отпуск съездил (наверное, как не представляющий общественной опасности), фирмой своей руководит («Норд-медиа»), на сессии ходит. За что такие послабления? Бывалые считают, что он сразу язык распустил, слил всё, что знал и о чём лишь догадывался. Или просто понравился следователю? А что, интеллигентный человек, знаком с ним лично.

О чём вообще дело? Молчат органы, тайны следствия как в осточертевшем сериале. Что-то связанное с распределением рекламных площадей. Или получения заказов на муниципальную и социальную рекламу, тоже немалые деньги. Остаётся только гадать… чем и занимаюсь.

Официальная версия изменение меры пресечения Иван Иванычу – «ухудшение состояния здоровья». Можно только возрадоваться такой гуманизации наших следственных органов… однако не спешу. Опыт настаивает – не для всех эта гуманизация, ох, не для всех.

Десять лет тому назад я сам находился под следствием. Чувствовал себя достаточно уверенно – ведь не убил, не украл и не изнасиловал. Тогдашний губернатор Киселёв считал, что Черток его оклеветал, а я в свою очередь считал, что просто чуть опередил события (с «зелёной котлетой», вы помните). И собирался на суде устроить шоу – заявить, что специально это сделал, чтобы вытащить своего оппонента в публичное пространство под телекамеры, чтобы на всю страну ославить, а то слухи ходили, что НИКа могут оставить на второй срок. Ведь всё равно не посадят… с моими диагнозами.

Мой адвокат (очень известный) аж переволновался – вах, себя не жалеешь, семью не жалеешь, в камеру хочешь?!! Да ну, говорю… Вот тебе и ну, поясняет, в тюремной больничке тоже не санаторий.

Тут как раз коллега Азовский с кичи откинулся. И рассказал, как с ним в одной камере сидел человек после коронарного шунтирования. Вернее, это Илья сидел, а тот лежал, весь опутанный трубками капельниц, ждал, когда освободится койка на больничке. И это не единственный случай, когда следствие приходит к выводу – пусть больной подозреваемый здесь полежит, чем из дома куда-нибудь уползёт да главного свидетеля обвинения ядовитым зубом укусит.

Говорят, есть список болезней, при которых держать пациента в заключении антигуманно (список не обязательный, справочного характера). Там онкология в последней стадии, гнойный диабет, тиф-чума-холера, открытые формы СПИДа и прочие подобные ужасы. А мне рассказывали, что внешне Иван Иваныч выглядит здоровее всего «Вольного дела». Значит, при его освобождении действовала другая мотивация. Какая? Например, стал оказывать действенную помощь следствию. То есть, закладывать подельников… а что ещё от него могли требовать. Кого? Вряд ли тех, кто выше, наш Иван Иваныч человек опытный, знает, что этим следствием жизнь не заканчивается. Скорее всего, тех же рекламщиков… да того же Яковлева. И вскорости ждёт у нас суд, на котором мы узнаем, как владельцы заборов да билбордов чуть не пустили Архангельск по миру.

Вот смеху будет!

Второе. Бывший мэр Северодвинска Михаил Гмырин не прошёл голосование по выборам спикера нового созыва городского Собрания, его с впечатляющим счётом обошёл Михаил Старожилов.

Михаил Аркадьевич обиделся и даже вышел из фракции «Единая Россия». И я его понимаю…

…до этого человек проявил политическую зрелость. Считая себя членом команды губернатора Орлова, первым принял и поддержал отмену прямых выборов глав МО. Мало того, открыто заявил, что не намерен выдвигаться на третий срок, что двумя руками за сменяемость власти. А Гмырин – не Нилов (мэр Архангельска 2001-2005 гг), видно было, что ему нравится руководить городом.

При Путине появилась традиция – те, кто добровольно покидает свой пост главы субъекта Федерации, могут рассчитывать на хорошее трудоустройство. Почему бы эту традицию не перенести на региональный уровень? Вполне логично. Все знают, что внутри региональной «Единой России» была договорённость оставить место спикера за бывшим мэром. Что логично и с управленческой точки зрения – за месяц всех дел физически не передашь, не познакомишь с людьми и обстановкой, не разъяснишь нюансы управления сложным городским механизмом. К тому же ходили разговоры, что через год Гмырин примет участие в больших областных выборах почти с гарантированным успехом (хотя бы по партийному списку). А дальше рвите кресло городского спикера, как хотите.

Но сделали так, чтобы человеку стало больно…

Мишу Старожилова лично не знаю. Только слышал, в основном хорошее. То, что играет в рок-группе, для меня однозначный плюс. Мало того, как выяснилось, он этим летом моего старшего сына на гитару подсадил в онежском молодёжном лагере, отдельное ему за это спасибо. Да ещё и свой браток-журналист, что ещё надо? И тем не менее…

…мне рассказали, что одно время Старожилов возглавлял пресс-службу северодвинской мэрии, как раз при Гмырине. И не сработался с шефом. Почему, выяснять не интересно, чего только по работе между людьми не бывает. Перешёл на «Севмаш». Причём с повышением, что даёт основание предположить – бывший начальник не то, что не мешал, но и дал наилучшие рекомендации. И уже в горсовет избирался в команде «севмашевцев». Они затеяли эту поганку, или «дятловцы», пусть теперь политсовет ЕР разбирается.

А поганка была, и хорошо спланированная. Мне живоописали, какое лицо было у Гмырина, какое лицо у Скубенко, и какие ёрнические у депутатского большинства в зале.

Коллеги из других изданий уже предрекают управленческий коллапс во втором по значению городе региона. Я бы не торопился с выводами. Северодвинск, как когда-то Одесса – имперский город. Его жители всегда помнят о своей исключительности, о надзирающим за их жизнью президентском оке. Поэтому и «Единая Россия», как партия власти, в этом городе весьма условно. Говорят, там более заметны коммунисты, которых в Архангельске не видно – не слышно. И вообще, для города ВПК главная двигающая, направляющая и идеологическая сила – «Севмаш», все остальное даже не крылья, а перья и пух этой птицы счастья. И Гмырин, и Старожилов – люди «Севмаша», как-нибудь между собой разберутся и Скубенко не забудут.

Что касается будущего Михаила Аркадьевича… а не засиделась ли мадам Кононова в сенаторах? Место как раз по его уровню.

Третье. Я давно не помню такого ажиотажа, что поднялся вокруг назначения нового руководителя Представительства Архангельской области в Москве. Совсем недавно я предлагал на это место популярного артиста Леонида Куравлёва (его как раз Гришков освободил по невнятным обстоятельствам). С такой вот мотивировкой: Никаких специальных знаний, как я понимаю, эта должность не подразумевает, генетической привязки к Поморью тоже. А представьте, что кто-то, пусть и в Администрации президента, отказывается выслушать от самого Жоржа Милославского ма-а-аленькую просьбу (с тем же награждением).

Не прислушались. Нашли даму-москвичку, чьё имя вызвало у подавляющего большинства местных журналистов (априори осведомлённых людей) удивление – а кто это? Как кто - удивились не только в светской власти, но и в Архангельской епархии. И выяснилось, что у Елены Кутуковой с регионом давнишние связи. Не только по работе – принимала деятельное участие в восстановлении сельского храма, состоит в попечительском совете Ошевенского монастыря, хорошо знакома с нашим митрополитом.

Неужели по протекции Даниила? Отнюдь, по связям более чем светским. Вот, кто у Елены Сергеевны кровный батюшка: Сергей Кутуков - заместитель руководителя аппарата комитета Совета Федерации РФ, позже директор Департамента контроля расходов федерального бюджета на международную деятельность Счётной палаты РФ, а затем член Совета НП «НОВАК», директор Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», руководитель направления «Управление рисками, внутренний аудит, контроль, КРД» IBS.

То есть, человек «чемезовской команды», к которой имеет отношение и наш губернатор. И нечего мизинцы оттопыривать, губки кривить – бесхозных губернаторов у нас нет, пора бы смириться.

И ещё, Елена Сергеевна совсем недавно потеряла работу - Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» ЛИКВИДИРОВАНО. Ликвидировано приказом Председателя Счетной палаты Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 74. Просто удачное совпадение – у них красна девица не при делах, а у нас для неё есть свободная светёлка в главном посаде…

И, тем не менее, шум-гам. Народ активно обсуждает, какие качества должны быть у московского представителя. У нас каких только не было… в основном серые мышки да прощелыги. Неожиданно вспомнили, что Анатолий Ефремова прыгнул с этого места прямо в губернаторское кресло, расстроив этим до невозможности Павла Балакшина. Ну и начались ненужные параллели…

Мнение части участников нашего «Вольного дела» сводится к тому, что должность сия требует достаточно узкопрофильных навыков – от официантки до сестры-хозяйки с элементами аниматора (хорошо, интимную сферу не вспомнили). Возможно, коллег смутил более чем скромный вид нового замгубернатора. Действительно, представляться областным депутатам вышел чуть ли не «синий чулок» с причёской «Привет Олимпиаде-80». Смотрю в интернете… и вижу совсем другую Лену Кутукову.

Стоп, это же чисто профессиональное, как у любого сотрудника ФСБ со стажем и званием. В один нужный кабинет она входит Мэрлин Монро, так, что хозяин кабинета вспотеет, а в другой – полковником ФСБ, среди которых бывших не бывает, там тоже вспотеют, но уже от страха. Причём каждый раз в новом образе… их этому специально учат. Да Куравлёв просто отдыхает!

Что касается конспирологии… вот вам на закуску. Только что назначенный врио Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский имеет отношение к православному Благотворительно фонду Фёдора Ушакова, когда Елена свет-Сергеевна занимает должность заместителя председателя попечительского совета фонда «Наследие Севера», устраивает по Москве православные выставки. Эти двое явно пересекались…

…дальше теоретизируйте сами.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD