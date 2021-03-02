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«Ротация» из СИЗО. Алексей Таборов написал заявление об отставке

Как стало известно, глава Виноградовского района Алексей Таборов подал прошение об отставке на имя губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Впрочем, сделал он это не из собственного кабинета в районной администрации, а из камеры архангельского СИЗО. Такая процедура необходима перед утверждением местными депутатами временного главы, назначенное на 2 апреля.

Алексей Таборов был арестован в середине октября прошлого года на своем приусадебном участке сотрудниками регионального отделения ФСБ. Ему вменяется ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде имущественных прав за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, глава Виноградовского р-на гарантировал приобретение в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальным контрактам квартир в домах, построенных предпринимателем за свой счет, за безвозмездную передачу в собственность заинтересованного лица одной из построенных квартир.

Свою вину Таборов не признает. Видимо, с этим связано то, что почти полгода его район обходился без главного начальника.

Почти сразу после задержания членство Таборова в «Единой России» было приостановлено. Напомним, в конце прошлой недели прошение об отставке, но из своего кабинета, подал глава Вельского р-на Дмитрий Дорофеев. Почти сразу ему был предложен пост секретаря регионального исполкома «Единой России».

Эх, все надо делать вовремя…

27 март 07:37 | : Политика

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