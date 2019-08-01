Метод Устинова. Кого скрутила Росгвардия на Пушкинской площади в Москве? (видео)

«Россия, ты одурела!» - фраза, сказанная в сердцах публицистом и философом Юрием Карякиным, только что узнавшим о выборе российского избирателя (больше всего голосов на выборах в ГосДуму тогда взяла партия Жириновского, в тот исторический момент представлявшегося российской интеллигенции вождём отмороженных маргиналов), давно стала хрестоматийной.
Только старайтесь не так часто её употреблять, всё-таки речь о целом народе…
Другое дело «Власть, ты одурела!». Всегда свежо, актуально… и совсем необидно.
После московских событий этого лета, когда в столице нашей родины власть показала себя с крепкими кулаками (берцами), я почему-то был уверен, что после выборов пойдёт либеральный откат. Не то, чтобы круто изменить избирательное законодательство или разрешить собираться в центре Москвы числом более трёх… по крайней мере, не сажать тех, кого лупила «Росгвардия».
И опять ошибся… Тверской районный суд Москвы приговорил актера Павла Устинова, обвиненного в нападении на сотрудника Росгвардии, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Устинов утверждал, что вообще не участвовал в акции и оказался на месте ее проведения, ожидая друга. Сначала силовики скрутили Павла, а потом и прибывшего на встречу его друга, который просидел в отделе полиции двое суток.
И тут за актёра Устинова стеной встали… даже священнослужители. На что, впрочем, представитель РПЦ с вкусной грузинской фамилией сразу выступил с заявлением – Православная церковь отделена от государства и не имеет право вмешиваться в светскую политику. Как же так, буквально за несколько дней до этого ещё один церковный деятель прилюдно заявил, что главенствующая роль православия закреплена в Конституции РФ, основном Законе, по которому живёт наше государство. Оговорочка по Ельцину… но опровержения (или разъяснения) до сих пор не последовало. Наверно, наших иерархам стало приятно, пусть понежатся.
Ну и конечно сработала корпоративная солидарность – известные актёры-режиссёры наперебой высказывают в соцсетях слова поддержки с неизменным селфи. Я, правда, совсем не знаю такого актёра Павла Устинова их сейчас табуны по ТНТ скачут, ну, так и кинорежиссёра Сенцова раньше не знал. А он есть!
Помните громкое дело Ивана Голунова, случившееся в самом начале этого лета? Тогда московскому журналисту, раскрутившему дело о коррупции в силовых органах, подбросили наркотики. Ну, и журналистская братия, подтянув другую интеллигенцию свободных профессий, недели две развлекалась флэшмобами в Сети. Ивана мало того, что отпустили, ещё и генералов поснимали… типа, власть первая испугалась власти четвёртой. Все гордые ходили… фу ты – ну ты.
Только появились грустные реплики представителей других профессий – а что в таких же обстоятельствах делать слесарям, вахтёрам, поварам и водителям маршруток? Ведь одно тихое заявление Александра Паля перекроет вопль тысячи сантехников Ивановых… согласитесь, это объективно…
…но несправедливо? С какой стороны посмотреть. Когда журналисты Архангельска, разуверившись в возможностях региональной онкологии, пустили шапку по кругу в попытке спасти своего коллегу Рому Соколова, тоже раздался недовольный гул – а остальным что, лечь и умереть? Тогда давайте все ляжем и умрём, если отечественная медицина не такая всесильная, как бы всем нам хотелось. Или будем спасать, кого можно?
Насчёт корпоративной солидарности. Наверное, у росгвардейцев нет денег на спасение своего товарища, случись с ним что-нибудь. Например, «вывих головки плечевого сустава левой руки», как стоит в анамнезе у омоновца Лягина, за которого теперь должен отсидеть актёр Устинов. Мало того, представителям этой профессии совершенно точно нельзя принимать участие в массовых акциях. Например, прийти к проходной «Мосфильма» и скандировать – «Актёры, прекратите калечить наших товарищей!». Но все возможные их действия только в рамках служебных обязанностей. И что тогда удивляться на то, как жёстко они прессуют митингующих? Это я задаю вопрос по пацанским понятиям.
Власть своими приказами сама поставила росгвардейцев в очень неудобное положение. После летних московских эксцессов к ним перешло обидное прозвище советских ментов – волкИ позорные. К тому же, насколько я понимаю современную службу, бойцам Росгвардии не на чем делать левые деньги. Особенно на подобных акциях… какой смысл потрошить карманы попавшемуся под горячую руку блогеру или велосипедисту, олигархов на уличных политических тусовках я до сих пор не примечал.
Сейчас по интернету ходят записи захвата актёра Устинова у входа на станцию метро «Пушкинская». Причём снято с разных точек, как будто кто-то знал, где и в какой момент будет происходить самое вкусное. Внимательно посмотрите кадры внизу материала… и обратите внимание на следующие несуразности.
Бойцы «Росгвардии» бросаются именно на мирно идущего Устинова, хотя ближе к ним находятся не менее аппетитные жертвы, которых они почему-то огибают. Полное впечатление, что их целенаправленно наводили на цель.
Интересная деталь из биографии актёра. По данным портала vesti.ru, Устинов сам недавно служил в Росгвардии. В частности, выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе в ходе чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда становится понятным, почему боец-гвардеец сразу не смог скрутить артиста… физподготовочка у обоих примерно одинаковая.
Но представьте себя в этой ситуации на месте Устинова (если, конечно, сами служили). Если набрасываются люди в родной для вас форме, хватают, начинают валить и буцкать… первое, что крикнет честный дембель – братцы, да вы офонарели, я же свой! Хорошо, в этот момент не успел, но, когда повели, посадили в автозак, наверняка было время объясниться ху их ху. И уж после этого никакой Лягин не станет претензии предъявлять, его свои уважать перестанут. В нашем же случае как раз свои и давали показания против Устинова, их каменные морды по интернету только и мелькают. Нестыковочка.
Внимательно всмотритесь в кадры схватки в партере. Мне они напомнили постановочные бои, на которые я насмотрелся за десять мосфильмовских лет. С одной стороны профессиональный актёр, с другой… после службы в спецвойсках часто уходят в каскадёры… всё по понятиям.
Еще момент, понятный бывалым людям. После такой переделки у жертвы полицейского произвола на лице обязательно останутся следы «асфальтовой болезни». Причём надолго, красные пятна от ссадин сойдут дай бог через два месяца (поверьте бывалому). Лицо Устинова в зале суда чисто аки у младенца, вряд ли от бы стал тон себе накладывать перед таким мероприятием.
Вот и кажется автору, что мы снова имеем дело с многоходовой постановкой. Уж слишком рьяно на защиту помятого актёра встали и депутаты, и чиновники, и те, от кого такого и ожидать было нельзя.
Да, драматургия не в лобовую. Кремль сначала говорит то, что прекрасно понимает западный мир демократии - «президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно». Но потом сценарий реализуется в лучших отечественных традициях… когда суд присяжных под давлением общества оправдал убийцу крупного полицейского чина Веру Засулич. Ждите теперь, когда судейские головы посыплются… и отнюдь не одна с данного процесса.
И это опять же не означает никакой политической оттепели, просто внутренней политикой теперь рулит Сергей Кириенко. Интригу поломала главред RT Маргарита Симонян, слишком рано намекнувшая, что «там разбираются». Ну сколько раз твердили миру – поменьше баб в спецоперациях. Особенно с таким кавказским самомнением.
Ну, а дальше будет ещё интересней…
Леонид Черток