«Обрадовали». Жизнь россиян будет и дальше ухудшаться

…а бедность населения расти. С таким неутешительным прогнозом выступил доцент финансового университета при правительстве России Олег Комолов, опровергая заявление Всемирного банка о том, что в 2021 году уровень бедности в нашей стране понизится, а благосостояние граждан вернется на допандемийный уровень.
Эксперт приводит следующие аргументы:
«Россия по структуре своей экономики относится к странам периферии, и в силу того, что мировая экономика растет медленными темпами, это всё скажется и на состоянии российской хозяйственной системы. То есть у нас темпы роста тоже будут низкими, поскольку наш рост зависит от потребления наших товаров за рубежом».
По мнению Комолова, правящая элита страны – в его терминологии «компрадорская буржуазия» - не заинтересована в расширении внутреннего рынка, а ориентирована на внешние поставки, где ситуацию усугубляют не только пандемийные факторы, но и санкции.